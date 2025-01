Jovem descobre traição acessando o Spotify e relato viraliza: 'Estava tudo lá'

Viralizou nas redes sociais, nessa quinta-feira (16), o relato de um jovem contando como descobriu a traição do então namorado por meio do Spotify. Em seu relato, o usuário identificado como Caik disse que desconfiou do comportamento do parceiro quando notou uma atividade não habitual na plataforma de música.

"Meu querido ex-namorado tinha dito que ia ficar em casa, tranquilinho. Liguei para ele, e eu já estava sentindo uma coisa estranha, o chifre já estava saindo. Abri o Spotify Web meia-noite e o querido estava ouvindo funk", disse.

O jovem contou que normalmente o namorado só escutava música quando estava de carro, e resolveu ir à casa dele após nova tentativa de contato, sem sucesso. "Liguei mais uma vez, não atendeu, fui para a porta da casa dele. Ele já estava sacando, porque sabe que eu sou doido. Pelo menos não peguei no ato, mas cheguei lá, dois copinhos de drinks, as coisas do amante, a bolsa, as roupa, estava tudo lá", contou.

Ao descobrir a traição, Caik disse que pensou em juntar todas as roupas do parceiro em um saco e jogar no lixo, mas acabou sendo surpreendido com a chegada dele.

"Eu comecei a procurar sacos de lixo pela casa. Não achei, daí ele chegou, com a cara lavada. Não deu nem tempo. Eu saí correndo para o quarto, comecei a jogar tudo pela janela, roupa, cabide", detalhou.

Roupas foram atiradas

As fotos das roupas atiradas pela janela foram postadas pelo jovem, que chegou a ser ameaçado com a chamada da polícia.

"Joguei tudo pela janela, ele falou ‘vou ligar para a polícia’. Eu falei ‘hum, acho que é a hora de eu ir embora’, e fui-me. O querido ainda teve a coragem, depois de eu jogar tudo pela janela, de falar: ‘Você não vai embora, vai resolver com a polícia’. Eu falei: ‘Se tem uma coisa que eu vou, é embora’", concluiu.

A história inusitada rapidamente ganhou as redes sociais e chamou atenção até do perfil oficial do Spotify Brasil no X, antigo Twitter. "Eu tô sem palavras", publicou.

