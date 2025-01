Fernanda Torres participa do talk show 'Jimmy Kimmel Live!' e reforça a importância de 'Ainda Estou Aqui'

Fernanda Torres foi entrevistada no talk show norte-americano "Jimmy Kimmel Live!", nessa quinta-feira (16). A participação dela estava marcada originalmente para 9 de janeiro, mas foi adiada devido aos incêndios florestais que assolaram Los Angeles.

A conversa de pouco mais de 8 minutos foi classificada pela atriz como o "desafio final" dela, que está em turnê para promover "Ainda Estou Aqui" nos Estados Unidos. "Se eu pude chegar aqui, eu posso chegar a qualquer lugar", disse, seguida de uma explosão de aplausos da plateia.

Kimmel aproveitou a oportunidade para perguntar a Fernanda o que aconteceu com o prêmio do Globo de Ouro. A atriz explicou que foi forçada a deixar Los Angeles após o fogo atingir regiões próximas a Hollywood, mas revelou que atualmente está "presa" ao troféu.

"Meu marido [o diretor Andrucha Waddington] entrou no quarto com o celular nas mãos, com o alarme tocando de que teríamos que evacuar. Fizemos as malas, e não tive tempo de enviar o prêmio. E agora eu estou carregando ele comigo. E dá pra matar alguém com aquilo, e muito pesado", brincou Fernanda.

Me instruíram a não colocar na mala, porque poderiam achar que é uma bomba. 'Leve em uma bagagem de mão', disseram. Tive que ir pra Nova York e, claro, fui escolhida no aeroporto. Um homem do TSA [Transportation Security Administration, que garante a segurança no transporte dentro dos EUA] olhou e disse: 'o que você tem aqui?!'. 'Bom, é um Globo de Ouro'. 'Eu posso ver que é um Globo de Ouro. Pelo quê? Como você ganhou?!'. E eu respondi: 'Venci Melhor Atriz de Drama'" Fernanda Torres Na entrevista com Jimmy Kimmel

A conversa também abordou a reação de Fernanda Montenegro ao ver a filha conquistando o mesmo prêmio a qual foi indicada 25 anos antes. "Minha mãe disse uma coisa linda a um jornalista: 'eu tenho 95 anos e vivi para ver isso'. É lindo. Mas ela tem 95 anos e está fazendo cinema, teatro. Ela é uma grande estrela e tem mais energia que eu!", afirmou Torres.

Fernanda também ressaltou a importância de "Ainda Estou Aqui" para a memória do Brasil e elevou a presença de Eunice Paiva, interpretada por ela, no papel da luta contra a opressão.

Tudo que aconteceu com este filme, até meu prêmio, acho que foi feito por essa mulher, chamada Eunice Paiva, que perdeu o marido durante a ditadura no Brasil, em um período distópico, quando essa mulher se tornou uma viúva com cinco filhos. E a história é sobre o desaparecimento esse homem e como essa mulher, em um momento trágico, se reinventou Fernanda Torres Na entrevista com Jimmy Kimmel

Veja entrevista completa

Na trilha do Oscar

"Ainda Estou Aqui" caminha a passos glamurosos pelos Estados Unidos, estreando nesta sexta-feira (17) em cinemas selecionados, rumo a uma indicação no Oscar. Antes mesmo de chegar às telonas norte-americanas, o filme recebeu a aprovação de 93% da imprensa internacional no site Rotten Tomatoes.

O consenso da crítica diz que a obra "explora comoventemente a agitação de uma nação através da busca de uma família por respostas, com a excelente atuação de Fernanda Torres".

Além do apreço crítico, o filme também é popular entre outras premiações. O longa já recebeu uma indicação ao Bafta 2025, considerado o "Oscar Britânico" e venceu o prêmio de melhor filme internacional no Festival Internacional de Cinema de Palm Springs.

Dentre outros prêmios que o filme já conquistou, estão:

Festival de Veneza: Melhor roteiro

Melhor roteiro Vancouver International Film Festival: Prêmio do público

Prêmio do público Mill Valley Film Festival: Filme Favorito do Público

Filme Favorito do Público Miami Film Festival GEMS: Filme Favorito do Público

Filme Favorito do Público Festival de Pessac: Prêmio do público e Prêmio Danielle Le Roy

