Com paredão triplo e eliminação de dupla, veja dinâmica da semana do BBB 25

A primeira semana do Big Brother Brasil (BBB) 25 conta com paredão triplo e eliminação de uma dupla. A Prova do Líder aconteceu nesta quinta-feira (16), com todos participantes.

Na sexta-feira (17), os líderes Aline e Vinícius vão colocar três duplas na sua mira, para uma segunda indicação no domingo. Eles já indicaram Edilberto e Raissa direto para a berlinda, logo após conquistarem a liderança.

Veja também Zoeira Qual dupla do BBB 25 está no Paredão? Veja indicação dos líderes Zoeira Quem são os líderes do BBB 25? Veja como foi a prova do reality show

Já no sábado (18), acontece a Prova do Anjo e, no domingo (19), a formação do primeiro Paredão da temporada.

A formação da berlinda será tripla, com direito a contragolpe e Prova Bate e Volta.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.

Veja como será a formação do Paredão Triplo:

Uma dupla já estará emparedada pela dupla de Líderes Dupla de Anjos imuniza uma dupla Líderes emparedam uma dupla Casa vota: uma dupla emparedada Contragolpe da dupla emparedada pela casa Prova Bate e Volta, e uma delas escapa da eliminação

Legenda: Prova do Líder deu início à formação do primeiro paredão do BBB 25 Foto: Reprodução/TV Globo