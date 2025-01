'Ainda Estou Aqui' é indicado ao Bafta 2025 de 'Melhor filme em língua não inglesa'

A Academia Britânica de Artes do Cinema e Televisão anunciou, nesta quarta-feira (15), a lista de indicados ao Bafta 2025, que inclui o brasileiro "Ainda Estou Aqui" concorrendo na categoria de Melhor Filme em língua não-inglesa.

A produção Globoplay concorre com "Tudo Que Imaginamos Como Luz", "Emilia Pérez", "Kneecap" e "A Semente do Fruto Sagrado". O filme já constava na lista de pré-indicados, revelada no começo do mês.

A cerimônia de premiação do chamado "Oscar Britânico" será realizada no dia 16 de fevereiro no Royal Festival Hall do Southbank Centre, em Londres.

No último dia 6 de janeiro, Fernanda Torres, que protagoniza o longa, ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz em filme de drama.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.

Veja lista completa de indicados:

Melhor Filme:

Anora;

O Brutalista;

Um Completo Desconhecido;

Conclave;

Emilia Pérez;

Melhor Filme Estrangeiro:

Bird

Blitz

Conclave

Gladiator 2

Hard Truths

Kneecap - Música e Liberdade

Lee

Love Lies Bleeding: O Amor Sangra

The Outrun

Wallace & Gromit: Avengança

Melhor Filme em Língua Não Inglesa:

Ainda Estou Aqui

Emilia Pérez

A Semente do Fruto Sagrado

Kneecap

Tudo que Imaginamos como Luz

Melhor Direção:

Sean Baker, por Anora

Brady Corbet, por O Brutalista

Edward Berger, por Conclave

Denis Villeneuve, por Duna: Parte 2

Jacques Audiard, por Emilia Pérez

Coralie Fargeat, por A Substância

Melhor Atriz:

Cynthia Erivo, por Wicked

Demi Moore, por A Substância

Karla Sofía Gascón, por Emilia Pérez

Marianne Jean-Baptiste, por Hard Truths

Mikey Madison, por Anora

Saoirse Ronan, por The Outrun

Melhor Ator:

Adrien Brody, por O Brutalista

Colman Domingo, por Sing Sing

Hugh Grant, por Herege

Ralph Fiennes, por Conclave

Sebastian Stan, por O Aprendiz

Timothée Chalamet, por Um Completo Desconhecido

Melhor Atriz Coadjuvante:

Ariana Grande, por Wicked

Felicity Jones, por O Brutalista

Isabella Rossellini, por Conclave

Jamie Lee Curtis, por The Last Showgirl

Selena Gomez, por Emilia Pérez

Zoe Saldaña, por Emilia Pérez

Melhor Ator Coadjuvante:

Clarence Maclin, por Sing Sing

Edward Norton, por Um Completo Desconhecido

Guy Pearce, por O Brutalista

Jeremy Strong, por O Aprendiz

Kieran Culkin, por A Verdadeira Dor

Yura Borisov, por Anora

Melhor Roteiro Original:

Sean Baker, por Anora

Brady Corbet & Mona Fastvolt, por O Brutalista

Rich Peppiatt, Naoise Ó Cairealláin, Liam Óg Ó Hannaidh & Jj Ó Dochartaigh, por Kneecap - Música e Liberdade

Jesse Eisenberg, por A Verdadeira Dor

Coralie Fargeat, por A Substância

Melhor Roteiro Adaptado:

James Mangold & Jay Cocks, por Um Completo Desconhecido

Peter Strauhan, por Conclave

Jacques Audiard, por Emilia Pérez

RaMell Ross & Joslyn Barnes, por Nickel Boys

Clint Bentley & Greg Kwedar, por Sing Sing

Melhor Fotografia

Lol Crawley, por O Brutalista

Stéphane Fontaine, por Conclave

Greig Fraser, por Duna: Parte 2

Paul Guilhaume, por Emilia Pérez

Jarin Blaschke, por Nosferatu

Melhor Figurino:

Jacqueline Durran, por Blitz

Arianne Phillips, por Um Completo Desconhecido

Lisy Christl, por Conclave

Linda Muir, por Nosferatu

Paul Tazewell, por Wicked

Melhor Montagem:

Sean Baker, por Anora

Nick Emerson, por Conclave

Joe Walker, por Duna: Parte 2

Juliette Welfling, por Emilia Pérez

Julian Ulrichs, por Kneecap - Música e Liberdade

Melhor Cabelo e Maquiagem:

Duna: Parte 2

Emilia Pérez

Nosferatu

A Substância

Wicked

Melhor Trilha Sonora:

Daniel Blumberg, por O Brutalista

Volker Bertelmann, por Conclave

Clément Ducol, por Emilia Pérez

Robin Carolan, por Nosferatu

Kris Bowers, por Robô Selvagem

Melhor Design de Produção:

Judy Becker, por O Brutalista

Suzie Davies, por Conclave

Patrice Vermette, por Duna: Parte 2

Craig Lathrop, por Nosferatu

Nathan Crowley, por Wicked

Melhores Efeitos Sonoros:

Better Man: A História de Robbie Williams

Duna: Parte 2

Gladiador 2

Planeta dos Macacos: O Reinado

Wicked

Melhor Som:

Blitz

Duna: Parte 2

Gladiador 2

A Substância

Wicked

Melhor Longa-Metragem de Animação:

Flow

Divertida Mente 2

Wallace & Gromit: Avengança

Robô Selvagem

Melhor Documentário - Longa-Metragem: