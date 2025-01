'Ainda Estou Aqui' está em lista de pré-indicados do Bafta Film Awards 2025; confira

A Academia Britânica anunciou os pré-indicados para as 25 categorias do Bafta Film Awards 2024. O prêmio, que é considerado o 'Oscar britânico', divulgou a lista nesta sexta-feira (3), incluindo 'Ainda Estou Aqui' entre os concorrentes na categoria Filme Estrangeiro.

Apesar da indicação do filme, Fernanda Torres ficou de fora da disputa pelo prêmio de atriz. A brasileira é uma das principais cotadas a receber o Globo de Ouro neste fim de semana.

Veja também Verso Globo de Ouro 2025: relembre quem disputa prêmio com 'Ainda Estou Aqui' e Fernanda Torres Verso Quer ler mais em 2025? Especialista dá dicas e escritores cearenses sugerem livros para você investir na leitura

'Ainda Estou Aqui' está na lista de Filme Estrangeiro junto de "Tudo que imaginamos como luz", "Cão preto", "O Conde de Monte Cristo", "Emilia Pérez", "Flow", "A menina com a agulha", "Kneecap - Música e liberdade", "La chimera" e "A semente do figo sagrado".

A lista final só será anunciada oficial no dia 15 de janeiro, com cinco destes filmes. A cerimônia do Bafta será realizada em 16 de fevereiro, no Royal Festival Hall de Londres.

"Emilia Pérez", inclusive, lidera a lista dos pré-indicados ao Bafta. Ao todo, o filme concorre em 15 categorias, incluindo filme, diretor, atriz (para Karla Sofía Gascón) e três nomes na categoria de atriz coadjuvante (Selena Gomez, Adriana Paz e Zoe Saldaña).

Fernanda Torres no Globo de Ouro

Em lista de previsões divulgada nessa quarta-feira (1º) pela revista americana Variety, uma das principais publicações do mundo sobre entretenimento, Fernanda Torres aparece no topo do favoritismo na corrida pelo Globo de Ouro. O ranking é formado por outras cinco atrizes.

"Entre as indicadas, Fernanda Torres se destaca como a única atriz cujo filme também ganhou outra indicação, conquistando uma vaga na categoria de língua não inglesa [além de Pamela Anderson, cujo filme ganhou canção original]. O reconhecimento duplo a torna a favorita para este prêmio?", questionou a revista.

No entanto, a Variety destacou que, embora o apoio à brasileira esteja forte, Nicole Kidman ("Babygirl") e Angelina Jolie ("Maria") também são fortes concorrentes ao prêmio.

Confira a lista completa de pré-indicados ao Bafta 2025

Melhor Filme

“Anora”

“O Aprendiz”

“O Brutalista”

“Um Completo Desconhecido”

“Conclave”

“Duna — Parte Dois”

“Emilia Pérez”

“Kneecap – Música e Liberdade”

“A Substância”

“Wicked”

Melhor Filme Britânico

“Black To Black”

“Grand Theft Hamlet”

“Hoard”

“Kneecap – Música e Liberdade”

“Fúria Primitiva”

“On Falling”

“Santosh”

“Sister Midnight”

“The Taste of Mango”

“O Professor”

Melhor Filme para Crianças e Família

“Flow”

“O Menino e o Mestre”

“Peça por Peça”

“Enfeitiçados”

“Aquele Natal”

“Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl”

“Robô Selvagem”

“A Jovem e o Mar”

Melhor Filme em Língua Estrangeira

“Tudo Que Imaginamos Como Luz”

“Black Dog”

“O Conde de Monte Cristo”

“Emilia Pérez”

“Flow”

“The Girl with the Needle”

“Ainda Estou Aqui”

“Kneecap — Música e Liberdade”

“La Chimera”

“The Seed of the Sacred Fig”

Melhor Documentário

“The Bibi Files”

“Black Box Diaries”

“Filhas”

“Elton John: Never Too Late”

“I Am: Celine Dion”

“Feito na Inglaterra: Os Filmes de Powell e Pressburger”

“No Other Land”

“A Extraordinária Vida de Ibelin”

“Super/Man: A História de Christopher Reeve”

“Will & Harper”

Melhor Animação

“Meu Malvado Favorito 4”

“Flow”

“Divertidamente 4”

“Memoir of a Snail”

“Moana 2”

“Aquele Natal”

“Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl”

“Robô Selvagem”

Melhor Direção

Payal Kapadia — “Tudo Que Imaginamos Como Luz”

Sean Baker — “Anora”

Brady Corbet — “O Brutalista”

Edward Berger — “Conclave”

Denis Villeuneuve — “Duna — Parte Dois”

Jacques Audiard — “Emilia Pérez”

Alice Rohrwacher — “La Chimera”

Ellen Kuras — “Lee”

Nora Fingscheidt — “The Outrun”

Coralie Fargeat – “A Substância”

Melhor Roteiro Original

“Tudo Que Imaginamos Como Luz”

“Anora”

“O Aprendiz”

“O Brutalista”

“Rivais”

“Guerra Civil”

“Herege”

“Kneecap — Música e Liberdade”

“A Real Pain”

“A Substância”

Melhor Roteiro Adaptado

“Um Completo Desconhecido”

“Conclave”

“Duna – Parte Dois”

“Emilia Pérez”

“Lee”

“Nickel Boys”

“Nightbitch”

“The Outrun”

“Sing Sing”

“Wicked”

Melhor Atriz

Amy Adams — “Nightbitch”

Cynthia Erivo — “Wicked”

Demi Moore — “A Subtância”

Karla Sofía Gascón — “Emilia Pérez”

Kate Winslet — “Lee”

Marianne Jean-Baptiste — “Hard Truths”

Marisa Abela — “Back To Black”

Mikey Madison — “Anora”

Nicole Kidman — “Babygirl”

Saoirse Ronan — “The Outrun”

Melhor Ator

Adrien Brody — “O Brutalista”

Colman Domingo — “Sing Sing”

Daniel Craig — “Queer”

Dev Patel — “Fúria Primativa”

Hugh Grant — “Herege”

Jude Law — “Firebrand”

Kingsley Ben Adir — “Bob Marley: One Love”

Ralph Fiennes — “Conclave”

Sebastian Stan — “O Aprendiz”

Timothée Chalamet — “Um Completo Desconhecido”

Melhor Atriz Coadjuvante

Adriana Paz — “Emilia Pérez”

Ariana Grande — “Wicked”

Emily Watson — “Pequenas Coisas Como Estas”

Felicity Jones – “O Brutalista”

Isabella Rossellini – “Conclave”

Jamie Lee Curtis – “The Last Showgirl”

Margaret Qualley – “Substância”

Michele Austin – “Hard Truths”

Selena Gomez – “Emilia Pérez”

Zoe Saldaña – “Emilia Pérez”

Melhor Ator Coadjuvante

Clarence Maclin — “Sing Sing”

Denzel Washington — “Gladiator 2”

Edward Norton — “Um Completo Desconhecido”

Guy Pearce — “O Brutalista”

Harris Dickinson — “Babygirl”

Jeremy Strong — “O Aprendiz”

Kieran Culkin — “A Real Pain”

Mark Eydelshteyn — “Anora”

Stanley Tucci — “Conclave”

Yura Borisov — “Anora”

Melhor Casting

“Anora”

“O Aprendiz”

“Back To Black”

“Blitz”

“O Brutalista”

“Um Completo Desconhecido”

“Conclave”

“Emilia Pérez”

“Kneecap – Música e Liberdade”

“Wicked”

Melhor Fotografia

“Anora”

“O Brutalista”

“Guerra Civil”

“Um Completo Desconhecido”

“Conclave”

“Duna — Parte Dois”

“Emilia Pérez”

“Gladiador 2”

“Nosferatu”

“A Substância”

Melhor Figurino

“Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice, Beetlejuice”

“Blitz”

“Um Completo Desconhecido”

“Conclave”

“Duna — Parte Dois”

“Emilia Pérez”

“Furiosa: Uma Saga Mad Max”

“Gladiador 2”

“Nosferatu”

“A Substância”

Melhor Edição

“Anora”

“Rivais”

“Gurra Civil”

“Um Completo Desconhecido”

“Conclave”

“Duna — Parte Dois”

“Emilia Pérez”

“Gladiador 2”

“Kneecap – Música e Liberdade”

“A Substância”

Melhor Cabelo e Maquiagem

“O Aprendiz”

“Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice, Beetlejuice”

“Blitz”

“Um Completo Desconhecido”

“Duna — Parte Dois”

“Emilia Pérez”

“Coringa: Delírio A Dois”

“Gladiador 2”

“A Substância”

Melhor Trilha Sonora

“Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice, Beetlejuice”

“Blitz”

“O Brutalista”

“Conclave”

“Emilia Pérez”

“Gladiador 2”

“Nosferatu”

“The Outrun”

“A Substância”

“Robô Selvagem”

Melhor Direção de Arte

“Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice, Beetlejuice”

“Blitz”

“O Brutalista”

“Um Completo Desconhecido”

“Conclave”

“Duna – Parte Dois”

“Gladiador 2”

“Nosferatu”

“A Substância”

“Wicked”

Melhores Efeitos Visuais

“Alien: Romulus”

“Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice, Beetlejuice”

“Better Man”

“Guerra Civil”

“Deadpool & Wolverine”

“Duna – Parte Dois”

“Furiosa: Uma Saga Mad Max”

“Gladiador 2”

“Planeta dos Macacos: O Reinado”

“Wicked”

Melhor Som

“Blitz”

“Blitz”

“O Brutalista”

“Guerra Civil”

“Um Completo Desconhecido”

“Conclave”

“Duna: Parte Dois”

“Emilia Pérez”

“Gladiador 2”

“A Substância”

“Wicked”

Melhor Curta Britânico de Animação