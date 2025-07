Eduardo Bolsonaro diz que tarifa de Trump ao Brasil é resposta a abusos de Moraes

O deputado licenciado e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, se pronunciou sobre a aplicação de novas tarifas contra o Brasil por parte do governo dos Estados Unidos anunciadas nesta quarta-feira (9).

No texto, Eduardo afirma que “uma hora a conta chega”, sobre a aplicação das taxas, e culpou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), pelo anúncio de Donald Trump sobre as tarifas de 50% aplicadas em produtos brasileiros, chamando a medida de “Tarifa-Moraes”.

"O presidente Trump, corretamente, entendeu que Alexandre de Moraes só pode agir com o respaldo de um establishment político, empresarial e institucional que compactua com sua escalada autoritária", e cita decisões do STF sobre o Marco Civil da Internet relacionadas ao serviço de redes sociais no país, afetando a liberdade de expressão com “consequências globais”.

Na nota, o deputado também afirma ainda que o ex-presidente Trump compreendeu que Moraes “não age sozinho”, e que conta com o respaldo de um "establishment político, empresarial e institucional”, e que a ação do governo norte-americano visa evitar o pior diante das decisões monocráticas do ministro do Supremo.

“A carta do presidente Donald J. Trump ao presidente brasileiro é clara, direta e inequívoca. E reflete aquilo que nós, há muito tempo, temos denunciado: o Brasil está se afastando, de forma deliberada, dos valores e compromissos que compartilha com o mundo livre”, diz o deputado, que pede anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro, como saída para a crise.

“Apelamos para que as autoridades brasileiras evitem escalar o conflito e adotem uma saída institucional que restaure as liberdades. Cabe ao Congresso liderar esse processo, começando com uma anistia ampla, geral e irrestrita”. Eduardo afirma que “restam três semanas para evitar o desastre", colocando fim à “escalada autoritária”.

Eduardo confirma no texto que vem mantendo contato com representantes do governo Trump para denunciar o que chama de “escalada autoritária” no Brasil, razão de ter se licenciado do cargo e decidir ir morar nos EUA.

Segundo ele, avisos foram dados anteriormente pelos meios diplomáticos, além de declarações públicas e reuniões privadas, e pede uma saída institucional.

Taxação

Mais cedo, o presidente americano já tinha anunciado a aplicação da sobretaxa de 50% , pois o Brasil “não tem sido bom” para os Estados Unidos.

“O Brasil, por exemplo, não tem sido bom conosco, nada bom. [...] Vamos divulgar um número referente ao Brasil ainda esta tarde ou amanhã de manhã", disse Trump a repórteres na Casa Branca.

Horas depois, foi divulgada a carta do presidente americano destinada ao presidente Lula, informando a medida, e justificando a taxação com base na "injusta relação comercial gerada por barreiras tarifárias impostas pelo Brasil", onde o relacionamento entre os dois países “está longe de ser recíproco”.