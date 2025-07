Trump diz que tarifa para o Brasil será anunciada até esta quinta-feira: 'Não tem sido bom conosco'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que vai anunciar uma tarifa referente ao Brasil entre esta quarta-feira (9) e esta quinta-feira (10), pois o país "não tem sido bom" para a nação norte-americana. Trump começou nesta quarta a enviar sua segunda leva de cartas para notificar parceiros comerciais.

“O Brasil, por exemplo, não tem sido bom conosco, nada bom. [...] Vamos divulgar um número referente ao Brasil ainda esta tarde ou amanhã de manhã", informou Trump a repórteres durante evento com líderes da África Ocidental na Casa Branca.

Trump afirmou que as novas taxas vão se basear em "fatos muito, muito substanciais" e em "histórico anterior", quando falou sobre as tarifas para produtos importados do Brasil.

Segundo o g1, a aplicação de tarifas é para corrigir a balança comercial norte-americana, pois dados do Ministério do Desenvolvimento mostram que o país tem registrado déficits comerciais seguidos com os EUA desde 2009.

Até o momento, novas taxas só foram anunciadas para sete países: Argélia, Brunei, Filipinas, Iraque, Líbia, Moldávia e Sri Lanka.

Ameaça contra Brics

Nessa terça-feira (8), Trump fez uma ameaça aos países do Brics, e disse que baixaria uma tarifa de 10% "muito em breve". Ele acusou os países de tentar prejudicar os EUA para tentar substituir o dólar como moeda mundial.

"Se eles quiserem jogar esse jogo, tudo bem, mas eu também sei jogar. Qualquer país que fizer parte do Brics terá uma tarifa de 10%, apenas por esse motivo”, disse.