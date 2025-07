Tragédia no Texas já deixa mais de 100 mortos e 160 desaparecidos

A tragédia no estado do Texas, nos Estados Unidos, já deixou 109 mortos e mais de 160 pessoas desaparecidas, após as enchentes do último fim de semana, informou o governador do estado, Greg Abbott, nesta terça-feira (8). O gestor ainda afirmou que a lista de desaparecidos pode aumentar.

Quatro dias após as inundações afetarem vários condados, a esperança de encontrar sobreviventes diminui. "Somente na área do condado de Kerr, há 161 desaparecidos", disse o governador. O Estado informou que esse número se baseia em pessoas procuradas por amigos, parentes ou vizinhos.

O condado foi o mais afetado, com 94 mortos, entre eles 27 meninas e monitores que estavam em um acampamento de verão às margens do rio Guadalupe. A correnteza atingiu as cabanas enquanto centenas de pessoas dormiam.

Segundo Abbot, cinco hóspedes do acampamento e um monitor, além de outro menor, não ligado ao acampamento, permaneciam desaparecidos até a tarde desta terça. "Não há nada mais importante em nossos corações e mentes do que as pessoas desta comunidade, especialmente aquelas que ainda estão desaparecidas", disse o governador.

Em outras partes do estado, foram registradas 15 mortes até o momento, segundo o governo.

Visita de Trump

O presidente Donald Trump anunciou que viajará ao Texas na próxima sexta-feira (11). Ele atribuiu sua ajuda nos trabalhos de resgate aos fortes laços com o governador Greg Abbott.

Trump havia dito anteriormente que a ajuda em caso de desastres deveria ser administrada em nível estadual, mas assinou nesta semana uma declaração de catástrofe grave, que permite a liberação de recursos federais para o Texas.

Buscas

Membro da guarda florestal do Texas, Ben Baker explicou que os trabalhos de busca e resgate foram "extremamente difíceis" devido à água e à lama. As operações contaram com o auxílio de helicópteros, drones e cães.

Autoridades alertaram para novas tempestades na região, que poderiam afetar as buscas.

"Quando tentamos resgatar os corpos, essas grandes pilhas [de escombros] podem ser muito obstrutivas, e adentrá-las é muito perigoso. [...] Neste momento, esta equipe está concentrada em trazer as pessoas para casa", disse o guarda florestal.