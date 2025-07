Enchentes no Texas deixam 24 mortos e 25 meninas estão desaparecidas

As condições climáticas extremas no estado do Texas, nos Estados Unidos, provocaram inundações deixando ao menos 24 pessoas mortas.

Há ainda desaparecidos, incluindo um grupo de 25 meninas que estavam em um acampamento de verão. Não se sabe quantas pessoas estão desaparecidas ao todo.

Segundo as autoridades, o Rio Guadalupe subiu 8 metros em apenas 45 minutos, devastando propriedades. As enchentes repentinas levaram as regiões de Hill Country e Concho Valley a declarar estado de emergência.

O acampamento feminino Camp Mystic, que recebia cerca de 700 crianças, informou que houve um nível "catastrófico" de inundação.

Na região central do Texas, muitas estradas estão intransitáveis, dificultando o encontro das crianças que estavam no acampamento com seus pais. Além disso, a estrutura de comunicação foi prejudicado pelas condições climáticas.

De acordo com o vice-governador do Texas, Dan Patrick, uma grande busca está ocorrendo nas áreas de enchente. Cinco helicópteros e nadadores de resgate fazem parte da operação. Até o momento, 237 pessoas foram resgatadas.