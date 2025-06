Eunício Oliveira defende federação entre MDB, Republicanos e PSDB: ‘Temos conversas adiantadas’

O presidente do MDB Ceará, o deputado federal Eunício Oliveira, defendeu a montagem de uma federação entre seu partido e duas outras siglas: o Republicanos e o PSDB. O emedebista revelou ao Diário do Nordeste que há conversas adiantadas, principalmente com a cúpula do Republicanos, para oficializar a união. Quanto aos tucanos, pairam mais dúvidas sobre a aliança. Um dos motivos é o próprio Ceará, onde o PSDB é oposicionista e as outras duas legendas integram a base do Governo.

Eunício prestigiou, na manhã desta segunda-feira (16), o primeiro dia do XIII Seminário de Prefeitos 2025, que ocorre até terça-feira (17), no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. O político disse que conversou recentemente com o ex-senador e deputado federal tucano Aécio Neves sobre os rumos do PSDB.

“Voltou novamente essa discussão para que o PSDB se junte ao MDB para que a gente possa ampliar ainda mais essa federação, porque nós temos conversas bastante adiantadas com o Republicanos”, disse.

MDB e Republicanos

Eunício contou que está prevista para a noite da terça-feira (17), em Brasília, reunião com o ministro Camilo Santana (PT), com o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, e com o presidente do MDB, Baleia Rossi. “Essa conversa de federação com o Republicanos está bastante adiantada. Espero que estejamos juntos, o MDB, o Republicanos e o PSDB”, disse.

O emedebista ainda minimizou divergências de alinhamento entre o MDB e o PSDB no Ceará.

“O MDB é muito democrático, a gente tem o hábito de discutir internamente e até liberar o partido em alguns estados brasileiros. Então, vamos conversar isso mais para frente. Obviamente, o senador Tasso Jereissati (PSDB) é um grande quadro da política brasileira, vamos respeitar a decisão que o PSDB, mesmo aliado com a gente a nível nacional, possa fazer em alguns estados, uma posição diferente”, acrescentou.

Segundo Eunício, essa federação é necessária por conta da ocupação de cargos em comissões, mesas diretoras e relatorias na Câmara dos Deputados e no Senado Federal.

“O MDB sempre foi o maior partido no Senado e sempre teve uma grande bancada (...) Eu acho que, com essa junção em federações de outros partidos, como é o caso do PP e do União Brasil, e como as questões internas da Câmara e do Senado são sempre proporcionais para compor mesas, comissões e relatorias, é preciso que o partido tenha tamanho” Eunício Oliveira Deputado federal e presidente do MDB Ceará

“O MDB já é um partido grande, o Republicanos também, mas os partidos que se juntaram ficaram maiores que a gente, então precisamos nos juntar em uma posição. O MDB e o Republicanos têm posições muito parecidas, porque, na minha opinião, a população não quer radicalismo de direita nem de esquerda”, concluiu.