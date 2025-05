Faixa no viaduto do Castelão defende candidatura do ex-ministro Ciro Gomes a governador em 2026

A possibilidade de Ciro Gomes (PDT) concorrer ao comando do Governo do Ceará em 2026 saiu dos corredores das casas legislativas e virou faixa no viaduto próximo a Arena Castelão. No local, é possível ler "O povo quer Ciro Gomes governador" e "Ceará pede paz".

Uma eventual candidatura a qualquer cargo foi negada por Ciro Gomes em coletiva de imprensa, no último dia 7 de maio, após participar de café da manhã com deputados estaduais da oposição ao Governo Elmano de Freitas (PT).

Contudo, parlamentares disseram que, instantes antes, a portas fechadas, Ciro disse que poderia vir a concorrer caso se mostre o nome mais competitivo para disputar contra à candidatura a reeleição de Elmano. O ex-ministro, no entanto, demonstrou preferência pela candidatura do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT) para o Palácio da Abolição.

Porém, apenas a possibilidade de Ciro ser candidato já deu 'fôlego' à oposição, na avaliação de deputados estaduais oposicionistas. Eles dizem que "o movimento cresceu" em torno do nome do ex-governador.

Outras lideranças da oposição foram mais prudentes sobre essa possibilidade. Presidente do União Brasil no Ceará, Capitão Wagner disse que não acredita na candidatura de Ciro e disse ainda estar "muito cedo para definir o nome".

"Seja quem for o nome, seja o meu, do Roberto Cláudio, do Ciro, de alguém do PL, do Moses Rodrigues – que é o nome também que está colocado –, a gente tem que ter a humildade, tem que colocar qualquer anseio, desejo pessoal de lado pelo bem maior do estado do Ceará", completou.

O deputado André Fernandes elogiou a trajetória de Ciro, mas também não demonstrou apoio direto a eventual candidatura do ex-ministro. "Ele mostrou ser uma pessoa preparada e inteligente e que tem coragem também para enfrentar o Elmano. (...) Mas nós estamos dialogando e eu tenho certeza que dessa união de toda a oposição, nós teremos bons nomes para o Senado e também para o governo do estado do Ceará", disse.