O fator Ciro Gomes nas fileiras da oposição para 2026 no Ceará

Reverbera entre deputados e dirigentes partidários da oposição cearense a possibilidade do ex-ministro Ciro Gomes (PDT) ser candidato a governador em 2026. Dizem que ele não descarta a candidatura, embora tenha preferências por Roberto Cláudio (PDT). Tudo para “salvar o Ceará”.

Se o fato se consolidará ou não, só a política vai revelar. Mas é verdade também que jogar o nome do Ciro em meio a essa possibilidade de candidatura já dá energia a uma oposição sem novidades nos últimos anos.

Tudo bem que Ciro Gomes não é tão novidade assim, já foi prefeito, governador, deputado, ministro e candidato a presidente – inclusive enfrentando o pior resultado nas urnas no pleito de 2022.

Ocorre que uma eventual candidatura ao Palácio do Abolição colocaria Ciro em um dos polos no Ceará, longe do discurso inviável de uma terceira via que nunca existiu no País, muito pior a nível estadual.

Ciro conta que foi engolido pela polarização nacional entre Lula e Bolsonaro, o que teria justificado o fracasso nas urnas em 2022, terminando em quarto lugar no País e perdendo em Sobral para Lula e Bolsonaro.

Agora, a eventual candidatura a governador ao lado da ala bolsonarista – o que sobrou de oposição para os ciristas – já tem surpreendentemente injetado ânimo ao grupo. Ocupando o polo de oposição, ele faria o enfrentamento direto com o governador Elmano de Freitas (PT) que disputará a reeleição.

O repórter do PontoPoder, Marcos Moreira, publicou reportagem no Diário do Nordeste, nessa semana, com relatos de oposicionistas entusiasmados com a eventual candidatura do ex-presidenciável. É um movimento concreto, com pesquisas internas e debate acalorado.

Tanto é assim que, ao ver a propagação do nome do irmão para o pleito estadual, Cid Gomes (PSB), que não é nada bobo, tratou de ir às redes sociais e defender o nome de Ciro para o embate presidencial. Ora, essa não é a pauta que está na ordem do dia.

Diante de inúmeras derrotas da oposição, inclusive partidária e em número de aliados na Capital e Interior, o fator Ciro Gomes parece ser a última e mais interessante cartada de um grupo que pouco teve o que comemorar nas últimas eleições no Ceará.

