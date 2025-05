Capitão Wagner não acredita na candidatura de Ciro Gomes ao Governo do Ceará, mas defende união

Apesar de algumas figuras da oposição apostarem na candidatura do ex-governador Ciro Gomes (PDT) ao Abolição, em 2026, o ex-deputado Capitão Wagner (União) diz não acreditar na postulação do pedetista. Ele citou outros nomes cotados para a chapa – como ele mesmo, o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) e o deputado federal Moses Rodrigues (União) –, e defendeu união contra o projeto governista nas eleições.

Capitão Wagner deu entrevista a jornalistas, nesta segunda-feira (19), durante audiência da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados em Fortaleza, na Assembleia Legislativa do Ceará.

“Muito embora eu não acredite nessa candidatura do Ciro – ele foi candidato a presidente diversas vezes –, mas colocou-se aí essa possibilidade. Temos o meu nome, tem o Roberto Cláudio, o PL tem nomes valiosos também, que têm plenas condições de encabeçar essa chapa, então está muito cedo para definir o nome. Mas uma coisa já está decidida dentro do campo da oposição: todos estaremos unidos contra esse grupo que está no poder”, avaliou.

Diante do aceno à união do bloco, Wagner foi questionado se a posição se manteria, posteriormente, caso Ciro fosse definido o candidato da oposição.

“Eu já dizia isso na eleição de prefeito, que era importante que as oposições se juntassem, e digo o mesmo, seja quem for o nome, seja o meu, do Roberto Cláudio, do Ciro, de alguém do PL, do Moses Rodrigues – que é o nome também que está colocado –, a gente tem que ter a humildade, tem que colocar qualquer anseio, desejo pessoal de lado pelo bem maior do estado do Ceará”, respondeu.

Desafetos político no passado – inclusive, com declarações que foram parar na Justiça –, a aproximação entre Capitão Wagner e Ciro Gomes é defendida por lideranças do bloco de oposição, que têm buscado viabilizar candidaturas para o próximo ano.

'Fator Ciro'

A declaração ocorre em meio a movimentações de Ciro Gomes para 2026. No início do mês, ele se reuniu com deputados de oposição na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), sugeriu apoio a Alcides Fernandes (PL) na campanha ao Senado e chegou a ser defendido por colegas como candidato ao Governo do Estado.

Ciro ainda citou o nome de Roberto Cláudio para a sucessão do governador Elmano de Freitas (PT), mas, em reunião fechada com deputados estaduais, não descartou concorrer ao cargo. Uma ala da oposição avalia que o “movimento cresceu” em torno de Ciro para o Executivo.

Nos bastidores, ele é visto como o concorrente “mais competitivo” na corrida pelo Palácio da Abolição. Alguns chegaram a defender, ainda, que Ciro seria um “nome nacional” e que “larga na frente” no interior do Ceará. Isso o deixaria à frente de outros possíveis candidatos ligados ao grupo, como Roberto Cláudio e Capitão Wagner.

Também nesta segunda-feira, o pedetista recebeu elogios de André Fernandes (PL), outro expoente do bloco que deve ter protagonismo em 2026. "Durante todo o seu histórico, ele mostrou ser uma pessoa preparada e inteligente e que tem coragem também para enfrentar o Elmano. [...] Nós estamos dialogando e eu tenho certeza que dessa união de toda a oposição, nós teremos bons nomes para o Senado e também para o Governo do Ceará", destacou o deputado federal, na manhã desta segunda-feira, durante café com vereadores da oposição na Câmara Municipal de Fortaleza.