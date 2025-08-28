Capitão Wagner sobre candidatura de Ciro Gomes: ‘Se ele for candidato, vamos vestir a camisa’

Presidente do União Brasil no Ceará, o ex-deputado federal Capitão Wagner negou, nesta quinta-feira (28), qualquer “ressentimento” ou “constrangimento” em pedir voto para seu antigo adversário, o ex-governador Ciro Gomes (PDT), nas eleições de 2026. O político tenta atrair o ex-desafeto para reforçar o União Brasil, contudo, Ciro também é disputado pelo PSDB.

Independentemente da sigla em que o ex-governador estará em 2026, Wagner ressaltou que a oposição vive um novo momento no Ceará, com o reforço de figuras como o próprio Ciro, além do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (sem partido). Inclusive, os três aparecem na lista de antipetistas que podem disputar o Governo do Ceará no próximo ano.

As declarações de Capitão Wagner foram dadas durante a live do PontoPoder. Ele foi entrevistado pelos editores do PontoPoder, Jéssica Welma e Wagner Mendes.

“Se o candidato for Roberto Cláudio, vou vestir a camisa como se fosse eu, se for Eduardo Girão, a mesma coisa, sendo o Ciro, não pode ser diferente” Capitão Wagner Presidente do União Brasil no Ceará

De ex-adversário a novos aliados

Unidos atualmente pela oposição ao PT, Capitão Wagner e Ciro Gomes já lideraram polos opostos da política cearense. No início da década de 2010, o pedetista definia Wagner como “bandido, demagogo e mentiroso”, "canalha", “chefe de milícia” e “picareta”.

Contudo, desde o ano passado, os dois começaram a fazer movimentos de aproximação. Segundo Wagner, os atritos e ressentimentos ficaram no passado.

“Se ele for o candidato do grupo, sem qualquer ressentimento, sem qualquer constrangimento, a gente vai vestir a camisa, porque não é o Ciro, é o projeto que vai ter o Ciro como figura principal — como candidato a governador —, vai ter dois senadores, uma chapa de deputados federais e estaduais. Então, qualquer sentimento anterior precisa ser ultrapassado, e já foi, eu não tenho mágoa de ninguém”, disse.

Na entrevista ao PontoPoder, ele ainda destacou as qualidades de Ciro dentro do campo oposicionista.

“O que o Ciro tem de diferente em relação às demais opções (Capitão Wagner, Roberto Cláudio e Eduardo Girão)? Ele tem um nome muito mais conhecido, tem serviço prestado, porque foi governador e ministro. O Interior do Estado conhece muito melhor do que conhece o Capitão Wagner, o Roberto Cláudio ou qualquer outro nome, como o próprio Eduardo Girão”, concluiu.