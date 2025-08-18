Ciro fala pela 1ª vez da derrota eleitoral em Sobral: 'Maior de todas as humilhações que já passei'

O ex-ministro Ciro Gomes (PDT), que é apontado como pré-candidato a governador em 2026, falou pela primeira vez sobre o terceiro lugar na disputa presidencial de 2022 na terra natal dele, em Sobral.

"Maior de todas as humilhações que já passei na minha vida", declarou na última sexta-feira (15), durante discurso na festa de aniversário do ex-prefeito Roberto Cláudio (sem partido), em Capistrano, no Ceará.

Na eleição presidencial de 2022, o ex-governador conquistou 18,46% dos votos válidos em Sobral, atrás de Jair Bolsonaro (PL), com 24,67%, e de Lula (PT), com 55,46%. Foi a primeira vez que o pedetista não foi o mais votado na cidade e no Estado em um pleito nacional.

Ao ser questionado pela imprensa sobre a pré-candidatura ao Governo do Ceará no ano que vem, Ciro declarou que ainda vai refletir sobre a empreitada.

"Depois das humilhações que eu passei, e a maior de todas as humilhações que eu já passei na minha vida, que foi tirar o distante e humilhante terceiro lugar na minha cidade, por onde eu fiz tudo que pude fazer, eu vou pensar muito e pedir a Deus que me ilumine muito antes de cumprir aquilo que seja a minha obrigação", declarou.

Pré-candidatura

Após o inédito quarto lugar na disputa presidencial em 2022, Ciro declarou inúmeras vezes que não seria mais candidato a nada.

Agora, no evento político do último fim de semana, o ex-ministro apareceu e foi estimulado por aliados para disputar o Executivo estadual.

Ao contrário das declarações anteriores, Ciro chegou a admitir estar disposto a "qualquer" desafio imposto pelo grupo político que ele faz parte atualmente no Ceará.