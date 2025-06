'O MDB nacional fez uma escolha pelo Senado', diz Eunício sobre foco do partido no Ceará em 2026

O deputado federal Eunício Oliveira (MDB), que é pré-candidato ao Senado em 2026, reforçou à coluna que a prioridade do partido, decidida em âmbito nacional, é a candidatura à Casa Alta pelo Ceará para fortalecer a sigla no Congresso Nacional.

"O ministro (Camilo) sabe disso. Dentro da aliança todo mundo sabe", disse.

O MDB, hoje, tem a vice-governadoria, com Jade Romero, que também é Secretária de Proteção Social. Nos bastidores, fala-se que a vaga da emedebista não está garantida para a reeleição no cargo por conta da grande concorrência de pré-candidatos ao Senado e da ampla base para o governador Elmano de Freitas (PT) administrar.

Por essa razão, tem-se especulado que o protagonismo da secretária no governo, e nas eleições de 2024, pode ajudá-la a disputar uma vaga de deputada. Em caso de escolha do ex-senador para a chapa, é provável que a vaga de vice seja negociada com outro partido.

Questionado sobre o assunto, Eunício lembrou que trabalha com Jade desde 2010 e que fez a indicação do nome dela para integrar a chapa com Elmano em 2022.

Segundo o ex-ministro, Jade receberá apoio caso deseje disputar uma vaga pelo partido à Câmara dos Deputados ou à Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

Ela teria não apenas legenda, mas também fundo partidário para a empreitada.