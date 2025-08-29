Pai de André Fernandes diz que melhor cenário para oposição é 'apoiar Ciro' e defende diálogo

O deputado estadual Pastor Alcides Fernandes (PL), pai do deputado federal André Fernandes (PL), afirmou a esta coluna que o “melhor cenário” para a oposição na eleição estadual de 2026 seria ter Ciro Gomes (PDT) como candidato ao governo do Estado. Ele reforça que a intenção de momento é o PL ter candidato próprio, mas defende seguir o diálogo na oposição.

No primeiro semestre deste ano, membros da oposição no Estado, filiados a partidos como PL, União Brasil, PSDB e PDT, aprofundaram uma articulação de união da oposição, mas o discurso acabou prejudicado, em julho passado, com a declaração de André Fernandes de que o PL teria candidato próprio .

Pressões nacionais

Alcides Fernandes explicou que a fala do filho naquele momento, de que o partido não faria aliança com Ciro e Roberto Cláudio, foi fruto de um contexto específico: um vídeo de Ciro com críticas a Bolsonaro, gravado no auge da polêmica do “tarifaço de Donald Trump”.

Naquele momento, afirma, houve pressão da direção nacional do PL para que André se posicionasse com firmeza.