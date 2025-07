Roberto Cláudio diz que oposição segue unida e que nomes serão definidos apenas em 2026

Em meio às especulações provocadas pelo anúncio do PL de que terá candidatura própria ao Governo do Ceará em 2026, o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, busca reduzir a temperatura no campo da oposição. Em conversa com esta coluna, ele reforçou que o “sentimento de união” entre os partidos segue vivo e que as definições sobre nomes da chapa majoritária só deverão acontecer no próximo ano, com exceção da vaga de senador para o PL, conforme já tratado.