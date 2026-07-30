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Pesquisa Quaest CE para o Governo: Ciro tem 43%; Elmano tem 33%

A segunda rodada do levantamento estimulado mostra o candidato do PSDB com vantagem nas intenções de votos. O atual governador aparece em seguida.

Escrito por Igor Cavalcante igor.cavalcante@svm.com.br
30 de Julho de 2026 - 07:00 (Atualizado às 08:17)

A segunda rodada da pesquisa Quaest sobre a disputa pelo Governo do Ceará mostra Ciro Gomes (PSDB) com 43% das intenções de votos. Em seguida, aparece o atual governador Elmano de Freitas (PT), que soma 33%. Os dados são da pesquisa estimulada para o primeiro turno. 

Na sequência, Eduardo Girão (Novo) tem 3% e Jarir Pereira (Psol) registra 1%. Huggo Leonardo (Missão), Serley Leal (UP) e Zé Batista (PSTU) não pontuaram. 

O Diário do Nordeste divulga a intenção de votos dos eleitores cearenses a cerca de dois meses das eleições.
Legenda: O Diário do Nordeste divulga a intenção de votos dos eleitores cearenses a cerca de dois meses das eleições.
Foto: Ismael Soares.

Os eleitores indecisos representam 13% da amostra, enquanto os votos em branco, nulos e os que não vão votar são 7%. Na pesquisa estimulada, os nomes dos postulantes e seus respectivos partidos são apresentados aos eleitores, que manifestam a intenção de voto.  

Veja os números do cenário pesquisado:

Pesquisa Quaest para Governo do Ceará.
Legenda: Pesquisa Quaest para Governo do Ceará.
Foto: Arte/Diário do Nordeste.

  • Ciro Gomes (PSDB): 43% 
  • Elmano de Freitas (PT): 33% 
  • Eduardo Girão (Novo): 3% 
  • Jarir Pereira (Psol): 1% 
  • Huggo Leonardo (Missão): 0% 
  • Serley Leal (UP): 0%
  • Zé Batista (PSTU): 0%  
  • Indecisos: 13% 
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 7%

O levantamento ouviu 1.002 eleitores, com 16 anos ou mais, entre os dias 24 e 28 de julho em todo o território cearense. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número CE- 09277/2026 e foi contratada pela Genial Investimentos. 

A metodologia é quantitativa, com entrevistas presenciais e domiciliares aplicadas a uma amostra representativa da população com 16 anos ou mais residente no Ceará. Como ocorre em levantamentos desse tipo, os resultados representam um retrato do momento e podem sofrer alterações até o dia da votação. 

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Quaest: Rodada anterior da pesquisa estimulada 

A primeira rodada da pesquisa Quaest, divulgada no último dia 30 de abril, ouviu os eleitores sobre nomes cotados para disputar o Governo do Ceará. 

Veja o comparativo do desempenho de cada postulante entre as rodadas.

Evolução do cenário de 1º turno.
Legenda: Evolução do cenário de 1º turno.
Foto: Arte/Diário do Nordeste.

Ciro Gomes (PSDB) 

  • 30/4: 41% 
  • 30/7: 43% 

Elmano de Freitas (PT) 

  • 30/4: 32% 
  • 30/7: 33% 

Eduardo Girão (Novo) 

  • 30/4: 4% 
  • 30/7: 3% 

Jarir Pereira (Psol) 

  • 30/4: 1% 
  • 30/7: 1% 

Zé Batista (PSTU) 

  • 30/4: 0% 
  • 30/7: 0% 

Delegado Huggo (Missão) 

  • 30/4: Não testado na primeira rodada. 
  • 30/7: 0% 

Serley Leal (UP) 

  • 30/4: Não testado na primeira rodada. 
  • 30/7: 0% 

Indecisos 

  • 30/4: 11% 
  • 30/7: 13% 

Branco/Nulo/Não vai votar 

  • 30/4: 11% 
  • 30/7: 7% 

O levantamento feito na primeira rodada ouviu 1.002 eleitores, com 16 anos ou mais, entre os dias 24 e 28 de abril em todo o território cearense. A margem de erro geral é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número CE-01725/2026 e foi contratada pela Genial Investimentos. 

Dados da pesquisa espontânea 

Na pesquisa espontânea, Ciro Gomes (PSDB) tem 15% das intenções de voto e Elmano de Freitas (PT) registra 13%. Não sabe/Não respondeu representa 1%. André Fernandes (PL) e Camilo Santana (PT) foram mencionados, mas não chegaram a 1%. Outros nomes também não pontuaram.  

Os eleitores indecisos representam 70% da amostra, enquanto os votos em branco, nulos e os que não vão votar tem 1%. Na pesquisa espontânea, o entrevistador não cita quais candidatos concorrem ao cargo. 

  • Ciro Gomes (PSDB): 15% 
  • Elmano de Freitas (PT): 13% 
  • Não sabe/Não respondeu: 1%
  • André Fernandes (PL): 0%
  • Camilo Santana (PT): 0% 
  • Outros: 0% 
  • Indecisos: 70%  
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 1%

Índice de rejeição

A pesquisa aferiu a parcela de eleitores que conhece os candidatos e afirma não votar neles. O atual governador Elmano de Freitas (PT) lidera com 39% de rejeição. Na sequência, aparecem Ciro Gomes (PSDB) e Eduardo Girão (Novo), ambos com 32%.

Jarir Pereira (Psol) chega a 10%;  Zé Batista (PSTU) tem 9%; Huggo Leonardo (Missão) tem 6% e Serley Leal (UP) marca 4%. 

Rejeição de candidatos ao Governo do Ceará 

  • Elmano de Freitas (PT): 39% 
  • Ciro Gomes (PSDB): 32% 
  • Eduardo Girão (Novo): 32% 
  • Jarir Pereira (Psol): 10% 
  • Zé Batista (PSTU): 9% 
  • Huggo Leonardo (Missão): 6% 
  • Serley Leal (UP): 4%

Veja o comparativo da rejeição de cada postulante entre as rodadas do levantamento. 

Elmano de Freitas (PT) 

  • 30/4: 42% 
  • 30/7: 39% 

Ciro Gomes (PSDB) 

  • 30/4: 33% 
  • 30/7: 32% 

Eduardo Girão (Novo) 

  • 30/4: 29% 
  • 30/7: 32% 

Jarir Pereira (Psol) 

  • 30/4: 10% 
  • 30/7: 10% 

Zé Batista (PSTU) 

  • 30/4: 8% 
  • 30/7: 9%

Huggo Leonardo (Missão) 

  • 30/4: Não mencionado na primeira rodada.
  • 30/7: 6%

Serley Leal (UP) 

  • 30/4: Não mencionado na primeira rodada.
  • 30/7: 4%

Definição de voto 

A pesquisa também questionou se a escolha do eleitor para governador é definitiva. 

Veja os números do cenário geral: 

  • É definitiva: 51% 
  • Pode mudar caso algo aconteça: 48% 
  • Não sabe/não respondeu: 1% 

Veja os números por pré-candidato: 

Ciro Gomes (PSDB) 

  • É definitiva: 56% 
  • Pode mudar caso algo aconteça: 43% 
  • Não sabe/Não respondeu: 1% 

Elmano de Freitas (PT) 

  • É definitiva: 65% 
  • Pode mudar caso algo aconteça: 35% 
  • Não sabe/Não respondeu: 0% 

Outros 

  • É definitiva: 32% 
  • Pode mudar caso algo aconteça: 68% 
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