Pesquisa Quaest CE para o Governo: Ciro tem 43%; Elmano tem 33%

A segunda rodada da pesquisa Quaest sobre a disputa pelo Governo do Ceará mostra Ciro Gomes (PSDB) com 43% das intenções de votos. Em seguida, aparece o atual governador Elmano de Freitas (PT), que soma 33%. Os dados são da pesquisa estimulada para o primeiro turno.
Na sequência, Eduardo Girão (Novo) tem 3% e Jarir Pereira (Psol) registra 1%. Huggo Leonardo (Missão), Serley Leal (UP) e Zé Batista (PSTU) não pontuaram.
Os eleitores indecisos representam 13% da amostra, enquanto os votos em branco, nulos e os que não vão votar são 7%. Na pesquisa estimulada, os nomes dos postulantes e seus respectivos partidos são apresentados aos eleitores, que manifestam a intenção de voto.
Veja os números do cenário pesquisado:
- Ciro Gomes (PSDB): 43%
- Elmano de Freitas (PT): 33%
- Eduardo Girão (Novo): 3%
- Jarir Pereira (Psol): 1%
- Huggo Leonardo (Missão): 0%
- Serley Leal (UP): 0%
- Zé Batista (PSTU): 0%
- Indecisos: 13%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 7%
O levantamento ouviu 1.002 eleitores, com 16 anos ou mais, entre os dias 24 e 28 de julho em todo o território cearense. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número CE- 09277/2026 e foi contratada pela Genial Investimentos.
A metodologia é quantitativa, com entrevistas presenciais e domiciliares aplicadas a uma amostra representativa da população com 16 anos ou mais residente no Ceará. Como ocorre em levantamentos desse tipo, os resultados representam um retrato do momento e podem sofrer alterações até o dia da votação.
Quaest: Rodada anterior da pesquisa estimulada
A primeira rodada da pesquisa Quaest, divulgada no último dia 30 de abril, ouviu os eleitores sobre nomes cotados para disputar o Governo do Ceará.
Veja o comparativo do desempenho de cada postulante entre as rodadas.
Ciro Gomes (PSDB)
- 30/4: 41%
- 30/7: 43%
Elmano de Freitas (PT)
- 30/4: 32%
- 30/7: 33%
Eduardo Girão (Novo)
- 30/4: 4%
- 30/7: 3%
Jarir Pereira (Psol)
- 30/4: 1%
- 30/7: 1%
Zé Batista (PSTU)
- 30/4: 0%
- 30/7: 0%
Delegado Huggo (Missão)
- 30/4: Não testado na primeira rodada.
- 30/7: 0%
Serley Leal (UP)
- 30/4: Não testado na primeira rodada.
- 30/7: 0%
Indecisos
- 30/4: 11%
- 30/7: 13%
Branco/Nulo/Não vai votar
- 30/4: 11%
- 30/7: 7%
O levantamento feito na primeira rodada ouviu 1.002 eleitores, com 16 anos ou mais, entre os dias 24 e 28 de abril em todo o território cearense. A margem de erro geral é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número CE-01725/2026 e foi contratada pela Genial Investimentos.
Dados da pesquisa espontânea
Na pesquisa espontânea, Ciro Gomes (PSDB) tem 15% das intenções de voto e Elmano de Freitas (PT) registra 13%. Não sabe/Não respondeu representa 1%. André Fernandes (PL) e Camilo Santana (PT) foram mencionados, mas não chegaram a 1%. Outros nomes também não pontuaram.
Os eleitores indecisos representam 70% da amostra, enquanto os votos em branco, nulos e os que não vão votar tem 1%. Na pesquisa espontânea, o entrevistador não cita quais candidatos concorrem ao cargo.
- Ciro Gomes (PSDB): 15%
- Elmano de Freitas (PT): 13%
- Não sabe/Não respondeu: 1%
- André Fernandes (PL): 0%
- Camilo Santana (PT): 0%
- Outros: 0%
- Indecisos: 70%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 1%
Índice de rejeição
A pesquisa aferiu a parcela de eleitores que conhece os candidatos e afirma não votar neles. O atual governador Elmano de Freitas (PT) lidera com 39% de rejeição. Na sequência, aparecem Ciro Gomes (PSDB) e Eduardo Girão (Novo), ambos com 32%.
Jarir Pereira (Psol) chega a 10%; Zé Batista (PSTU) tem 9%; Huggo Leonardo (Missão) tem 6% e Serley Leal (UP) marca 4%.
Rejeição de candidatos ao Governo do Ceará
- Elmano de Freitas (PT): 39%
- Ciro Gomes (PSDB): 32%
- Eduardo Girão (Novo): 32%
- Jarir Pereira (Psol): 10%
- Zé Batista (PSTU): 9%
- Huggo Leonardo (Missão): 6%
- Serley Leal (UP): 4%
Veja o comparativo da rejeição de cada postulante entre as rodadas do levantamento.
Elmano de Freitas (PT)
- 30/4: 42%
- 30/7: 39%
Ciro Gomes (PSDB)
- 30/4: 33%
- 30/7: 32%
Eduardo Girão (Novo)
- 30/4: 29%
- 30/7: 32%
Jarir Pereira (Psol)
- 30/4: 10%
- 30/7: 10%
Zé Batista (PSTU)
- 30/4: 8%
- 30/7: 9%
Huggo Leonardo (Missão)
- 30/4: Não mencionado na primeira rodada.
- 30/7: 6%
Serley Leal (UP)
- 30/4: Não mencionado na primeira rodada.
- 30/7: 4%
Definição de voto
A pesquisa também questionou se a escolha do eleitor para governador é definitiva.
Veja os números do cenário geral:
- É definitiva: 51%
- Pode mudar caso algo aconteça: 48%
- Não sabe/não respondeu: 1%
Veja os números por pré-candidato:
Ciro Gomes (PSDB)
- É definitiva: 56%
- Pode mudar caso algo aconteça: 43%
- Não sabe/Não respondeu: 1%
Elmano de Freitas (PT)
- É definitiva: 65%
- Pode mudar caso algo aconteça: 35%
- Não sabe/Não respondeu: 0%
Outros
- É definitiva: 32%
- Pode mudar caso algo aconteça: 68%