Pesquisa Quaest CE para o Governo: Ciro tem 43%; Elmano tem 33%

A segunda rodada da pesquisa Quaest sobre a disputa pelo Governo do Ceará mostra Ciro Gomes (PSDB) com 43% das intenções de votos. Em seguida, aparece o atual governador Elmano de Freitas (PT), que soma 33%. Os dados são da pesquisa estimulada para o primeiro turno.

Na sequência, Eduardo Girão (Novo) tem 3% e Jarir Pereira (Psol) registra 1%. Huggo Leonardo (Missão), Serley Leal (UP) e Zé Batista (PSTU) não pontuaram.

Legenda: O Diário do Nordeste divulga a intenção de votos dos eleitores cearenses a cerca de dois meses das eleições. Foto: Ismael Soares.

Os eleitores indecisos representam 13% da amostra, enquanto os votos em branco, nulos e os que não vão votar são 7%. Na pesquisa estimulada, os nomes dos postulantes e seus respectivos partidos são apresentados aos eleitores, que manifestam a intenção de voto.

Veja os números do cenário pesquisado:

Legenda: Pesquisa Quaest para Governo do Ceará. Foto: Arte/Diário do Nordeste.

Ciro Gomes (PSDB): 43%

Elmano de Freitas (PT): 33%

Eduardo Girão (Novo): 3%

Jarir Pereira (Psol): 1%

Huggo Leonardo (Missão): 0%

Serley Leal (UP): 0%

Zé Batista (PSTU): 0%

Indecisos: 13%

Branco/Nulo/Não vai votar: 7%

O levantamento ouviu 1.002 eleitores, com 16 anos ou mais, entre os dias 24 e 28 de julho em todo o território cearense. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número CE- 09277/2026 e foi contratada pela Genial Investimentos.

A metodologia é quantitativa, com entrevistas presenciais e domiciliares aplicadas a uma amostra representativa da população com 16 anos ou mais residente no Ceará. Como ocorre em levantamentos desse tipo, os resultados representam um retrato do momento e podem sofrer alterações até o dia da votação.

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Quaest: Rodada anterior da pesquisa estimulada

A primeira rodada da pesquisa Quaest, divulgada no último dia 30 de abril, ouviu os eleitores sobre nomes cotados para disputar o Governo do Ceará.

Veja o comparativo do desempenho de cada postulante entre as rodadas.

Legenda: Evolução do cenário de 1º turno. Foto: Arte/Diário do Nordeste.

Ciro Gomes (PSDB)

30/4: 41%

30/7: 43%

Elmano de Freitas (PT)

30/4: 32%

30/7: 33%

Eduardo Girão (Novo)

30/4: 4%

30/7: 3%

Jarir Pereira (Psol)

30/4: 1%

30/7: 1%

Zé Batista (PSTU)

30/4: 0%

30/7: 0%

Delegado Huggo (Missão)

30/4: Não testado na primeira rodada.

30/7: 0%

Serley Leal (UP)

30/4: Não testado na primeira rodada.

30/7: 0%

Indecisos

30/4: 11%

30/7: 13%

Branco/Nulo/Não vai votar

30/4: 11%

30/7: 7%

O levantamento feito na primeira rodada ouviu 1.002 eleitores, com 16 anos ou mais, entre os dias 24 e 28 de abril em todo o território cearense. A margem de erro geral é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número CE-01725/2026 e foi contratada pela Genial Investimentos.

Dados da pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea, Ciro Gomes (PSDB) tem 15% das intenções de voto e Elmano de Freitas (PT) registra 13%. Não sabe/Não respondeu representa 1%. André Fernandes (PL) e Camilo Santana (PT) foram mencionados, mas não chegaram a 1%. Outros nomes também não pontuaram.

Os eleitores indecisos representam 70% da amostra, enquanto os votos em branco, nulos e os que não vão votar tem 1%. Na pesquisa espontânea, o entrevistador não cita quais candidatos concorrem ao cargo.

Ciro Gomes (PSDB): 15%

Elmano de Freitas (PT): 13%

Não sabe/Não respondeu: 1%

André Fernandes (PL): 0%

Camilo Santana (PT): 0%

Outros: 0%

Indecisos: 70%

Branco/Nulo/Não vai votar: 1%

Índice de rejeição

A pesquisa aferiu a parcela de eleitores que conhece os candidatos e afirma não votar neles. O atual governador Elmano de Freitas (PT) lidera com 39% de rejeição. Na sequência, aparecem Ciro Gomes (PSDB) e Eduardo Girão (Novo), ambos com 32%.

Jarir Pereira (Psol) chega a 10%; Zé Batista (PSTU) tem 9%; Huggo Leonardo (Missão) tem 6% e Serley Leal (UP) marca 4%.

Rejeição de candidatos ao Governo do Ceará

Elmano de Freitas (PT): 39%

Ciro Gomes (PSDB): 32%

Eduardo Girão (Novo): 32%

Jarir Pereira (Psol): 10%

Zé Batista (PSTU): 9%

Huggo Leonardo (Missão): 6%

Serley Leal (UP): 4%

Veja o comparativo da rejeição de cada postulante entre as rodadas do levantamento.

Elmano de Freitas (PT)

30/4: 42%

30/7: 39%

Ciro Gomes (PSDB)

30/4: 33%

30/7: 32%

Eduardo Girão (Novo)

30/4: 29%

30/7: 32%

Jarir Pereira (Psol)

30/4: 10%

30/7: 10%

Zé Batista (PSTU)

30/4: 8%

30/7: 9%

Huggo Leonardo (Missão)

30/4: Não mencionado na primeira rodada.

30/7: 6%

Serley Leal (UP)

30/4: Não mencionado na primeira rodada.

30/7: 4%

Definição de voto

A pesquisa também questionou se a escolha do eleitor para governador é definitiva.

Veja os números do cenário geral:

É definitiva: 51%

Pode mudar caso algo aconteça: 48%

Não sabe/não respondeu: 1%

Veja os números por pré-candidato:

Ciro Gomes (PSDB)

É definitiva: 56%

Pode mudar caso algo aconteça: 43%

Não sabe/Não respondeu: 1%

Elmano de Freitas (PT)

É definitiva: 65%

Pode mudar caso algo aconteça: 35%

Não sabe/Não respondeu: 0%

Outros