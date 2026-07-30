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Quaest aponta que 53% dos cearenses veem violência como maior problema no Estado

O levantamento ouviu 1.002 eleitores, com 16 anos ou mais, entre os dias 24 e 28 de julho em todo o território cearense.

Escrito por Milenna Murta* milenna.murta@svm.com.br
30 de Julho de 2026 - 14:00
capa da noticia
Legenda: A pesquisa foi realizada entre os dias 24 e 28 de julho em todo o Ceará.
Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil.

A segunda rodada da Quaest no Ceará observou que, para 53% dos cearenses, a violência segue sendo o maior problema do Estado. Em seguida, aparece a pasta da Saúde, apontada por 18% dos entrevistados. A pesquisa foi divulgada nesta quinta-feira (30) e trata do cenário para o pleito de 2026.

O resultado se assemelha ao cenário apresentado pela primeira rodada do levantamento, divulgado em abril deste ano. O percentual de cearenses que apontaram esse desafio era 7 pontos menor, com a violência tendo sido escolhida por 46% dos eleitores.

  

Desemprego, educação, pobreza/desigualdade, corrupção, economia e infraestrutura foram os outros problemas apontados. Diferente da primeira rodada, a opção "enchentes" não pontuou, e 1% dos votantes afirmaram não haver um maior problema no Ceará. Confira, abaixo, os números da pesquisa.

Qual é o maior problema do estado?

  • Violência: 53%
  • Saúde: 18%
  • Desemprego: 4%
  • Educação: 3%
  • Pobreza/Desigualdade: 3%
  • Corrupção: 2%
  • Economia: 2%
  • Infraestrutura: 1%
  • Enchentes: 0%
  • Outros: 3%
  • Nenhum: 1%
  • NS/NR: 10%

O levantamento ouviu 1.002 eleitores, com 16 anos ou mais, entre os dias 24 e 28 de julho em todo o território cearense. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número CE- 09277/2026 e foi contratada pela Genial Investimentos.

A metodologia é quantitativa, com entrevistas presenciais e domiciliares aplicadas a uma amostra representativa da população com 16 anos ou mais residente no Ceará. Como ocorre em levantamentos desse tipo, os resultados representam um retrato do momento e podem sofrer alterações até o dia da votação.

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Posicionamento político

Além da pesquisa principal, a Quaest observou a estratificação das respostas dos cearenses pelo posicionamento político dos eleitores. Ao todo, o resultado foi dividido em cinco frentes principais: Lulista, Esquerda não lulista, Independente, Direita não bolsonarista e Bolsonarista.

As temáticas de violência e saúde continuaram liderando em todos os cenários. O problema da violência é apontado com mais força pela direita não bolsonarista e pela esquerda não lulista.

Lulista

  • Violência: 41%
  • Saúde: 25%
  • Desemprego: 5%
  • Pobreza/Desigualdade: 3%
  • Infraestrutura: 3%
  • Educação: 2%
  • Corrupção: 1%
  • Economia: 1%
  • Enchentes: 0%
  • Outros: 4%
  • Nenhum: 2%
  • NS/NR: 13%

Esquerda não lulista

  • Violência: 61%
  • Saúde: 10%
  • Educação: 7%
  • Desemprego: 3%
  • Pobreza/Desigualdade: 2%
  • Corrupção: 2%
  • Economia: 1%
  • Outros: 7%
  • Nenhum: 1%
  • NS/NR: 6%

Independente

  • Violência: 55%
  • Saúde: 17%
  • Desemprego: 5%
  • Pobreza/Desigualdade: 3%
  • Economia: 3%
  • Educação: 2%
  • Corrupção: 2%
  • Infraestrutura: 1%
  • Enchentes: 0%
  • Outros: 3%
  • Nenhum: 0%
  • NS/NR: 9%

Direita não bolsonarista

  • Violência: 78%
  • Saúde: 5%
  • Economia: 3%
  • Corrupção: 2%
  • Desemprego: 1%
  • Pobreza/Desigualdade: 1%
  • Infraestrutura: 1%
  • Outros: 1%
  • NS/NR: 8%

Bolsonarista

  • Violência: 49%
  • Saúde: 13%
  • Corrupção: 6%
  • Desemprego: 5%
  • Educação: 5%
  • Pobreza/Desigualdade: 5%
  • Economia: 4%
  • Infraestrutura: 1%
  • Outros: 2%
  • NS/NR: 10%

*Estagiária sob supervisão do jornalista Wagner Mendes.

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