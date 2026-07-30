Quaest aponta que 53% dos cearenses veem violência como maior problema no Estado

A segunda rodada da Quaest no Ceará observou que, para 53% dos cearenses, a violência segue sendo o maior problema do Estado. Em seguida, aparece a pasta da Saúde, apontada por 18% dos entrevistados. A pesquisa foi divulgada nesta quinta-feira (30) e trata do cenário para o pleito de 2026.

O resultado se assemelha ao cenário apresentado pela primeira rodada do levantamento, divulgado em abril deste ano. O percentual de cearenses que apontaram esse desafio era 7 pontos menor, com a violência tendo sido escolhida por 46% dos eleitores.

Desemprego, educação, pobreza/desigualdade, corrupção, economia e infraestrutura foram os outros problemas apontados. Diferente da primeira rodada, a opção "enchentes" não pontuou, e 1% dos votantes afirmaram não haver um maior problema no Ceará. Confira, abaixo, os números da pesquisa.

Qual é o maior problema do estado?

Violência: 53%

Saúde: 18%

Desemprego: 4%

Educação: 3%

Pobreza/Desigualdade: 3%

Corrupção: 2%

Economia: 2%

Infraestrutura: 1%

Enchentes: 0%

Outros: 3%

Nenhum: 1%

NS/NR: 10%

O levantamento ouviu 1.002 eleitores, com 16 anos ou mais, entre os dias 24 e 28 de julho em todo o território cearense. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número CE- 09277/2026 e foi contratada pela Genial Investimentos.

A metodologia é quantitativa, com entrevistas presenciais e domiciliares aplicadas a uma amostra representativa da população com 16 anos ou mais residente no Ceará. Como ocorre em levantamentos desse tipo, os resultados representam um retrato do momento e podem sofrer alterações até o dia da votação.

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Posicionamento político

Além da pesquisa principal, a Quaest observou a estratificação das respostas dos cearenses pelo posicionamento político dos eleitores. Ao todo, o resultado foi dividido em cinco frentes principais: Lulista, Esquerda não lulista, Independente, Direita não bolsonarista e Bolsonarista.

As temáticas de violência e saúde continuaram liderando em todos os cenários. O problema da violência é apontado com mais força pela direita não bolsonarista e pela esquerda não lulista.

Lulista

Violência: 41%

Saúde: 25%

Desemprego: 5%

Pobreza/Desigualdade: 3%

Infraestrutura: 3%

Educação: 2%

Corrupção: 1%

Economia: 1%

Enchentes: 0%

Outros: 4%

Nenhum: 2%

NS/NR: 13%

Esquerda não lulista

Violência: 61%

Saúde: 10%

Educação: 7%

Desemprego: 3%

Pobreza/Desigualdade: 2%

Corrupção: 2%

Economia: 1%

Outros: 7%

Nenhum: 1%

NS/NR: 6%

Independente

Violência: 55%

Saúde: 17%

Desemprego: 5%

Pobreza/Desigualdade: 3%

Economia: 3%

Educação: 2%

Corrupção: 2%

Infraestrutura: 1%

Enchentes: 0%

Outros: 3%

Nenhum: 0%

NS/NR: 9%

Direita não bolsonarista

Violência: 78%

Saúde: 5%

Economia: 3%

Corrupção: 2%

Desemprego: 1%

Pobreza/Desigualdade: 1%

Infraestrutura: 1%

Outros: 1%

NS/NR: 8%

Bolsonarista

Violência: 49%

Saúde: 13%

Corrupção: 6%

Desemprego: 5%

Educação: 5%

Pobreza/Desigualdade: 5%

Economia: 4%

Infraestrutura: 1%

Outros: 2%

NS/NR: 10%

*Estagiária sob supervisão do jornalista Wagner Mendes.