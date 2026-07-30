Quaest para presidente no Ceará: Lula tem 55%; Flávio Bolsonaro tem 22% dos votos no Estado

A segunda rodada da pesquisa Quaest sobre a disputa pela Presidência da República mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 55% das intenções de votos. Em seguida, aparece o atual senador Flávio Bolsonaro (PL), que soma 22%. Os dados são da pesquisa estimulada para o primeiro turno.
Na sequência, Renan Santos (Missão) tem 2%. Cabo Daciolo (Mobiliza), Augusto Cury (Avante), Ronaldo Caiado (PSD) e Samara Martins (UP) têm 1%. Edmilson Costa (PCB), Leonardo Avalanche (PRTB), Hertz Dias (PSTU) e Romeu Zema (Novo) foram citados ou não pontuaram.
Os eleitores indecisos representam 9% da amostra, enquanto os votos em branco, nulos e os que não vão votar são 8%. Na pesquisa estimulada, os nomes dos postulantes e seus respectivos partidos são apresentados aos eleitores, que manifestam a intenção de voto.
Veja os números do cenário pesquisado:
- Lula (PT): 55%
- Flávio Bolsonaro (PL): 22%
- Renan Santos (Missão): 2%
- Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 1%
- Ronaldo Caiado (PSD): 1%
- Samara Martins (UP): 1%
- Edmilson Costa (PCB): 0%
- Leonardo Avalanche (PRTB): 0%
- Hertz Dias (PSTU): não pontua
- Romeu Zema (Novo): não pontua
- Indecisos: 9%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 8%
O levantamento ouviu 1.002 eleitores, com 16 anos ou mais, entre os dias 24 e 28 de julho em todo o território cearense. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número CE- 09277/2026 e foi contratada pela Genial Investimentos.
A metodologia é quantitativa, com entrevistas presenciais e domiciliares aplicadas a uma amostra representativa da população com 16 anos ou mais residente no Ceará. Como ocorre em levantamentos desse tipo, os resultados representam um retrato do momento e podem sofrer alterações até o dia da votação.
Dados da pesquisa espontânea
Na pesquisa espontânea, Lula (PT) tem 33% das intenções de voto e Flávio Bolsonaro (PL) registra 14%. Na sequência, são citados o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), com 1%, Renan Santos (Missão), também com 1%.
Outros nomes foram citados, mas não chegam a 1%. São eles: Ciro Gomes (PSDB), Augusto Cury (Avante), Fernando Haddad (PT), Michelle Bolsonaro (PL), Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (PSD). Não sabem ou não responderam são 1%.
Os eleitores indecisos representam 48% da amostra, enquanto os votos em branco, nulos e os que não vão votar tem 2%. Na pesquisa espontânea, o entrevistador não cita quais candidatos concorrem ao cargo.
- Lula (PT): 33%
- Flávio Bolsonaro (PL): 14%
- Jair Bolsonaro (PL): 1%
- Renan Santos (Missão): 1%
- NS/NR: 1%
- Indecisos: 48%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 2%
Índices de rejeição
A pesquisa aferiu a parcela de eleitores que conhece os candidatos e afirma não votar neles. O senador e pré-candidato à Presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, lidera com 61% de rejeição. O atual presidente Lula (PT) aparece em seguida com 36%.
Na sequência, aparece Ronaldo Caiado (PSD) com 24%. Romeu Zema (Novo) e Cabo Daciolo (Mobiliza) têm 22% de rejeição cada. Renan Santos (Missão) tem 16%; Escritor Augusto Cury (Avante) soma 13%
Samara Martins (UP) e Leonardo Avalanche (PRTB) chegam a 9% cada; Hertz Dias (PSTU) tem 7% e Edmilson Costa (PCB) soma 6%
Rejeição de candidatos à Presidência da República
- Flávio Bolsonaro (PL): 61%
- Lula (PT): 36%
- Ronaldo Caiado (PSD): 24%
- Romeu Zema (Novo): 22%
- Cabo Daciolo (Mobiliza): 22%
- Renan Santos (Missão): 16%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 13%
- Samara Martins (UP): 9%
- Leonardo Avalanche (PRTB): 9%
- Hertz Dias (PSTU): 7%
- Edmilson Costa (PCB): 6%
Veja o comparativo da rejeição de cada postulante entre as rodadas do levantamento.
Flávio Bolsonaro (PL)
- 30/4: 57%
- 30/7: 61%
Lula (PT)
- 30/4: 39%
- 30/7: 36%
Ronaldo Caiado (PSD)
- 30/4: 20%
- 30/7: 24%
Romeu Zema (Novo)
- 30/4: 19%
- 30/7: 22%
Cabo Daciolo (Mobiliza)
- 30/4: 22%
- 30/7: 22%
Renan Santos (Missão)
- 30/4: 13%
- 30/7: 16%
Escritor Augusto Cury (Avante)
- 30/4: 11%
- 30/7: 13%
Samara Martins (UP)
- 30/4: Não testada na rodada anterior.
- 30/7: 9%
Leonardo Avalanche (PRTB)
- 30/4: Não testado na rodada anterior.
- 30/7: 9%
Hertz Dias (PSTU)
- 30/4: Não testado na rodada anterior.
- 30/7: 7%
Edmilson Costa (PCB)
- 30/4: Não testado na rodada anterior.
- 30/7: 6%
Definição de voto
A pesquisa também questionou se a escolha do eleitor para presidente é definitiva.
Veja os números do cenário geral:
- É definitiva: 63%
- Pode mudar caso algo aconteça: 36%
- Não sabe/não respondeu: 1%