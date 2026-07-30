Quaest para presidente no Ceará: Lula tem 55%; Flávio Bolsonaro tem 22% dos votos no Estado

A segunda rodada da pesquisa Quaest sobre a disputa pela Presidência da República mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 55% das intenções de votos. Em seguida, aparece o atual senador Flávio Bolsonaro (PL), que soma 22%. Os dados são da pesquisa estimulada para o primeiro turno.

Na sequência, Renan Santos (Missão) tem 2%. Cabo Daciolo (Mobiliza), Augusto Cury (Avante), Ronaldo Caiado (PSD) e Samara Martins (UP) têm 1%. Edmilson Costa (PCB), Leonardo Avalanche (PRTB), Hertz Dias (PSTU) e Romeu Zema (Novo) foram citados ou não pontuaram.

Os eleitores indecisos representam 9% da amostra, enquanto os votos em branco, nulos e os que não vão votar são 8%. Na pesquisa estimulada, os nomes dos postulantes e seus respectivos partidos são apresentados aos eleitores, que manifestam a intenção de voto.

Veja os números do cenário pesquisado:

Lula (PT): 55%

Flávio Bolsonaro (PL): 22%

Renan Santos (Missão): 2%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%

Escritor Augusto Cury (Avante): 1%

Ronaldo Caiado (PSD): 1%

Samara Martins (UP): 1%

Edmilson Costa (PCB): 0%

Leonardo Avalanche (PRTB): 0%

Hertz Dias (PSTU): não pontua

Romeu Zema (Novo): não pontua

Indecisos: 9%

Branco/Nulo/Não vai votar: 8%

O levantamento ouviu 1.002 eleitores, com 16 anos ou mais, entre os dias 24 e 28 de julho em todo o território cearense. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número CE- 09277/2026 e foi contratada pela Genial Investimentos.

A metodologia é quantitativa, com entrevistas presenciais e domiciliares aplicadas a uma amostra representativa da população com 16 anos ou mais residente no Ceará. Como ocorre em levantamentos desse tipo, os resultados representam um retrato do momento e podem sofrer alterações até o dia da votação.

Dados da pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea, Lula (PT) tem 33% das intenções de voto e Flávio Bolsonaro (PL) registra 14%. Na sequência, são citados o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), com 1%, Renan Santos (Missão), também com 1%.

Outros nomes foram citados, mas não chegam a 1%. São eles: Ciro Gomes (PSDB), Augusto Cury (Avante), Fernando Haddad (PT), Michelle Bolsonaro (PL), Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (PSD). Não sabem ou não responderam são 1%.

Os eleitores indecisos representam 48% da amostra, enquanto os votos em branco, nulos e os que não vão votar tem 2%. Na pesquisa espontânea, o entrevistador não cita quais candidatos concorrem ao cargo.

Lula (PT): 33%

Flávio Bolsonaro (PL): 14%

Jair Bolsonaro (PL): 1%

Renan Santos (Missão): 1%

NS/NR: 1%

Indecisos: 48%

Branco/Nulo/Não vai votar: 2%

Índices de rejeição

A pesquisa aferiu a parcela de eleitores que conhece os candidatos e afirma não votar neles. O senador e pré-candidato à Presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, lidera com 61% de rejeição. O atual presidente Lula (PT) aparece em seguida com 36%.

Na sequência, aparece Ronaldo Caiado (PSD) com 24%. Romeu Zema (Novo) e Cabo Daciolo (Mobiliza) têm 22% de rejeição cada. Renan Santos (Missão) tem 16%; Escritor Augusto Cury (Avante) soma 13%

Samara Martins (UP) e Leonardo Avalanche (PRTB) chegam a 9% cada; Hertz Dias (PSTU) tem 7% e Edmilson Costa (PCB) soma 6%

Rejeição de candidatos à Presidência da República

Flávio Bolsonaro (PL): 61%

Lula (PT): 36%

Ronaldo Caiado (PSD): 24%

Romeu Zema (Novo): 22%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 22%

Renan Santos (Missão): 16%

Escritor Augusto Cury (Avante): 13%

Samara Martins (UP): 9%

Leonardo Avalanche (PRTB): 9%

Hertz Dias (PSTU): 7%

Edmilson Costa (PCB): 6%

Veja o comparativo da rejeição de cada postulante entre as rodadas do levantamento.

Flávio Bolsonaro (PL)

30/4: 57%

30/7: 61%

Lula (PT)

30/4: 39%

30/7: 36%

Ronaldo Caiado (PSD)

30/4: 20%

30/7: 24%

Romeu Zema (Novo)

30/4: 19%

30/7: 22%

Cabo Daciolo (Mobiliza)

30/4: 22%

30/7: 22%

Renan Santos (Missão)

30/4: 13%

30/7: 16%

Escritor Augusto Cury (Avante)

30/4: 11%

30/7: 13%

Samara Martins (UP)

30/4: Não testada na rodada anterior.

30/7: 9%

Leonardo Avalanche (PRTB)

30/4: Não testado na rodada anterior.

30/7: 9%

Hertz Dias (PSTU)

30/4: Não testado na rodada anterior.

30/7: 7%

Edmilson Costa (PCB)

30/4: Não testado na rodada anterior.

30/7: 6%

Definição de voto

A pesquisa também questionou se a escolha do eleitor para presidente é definitiva.

Veja os números do cenário geral: