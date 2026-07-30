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Legislativo Judiciário Executivo

Quaest para presidente no Ceará: Lula tem 55%; Flávio Bolsonaro tem 22% dos votos no Estado

A segunda rodada do levantamento estimulado mostra o candidato do PT com vantagem à frente do candidato do PL.

Escrito por Igor Cavalcante igor.cavalcante@svm.com.br
30 de Julho de 2026 - 08:00 (Atualizado às 08:22)
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Legenda: Na pesquisa estimulada, os nomes dos postulantes e seus respectivos partidos são apresentados aos eleitores.
Foto: Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil (1); Andressa Anholete/Agência Senado (2).

A segunda rodada da pesquisa Quaest sobre a disputa pela Presidência da República mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 55% das intenções de votos. Em seguida, aparece o atual senador Flávio Bolsonaro (PL), que soma 22%. Os dados são da pesquisa estimulada para o primeiro turno. 

Na sequência, Renan Santos (Missão) tem 2%. Cabo Daciolo (Mobiliza), Augusto Cury (Avante), Ronaldo Caiado (PSD) e Samara Martins (UP) têm 1%. Edmilson Costa (PCB), Leonardo Avalanche (PRTB), Hertz Dias (PSTU) e Romeu Zema (Novo) foram citados ou não pontuaram.

  

Os eleitores indecisos representam 9% da amostra, enquanto os votos em branco, nulos e os que não vão votar são 8%. Na pesquisa estimulada, os nomes dos postulantes e seus respectivos partidos são apresentados aos eleitores, que manifestam a intenção de voto.  

Veja os números do cenário pesquisado: 

  • Lula (PT): 55% 
  • Flávio Bolsonaro (PL): 22% 
  • Renan Santos (Missão): 2% 
  • Cabo Daciolo (Mobiliza): 1% 
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 1% 
  • Ronaldo Caiado (PSD): 1% 
  • Samara Martins (UP): 1% 
  • Edmilson Costa (PCB): 0% 
  • Leonardo Avalanche (PRTB): 0% 
  • Hertz Dias (PSTU): não pontua 
  • Romeu Zema (Novo): não pontua
  • Indecisos: 9% 
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 8%  

O levantamento ouviu 1.002 eleitores, com 16 anos ou mais, entre os dias 24 e 28 de julho em todo o território cearense. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número CE- 09277/2026 e foi contratada pela Genial Investimentos. 

A metodologia é quantitativa, com entrevistas presenciais e domiciliares aplicadas a uma amostra representativa da população com 16 anos ou mais residente no Ceará. Como ocorre em levantamentos desse tipo, os resultados representam um retrato do momento e podem sofrer alterações até o dia da votação. 

Dados da pesquisa espontânea 

Na pesquisa espontânea, Lula (PT) tem 33% das intenções de voto e Flávio Bolsonaro (PL) registra 14%. Na sequência, são citados o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), com 1%, Renan Santos (Missão), também com 1%.

Outros nomes foram citados, mas não chegam a 1%. São eles: Ciro Gomes (PSDB), Augusto Cury (Avante), Fernando Haddad (PT), Michelle Bolsonaro (PL), Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (PSD). Não sabem ou não responderam são 1%.

Os eleitores indecisos representam 48% da amostra, enquanto os votos em branco, nulos e os que não vão votar tem 2%. Na pesquisa espontânea, o entrevistador não cita quais candidatos concorrem ao cargo. 

  • Lula (PT): 33% 
  • Flávio Bolsonaro (PL): 14% 
  • Jair Bolsonaro (PL): 1%
  • Renan Santos (Missão): 1%
  • NS/NR: 1%
  • Indecisos: 48%  
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 2% 

Índices de rejeição 

A pesquisa aferiu a parcela de eleitores que conhece os candidatos e afirma não votar neles. O senador e pré-candidato à Presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, lidera com 61% de rejeição. O atual presidente Lula (PT) aparece em seguida com 36%.

Na sequência, aparece Ronaldo Caiado (PSD) com 24%. Romeu Zema (Novo) e Cabo Daciolo (Mobiliza) têm 22% de rejeição cada. Renan Santos (Missão) tem 16%; Escritor Augusto Cury (Avante) soma 13%

Samara Martins (UP) e Leonardo Avalanche (PRTB) chegam a 9% cada; Hertz Dias (PSTU) tem 7% e Edmilson Costa (PCB) soma 6% 

Rejeição de candidatos à Presidência da República 

  • Flávio Bolsonaro (PL): 61% 
  • Lula (PT): 36% 
  • Ronaldo Caiado (PSD): 24% 
  • Romeu Zema (Novo): 22% 
  • Cabo Daciolo (Mobiliza): 22% 
  • Renan Santos (Missão): 16% 
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 13% 
  • Samara Martins (UP): 9% 
  • Leonardo Avalanche (PRTB): 9% 
  • Hertz Dias (PSTU): 7% 
  • Edmilson Costa (PCB): 6% 

Veja o comparativo da rejeição de cada postulante entre as rodadas do levantamento. 

Flávio Bolsonaro (PL) 

  • 30/4: 57% 
  • 30/7: 61% 

Lula (PT) 

  • 30/4: 39% 
  • 30/7: 36% 

Ronaldo Caiado (PSD) 

  • 30/4: 20% 
  • 30/7: 24% 

Romeu Zema (Novo) 

  • 30/4: 19% 
  • 30/7: 22% 

Cabo Daciolo (Mobiliza) 

  • 30/4: 22% 
  • 30/7: 22% 

Renan Santos (Missão) 

  • 30/4: 13% 
  • 30/7: 16% 

Escritor Augusto Cury (Avante) 

  • 30/4: 11% 
  • 30/7: 13% 

Samara Martins (UP) 

  • 30/4: Não testada na rodada anterior. 
  • 30/7: 9%

Leonardo Avalanche (PRTB) 

  • 30/4: Não testado na rodada anterior.
  • 30/7: 9%   

Hertz Dias (PSTU) 

  • 30/4: Não testado na rodada anterior.
  • 30/7: 7% 

Edmilson Costa (PCB) 

  • 30/4: Não testado na rodada anterior.
  • 30/7: 6% 

Definição de voto 

A pesquisa também questionou se a escolha do eleitor para presidente é definitiva. 

Veja os números do cenário geral: 

  • É definitiva: 63% 
  • Pode mudar caso algo aconteça: 36% 
  • Não sabe/não respondeu: 1% 
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