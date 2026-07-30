Pesquisa Quaest CE: 52% dos cearenses aprovam e 33% desaprovam o Governo Elmano

A segunda rodada da Pesquisa Quaest de 2026 no Ceará, divulgada nesta quinta-feira (30), mostra que 52% dos eleitores do Ceará aprovam a gestão do governador Elmano de Freitas (PT), enquanto 33% desaprovam. Outros 15% disseram não saber ou não responderam.

Aprovação do governo Elmano de Freitas

Aprova: 52%

Desaprova: 33%

Não sabe/não respondeu: 15%

O levantamento ouviu 1.002 eleitores, com 16 anos ou mais, entre os dias 24 e 28 de julho em todo o território cearense. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número CE- 09277/2026 e foi contratada pela Genial Investimentos.

A metodologia é quantitativa, com entrevistas presenciais e domiciliares aplicadas a uma amostra representativa da população com 16 anos ou mais residente no Ceará. Como ocorre em levantamentos desse tipo, os resultados representam um retrato do momento e podem sofrer alterações até o dia da votação.

A primeira rodada da pesquisa Quaest, divulgada no último dia 30 de abril, ouviu os eleitores sobre a aprovação do governo Elmano de Freitas.

Veja também Pesquisa Quaest CE para o Governo: Ciro tem 43%; Elmano tem 33% Pesquisa Quaest CE simula 2º turno: Ciro Gomes tem 48% e Elmano de Freitas, 35%

Veja o comparativo entre as rodadas.

Aprovação do governo Elmano de Freitas

Aprovação

30/4: 53%

30/7: 52%

Desaprovação

30/4: 30%

30/7: 33%

Não sabe/não respondeu

30/4: 17%

30/7: 15%

O levantamento divulgado nesta quinta-feira (30/7), também testou recortes de sexo, faixa etária, nível de escolaridade, renda domiciliar, religião e posicionamento político.

Veja:

Aprovação do governo Elmano de Freitas - Sexo

Feminino

Aprova: 54%

Desaprova: 25%

Não sabe/não respondeu: 21%

Masculino

Aprova: 50%

Desaprova: 41%

Não sabe/não respondeu: 9%

Aprovação governo Elmano de Freitas - Faixa etária

16 a 34 anos

Aprova: 43%

Desaprova: 44%

Não sabe/não respondeu: 13%

35 a 59 anos

Aprova: 57%

Desaprova:28%

Não sabe/não respondeu: 15%

60 anos ou mais

Aprova: 58%

Desaprova: 22%

Não sabe/não respondeu: 20%

Aprovação do governo Elmano de Freitas - Escolaridade

Ensino Fundamental

Aprova: 56%

Desaprova: 25%

Não sabe/não respondeu: 19%

Ensino Médio

Aprova: 47%

Desaprova: 41%

Não sabe/não respondeu: 12%

Ensino Superior

Aprova: 54%

Desaprova: 35%

Não sabe/não respondeu: 11%

Aprovação do governo Elmano de Freitas - Renda domiciliar

Até 2 salários-mínimos

Aprova: 58%

Desaprova:23%

Não sabe/não respondeu: 19%

Mais de 2 a 5 salários-mínimos

Aprova: 47%

Desaprova: 43%

Não sabe/não respondeu: 10%

Mais de 5 salários-mínimos

Aprova: 46%

Desaprova: 40%

Não sabe/não respondeu: 14%

Aprovação do governo Elmano de Freitas - Religião

Católica

Aprova: 58%

Desaprova: 26%

Não sabe/não respondeu: 16%

Evangélica

Aprova: 41%

Desaprova: 44%

Não sabe/não respondeu: 15%

Aprovação do governo Elmano de Freitas - Posicionamento político

Lulista

Aprova: 77%

Desaprova: 10%

Não sabe/não respondeu:13%

Esquerda não Lulista

Aprova: 73%

Desaprova: 16%

Não sabe/não respondeu: 11%

Independente

Aprova: 45%

Desaprova: 37%

Não sabe/não respondeu: 18%

Direita não Bolsonarista

Aprova: 18%

Desaprova: 72%

Não sabe/não respondeu: 10%

Bolsonarista

Aprova: 25%

Desaprova: 67%

Não sabe/não respondeu: 8%

Avaliação do governo Elmano de Freitas

Além de opinarem sobre aprovação, os entrevistados foram questionados sobre como avaliavam a gestão estadual.

Positiva: 37%

Regular: 34%

Negativa: 23%

Não sabe/não respondeu: 6%

A primeira rodada da pesquisa Quaest, divulgada no último dia 30 de abril, também ouviu os eleitores sobre a avaliação do governo Elmano de Freitas.

Veja o comparativo entre as rodadas.

Avaliação do governo Elmano de Freitas

Positiva

30/4: 37%

30/7: 37%

Regular

30/4: 36%

30/7: 34%

Negativa

30/4: 19%

30/7: 23%

Não sabe/não respondeu

30/4: 8%

30/7: 6%

Merece ser reeleito?

Outro questionamento endereçado aos que participaram da pesquisa foi se o gestor merece ser reeleito. Cerca de 51% disseram que sim, enquanto outros 40% afirmaram que não. Já os que não souberam ou não responderam representam 9%.

A primeira rodada da pesquisa Quaest, divulgada no último dia 30 de abril, também ouviu os eleitores sobre a possibilidade de reeleição do governador Elmano de Freitas.

Veja o comparativo entre as rodadas.

O governador Elmano de Freitas merece ser reeleito?

Sim

30/4: 50%

30/7: 51%

Não

30/4: 39%

30/7: 40%

Não sabe/não respondeu

30/4: 11%

30/7: 9%

Diferentes cenários relativos ao posicionamento político dos entrevistados foram testados.

Lulista

Sim: 79%

Não: 14%

Não sabe/não respondeu: 7%

Esquerda não Lulista

Sim: 68%

Não: 27%

Não sabe/não respondeu: 5%

Independente

Sim: 43%

Não: 45%

Não sabe/não respondeu: 12%

Direita não Bolsonarista

Sim: 11%

Não: 86%

Não sabe/não respondeu: 3%

Bolsonarista

Sim: 18%

Não: 77%

Não sabe/não respondeu: 5%

Mudança ou continuidade?

O eleitorado foi indagado ainda sobre a necessidade de mudança no governo do estado. Um quantitativo de 17% afirmou que o próximo governador deve continuar o trabalho que vem sendo feito, 45% opinou que deve mudar apenas o que não está bom, 35% indicou que o eleito deve mudar totalmente e 3% não soube ou não respondeu.

Lulista

Continuar o trabalho que vem sendo feito: 31%

Mudar apenas o que não está bom: 44%

Mudar totalmente: 21%

Não sabe/não respondeu: 4%

Esquerda não Lulista

Continuar o trabalho que vem sendo feito: 18%

Mudar apenas o que não está bom: 57%

Mudar totalmente: 24%

Não sabe/não respondeu: 1%

Independente

Continuar o trabalho que vem sendo feito: 12%

Mudar apenas o que não está bom: 48%

Mudar totalmente: 37%

Não sabe/não respondeu: 3%

Direita não Bolsonarista

Continuar o trabalho que vem sendo feito: 7%

Mudar apenas o que não está bom: 40%

Mudar totalmente: 53%

Não sabe/não respondeu: 0%

Bolsonarista