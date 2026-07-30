Pesquisa Quaest CE: 52% dos cearenses aprovam e 33% desaprovam o Governo Elmano

A segunda rodada da Pesquisa Quaest de 2026 no Ceará, divulgada nesta quinta-feira (30), mostra que 52% dos eleitores do Ceará aprovam a gestão do governador Elmano de Freitas (PT), enquanto 33% desaprovam. Outros 15% disseram não saber ou não responderam.
Aprovação do governo Elmano de Freitas
- Aprova: 52%
- Desaprova: 33%
- Não sabe/não respondeu: 15%
O levantamento ouviu 1.002 eleitores, com 16 anos ou mais, entre os dias 24 e 28 de julho em todo o território cearense. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número CE- 09277/2026 e foi contratada pela Genial Investimentos.
A metodologia é quantitativa, com entrevistas presenciais e domiciliares aplicadas a uma amostra representativa da população com 16 anos ou mais residente no Ceará. Como ocorre em levantamentos desse tipo, os resultados representam um retrato do momento e podem sofrer alterações até o dia da votação.
A primeira rodada da pesquisa Quaest, divulgada no último dia 30 de abril, ouviu os eleitores sobre a aprovação do governo Elmano de Freitas.
Veja o comparativo entre as rodadas.
Aprovação do governo Elmano de Freitas
Aprovação
- 30/4: 53%
- 30/7: 52%
Desaprovação
- 30/4: 30%
- 30/7: 33%
Não sabe/não respondeu
- 30/4: 17%
- 30/7: 15%
O levantamento divulgado nesta quinta-feira (30/7), também testou recortes de sexo, faixa etária, nível de escolaridade, renda domiciliar, religião e posicionamento político.
Veja:
Aprovação do governo Elmano de Freitas - Sexo
Feminino
- Aprova: 54%
- Desaprova: 25%
- Não sabe/não respondeu: 21%
Masculino
- Aprova: 50%
- Desaprova: 41%
- Não sabe/não respondeu: 9%
Aprovação governo Elmano de Freitas - Faixa etária
16 a 34 anos
- Aprova: 43%
- Desaprova: 44%
- Não sabe/não respondeu: 13%
35 a 59 anos
- Aprova: 57%
- Desaprova:28%
- Não sabe/não respondeu: 15%
60 anos ou mais
- Aprova: 58%
- Desaprova: 22%
- Não sabe/não respondeu: 20%
Aprovação do governo Elmano de Freitas - Escolaridade
Ensino Fundamental
- Aprova: 56%
- Desaprova: 25%
- Não sabe/não respondeu: 19%
Ensino Médio
- Aprova: 47%
- Desaprova: 41%
- Não sabe/não respondeu: 12%
Ensino Superior
- Aprova: 54%
- Desaprova: 35%
- Não sabe/não respondeu: 11%
Aprovação do governo Elmano de Freitas - Renda domiciliar
Até 2 salários-mínimos
- Aprova: 58%
- Desaprova:23%
- Não sabe/não respondeu: 19%
Mais de 2 a 5 salários-mínimos
- Aprova: 47%
- Desaprova: 43%
- Não sabe/não respondeu: 10%
Mais de 5 salários-mínimos
- Aprova: 46%
- Desaprova: 40%
- Não sabe/não respondeu: 14%
Aprovação do governo Elmano de Freitas - Religião
Católica
- Aprova: 58%
- Desaprova: 26%
- Não sabe/não respondeu: 16%
Evangélica
- Aprova: 41%
- Desaprova: 44%
- Não sabe/não respondeu: 15%
Aprovação do governo Elmano de Freitas - Posicionamento político
Lulista
- Aprova: 77%
- Desaprova: 10%
- Não sabe/não respondeu:13%
Esquerda não Lulista
- Aprova: 73%
- Desaprova: 16%
- Não sabe/não respondeu: 11%
Independente
- Aprova: 45%
- Desaprova: 37%
- Não sabe/não respondeu: 18%
Direita não Bolsonarista
- Aprova: 18%
- Desaprova: 72%
- Não sabe/não respondeu: 10%
Bolsonarista
- Aprova: 25%
- Desaprova: 67%
- Não sabe/não respondeu: 8%
Avaliação do governo Elmano de Freitas
Além de opinarem sobre aprovação, os entrevistados foram questionados sobre como avaliavam a gestão estadual.
- Positiva: 37%
- Regular: 34%
- Negativa: 23%
- Não sabe/não respondeu: 6%
A primeira rodada da pesquisa Quaest, divulgada no último dia 30 de abril, também ouviu os eleitores sobre a avaliação do governo Elmano de Freitas.
Veja o comparativo entre as rodadas.
Avaliação do governo Elmano de Freitas
Positiva
- 30/4: 37%
- 30/7: 37%
Regular
- 30/4: 36%
- 30/7: 34%
Negativa
- 30/4: 19%
- 30/7: 23%
Não sabe/não respondeu
- 30/4: 8%
- 30/7: 6%
Merece ser reeleito?
Outro questionamento endereçado aos que participaram da pesquisa foi se o gestor merece ser reeleito. Cerca de 51% disseram que sim, enquanto outros 40% afirmaram que não. Já os que não souberam ou não responderam representam 9%.
A primeira rodada da pesquisa Quaest, divulgada no último dia 30 de abril, também ouviu os eleitores sobre a possibilidade de reeleição do governador Elmano de Freitas.
Veja o comparativo entre as rodadas.
O governador Elmano de Freitas merece ser reeleito?
Sim
- 30/4: 50%
- 30/7: 51%
Não
- 30/4: 39%
- 30/7: 40%
Não sabe/não respondeu
- 30/4: 11%
- 30/7: 9%
Diferentes cenários relativos ao posicionamento político dos entrevistados foram testados.
Lulista
- Sim: 79%
- Não: 14%
- Não sabe/não respondeu: 7%
Esquerda não Lulista
- Sim: 68%
- Não: 27%
- Não sabe/não respondeu: 5%
Independente
- Sim: 43%
- Não: 45%
- Não sabe/não respondeu: 12%
Direita não Bolsonarista
- Sim: 11%
- Não: 86%
- Não sabe/não respondeu: 3%
Bolsonarista
- Sim: 18%
- Não: 77%
- Não sabe/não respondeu: 5%
Mudança ou continuidade?
O eleitorado foi indagado ainda sobre a necessidade de mudança no governo do estado. Um quantitativo de 17% afirmou que o próximo governador deve continuar o trabalho que vem sendo feito, 45% opinou que deve mudar apenas o que não está bom, 35% indicou que o eleito deve mudar totalmente e 3% não soube ou não respondeu.
Lulista
- Continuar o trabalho que vem sendo feito: 31%
- Mudar apenas o que não está bom: 44%
- Mudar totalmente: 21%
- Não sabe/não respondeu: 4%
Esquerda não Lulista
- Continuar o trabalho que vem sendo feito: 18%
- Mudar apenas o que não está bom: 57%
- Mudar totalmente: 24%
- Não sabe/não respondeu: 1%
Independente
- Continuar o trabalho que vem sendo feito: 12%
- Mudar apenas o que não está bom: 48%
- Mudar totalmente: 37%
- Não sabe/não respondeu: 3%
Direita não Bolsonarista
- Continuar o trabalho que vem sendo feito: 7%
- Mudar apenas o que não está bom: 40%
- Mudar totalmente: 53%
- Não sabe/não respondeu: 0%
Bolsonarista
- Continuar o trabalho que vem sendo feito: 8%
- Mudar apenas o que não está bom: 31%
- Mudar totalmente: 61%
- Não sabe/não respondeu: 0%