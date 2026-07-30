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Pesquisa Quaest CE: 52% dos cearenses aprovam e 33% desaprovam o Governo Elmano

O levantamento ouviu 1.002 eleitores cearenses entre os dias 24 e 28 de julho.

Escrito por Igor Cavalcante igor.cavalcante@svm.com.br
30 de Julho de 2026 - 08:20 (Atualizado às 08:23)
capa da noticia
Legenda: A segunda rodada da Pesquisa Quaest mediu a aprovação do governo de Elmano de Freitas.
Foto: Fabiane de Paula.

A segunda rodada da Pesquisa Quaest de 2026 no Ceará, divulgada nesta quinta-feira (30), mostra que 52% dos eleitores do Ceará aprovam a gestão do governador Elmano de Freitas (PT), enquanto 33% desaprovam. Outros 15% disseram não saber ou não responderam. 

Aprovação do governo Elmano de Freitas 

  • Aprova: 52% 
  • Desaprova: 33% 
  • Não sabe/não respondeu: 15% 

O levantamento ouviu 1.002 eleitores, com 16 anos ou mais, entre os dias 24 e 28 de julho em todo o território cearense. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número CE- 09277/2026 e foi contratada pela Genial Investimentos.  

A metodologia é quantitativa, com entrevistas presenciais e domiciliares aplicadas a uma amostra representativa da população com 16 anos ou mais residente no Ceará. Como ocorre em levantamentos desse tipo, os resultados representam um retrato do momento e podem sofrer alterações até o dia da votação. 

A primeira rodada da pesquisa Quaest, divulgada no último dia 30 de abril, ouviu os eleitores sobre a aprovação do governo Elmano de Freitas.  

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Veja o comparativo entre as rodadas. 

Aprovação do governo Elmano de Freitas 

Aprovação 

  • 30/4: 53% 
  • 30/7: 52% 

Desaprovação 

  • 30/4: 30% 
  • 30/7: 33% 

Não sabe/não respondeu 

  • 30/4: 17% 
  • 30/7: 15% 

O levantamento divulgado nesta quinta-feira (30/7), também testou recortes de sexo, faixa etária, nível de escolaridade, renda domiciliar, religião e posicionamento político.  

Veja: 

Aprovação do governo Elmano de Freitas - Sexo 

Feminino 

  • Aprova: 54% 
  • Desaprova: 25% 
  • Não sabe/não respondeu: 21% 

Masculino 

  • Aprova: 50% 
  • Desaprova: 41% 
  • Não sabe/não respondeu: 9% 

Aprovação governo Elmano de Freitas - Faixa etária 

16 a 34 anos 

  • Aprova: 43% 
  • Desaprova: 44% 
  • Não sabe/não respondeu: 13% 

35 a 59 anos 

  • Aprova: 57% 
  • Desaprova:28% 
  • Não sabe/não respondeu: 15% 

60 anos ou mais 

  • Aprova: 58% 
  • Desaprova: 22% 
  • Não sabe/não respondeu: 20% 

Aprovação do governo Elmano de Freitas - Escolaridade 

Ensino Fundamental 

  • Aprova: 56% 
  • Desaprova: 25% 
  • Não sabe/não respondeu: 19% 

Ensino Médio 

  • Aprova: 47% 
  • Desaprova: 41% 
  • Não sabe/não respondeu: 12% 

Ensino Superior 

  • Aprova: 54% 
  • Desaprova: 35% 
  • Não sabe/não respondeu: 11% 

Aprovação do governo Elmano de Freitas - Renda domiciliar 

Até 2 salários-mínimos 

  • Aprova: 58% 
  • Desaprova:23% 
  • Não sabe/não respondeu: 19% 

Mais de 2 a 5 salários-mínimos 

  • Aprova: 47% 
  • Desaprova: 43% 
  • Não sabe/não respondeu: 10% 

Mais de 5 salários-mínimos 

  • Aprova: 46% 
  • Desaprova: 40% 
  • Não sabe/não respondeu: 14% 

Aprovação do governo Elmano de Freitas - Religião 

Católica 

  • Aprova: 58% 
  • Desaprova: 26% 
  • Não sabe/não respondeu: 16% 

Evangélica 

  • Aprova: 41% 
  • Desaprova: 44% 
  • Não sabe/não respondeu: 15% 

Aprovação do governo Elmano de Freitas - Posicionamento político 

Lulista 

  • Aprova: 77% 
  • Desaprova: 10% 
  • Não sabe/não respondeu:13% 

Esquerda não Lulista 

  • Aprova: 73% 
  • Desaprova: 16% 
  • Não sabe/não respondeu: 11% 

Independente 

  • Aprova: 45% 
  • Desaprova: 37% 
  • Não sabe/não respondeu: 18% 

Direita não Bolsonarista 

  • Aprova: 18% 
  • Desaprova: 72% 
  • Não sabe/não respondeu: 10% 

Bolsonarista 

  • Aprova: 25% 
  • Desaprova: 67% 
  • Não sabe/não respondeu: 8% 

Avaliação do governo Elmano de Freitas 

Além de opinarem sobre aprovação, os entrevistados foram questionados sobre como avaliavam a gestão estadual. 

  • Positiva: 37% 
  • Regular: 34% 
  • Negativa: 23% 
  • Não sabe/não respondeu: 6% 

A primeira rodada da pesquisa Quaest, divulgada no último dia 30 de abril, também ouviu os eleitores sobre a avaliação do governo Elmano de Freitas.   

Veja o comparativo entre as rodadas. 

Avaliação do governo Elmano de Freitas 

Positiva 

  • 30/4: 37% 
  • 30/7: 37% 

Regular 

  • 30/4: 36% 
  • 30/7: 34% 

Negativa 

  • 30/4: 19% 
  • 30/7: 23% 

Não sabe/não respondeu 

  • 30/4: 8% 
  • 30/7: 6% 

Merece ser reeleito? 

Outro questionamento endereçado aos que participaram da pesquisa foi se o gestor merece ser reeleito. Cerca de 51% disseram que sim, enquanto outros 40% afirmaram que não. Já os que não souberam ou não responderam representam  9%.  

A primeira rodada da pesquisa Quaest, divulgada no último dia 30 de abril, também ouviu os eleitores sobre a possibilidade de reeleição do governador Elmano de Freitas.  

Veja o comparativo entre as rodadas.  

O governador Elmano de Freitas merece ser reeleito? 

Sim 

  • 30/4: 50% 
  • 30/7:  51% 

Não 

  • 30/4: 39% 
  • 30/7: 40% 

Não sabe/não respondeu 

  • 30/4: 11% 
  • 30/7: 9% 

Diferentes cenários relativos ao posicionamento político dos entrevistados foram testados.  

Lulista 

  • Sim: 79% 
  • Não: 14% 
  • Não sabe/não respondeu: 7% 

Esquerda não Lulista 

  • Sim: 68% 
  • Não: 27% 
  • Não sabe/não respondeu: 5% 

Independente 

  • Sim: 43% 
  • Não: 45% 
  • Não sabe/não respondeu: 12% 

Direita não Bolsonarista 

  • Sim: 11% 
  • Não: 86% 
  • Não sabe/não respondeu: 3% 

Bolsonarista 

  • Sim: 18% 
  • Não: 77% 
  • Não sabe/não respondeu: 5% 

Mudança ou continuidade? 

O eleitorado foi indagado ainda sobre a necessidade de mudança no governo do estado. Um quantitativo de 17% afirmou que o próximo governador deve continuar o trabalho que vem sendo feito, 45% opinou que deve mudar apenas o que não está bom, 35% indicou que o eleito deve mudar totalmente e 3% não soube ou não respondeu. 

 Lulista

  • Continuar o trabalho que vem sendo feito: 31% 
  • Mudar apenas o que não está bom: 44% 
  • Mudar totalmente: 21% 
  • Não sabe/não respondeu: 4% 

Esquerda não Lulista 

  • Continuar o trabalho que vem sendo feito: 18% 
  • Mudar apenas o que não está bom: 57% 
  • Mudar totalmente: 24% 
  • Não sabe/não respondeu: 1% 

Independente 

  • Continuar o trabalho que vem sendo feito: 12% 
  • Mudar apenas o que não está bom: 48% 
  • Mudar totalmente: 37% 
  • Não sabe/não respondeu: 3% 

Direita não Bolsonarista 

  • Continuar o trabalho que vem sendo feito: 7% 
  • Mudar apenas o que não está bom: 40% 
  • Mudar totalmente: 53% 
  • Não sabe/não respondeu: 0% 

Bolsonarista 

  • Continuar o trabalho que vem sendo feito: 8% 
  • Mudar apenas o que não está bom: 31% 
  • Mudar totalmente: 61% 
  • Não sabe/não respondeu: 0% 
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