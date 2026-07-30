Polarização entre Ciro e Elmano se intensifica no Ceará às vésperas da campanha, mostra Quaest

Os dados da segunda rodada da pesquisa Quaest na pré-campanha, divulgados nesta quinta-feira (30), apontam uma dianteira do candidato do PSDB, Ciro Gomes, com 10 pontos percentuais. O tucano tem 43% das intenções de voto contra 33% do governador Elmano de Freitas (PT) que tentará a reeleição.

Os números pouco mudaram da pesquisa divulgada em abril deste ano pelo mesmo instituto. Naquele levantamento, o ex-ministro Ciro Gomes tinha 41% contra 32% do governador petista. Os dados, portanto, variaram dentro da margem de erro que é de 3 pontos percentuais.

A tímida variação dos dados dentro da margem prevista pela Quaest mostra que o eleitor ainda não colocou na rotina a agenda da campanha eleitoral que só inicia no próximo dia 16 de agosto.

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E tem ficado ainda mais claro para o eleitor que há de fato dois nomes com mais potencial de competitividade, por isso já deslocam suas preferências para duas candidaturas.

Ciro e Elmano, juntos, somam 76% das intenções de voto. Eduardo Girão (Novo) aparece com 3% e distante dos dois mais citados. A disputa, porém, ainda vai começar.

Teste de fogo começa com campanha

É na pesquisa que será divulgada com a campanha na rua e a propaganda na televisão que o cenário deve começar a se consolidar. É nesse momento que o jogo vai ser jogado, com todas as fichas sendo colocadas à prova pelas coordenações das candidaturas.

É quando o desgaste do grupo que governa o Ceará desde 2006 será colocado à prova. É quando a aliança de Ciro com adversários de Lula no Ceará vai ser testada de fato.

Chance de 1º turno

Com a disputa se polarizando a cada levantamento, o risco de a eleição no Ceará ser resolvida, inclusive, em primeiro turno se mostra cada vez mais viável. E não seria nenhuma novidade. Desde que a reeleição passou a ser autorizada no Brasil, a partir da eleição de 1998, apenas duas campanhas foram para o segundo turno: em 2002, com Lúcio Alcântara (PSDB, na época) e José Airton (PT), e em 2014, com Camilo Santana (PT) e Eunício Oliveira (MDB).

O levantamento ouviu 1.002 eleitores, com 16 anos ou mais, entre os dias 24 e 28 de julho em todo o território cearense. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número CE- 09277/2026 e foi contratada pela Genial Investimentos.