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Pesquisa Quaest mostra quem os cearenses consideram os candidatos de Lula e Bolsonaro no CE

O segundo levantamento do instituto foi divulgado nesta quinta-feira (30).

Escrito por Luana Barros luana.barros@svm.com.br
30 de Julho de 2026 - 14:00 (Atualizado às 14:19)
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Legenda: Pesquisa Quaest indagou aos eleitores cearenses quem eles acreditam ser o "candidato de Lula" e o "candidato do Bolsonaro" no Ceará.
Foto: Thiago Gadelha/Divulgação.

A segunda rodada da pesquisa Quaest de 2026 no Ceará, divulgada nesta quinta-feira (30), indagou aos eleitores qual candidatura ao Governo do Ceará é apoiada pelo presidente Lula (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A pesquisa fez aos eleitores a seguinte pergunta: "Pelo que você sabe ou ouve falar, quem vai ser o candidato apoiado pelo Lula/Bolsonaro para o Governo do Estado do Ceará em 2026.

O governador Elmano de Freitas (PT) é lembrado como candidato de Lula por 51% dos eleitores, enquanto Ciro Gomes é apontado como candidato de Jair Bolsonaro por 20% dos cearenses.

O número representa um aumento da associação entre as candidaturas estaduais e as principais lideranças nacionais, de acordo com a primeira rodada da Quaest, divulgada em abril. 

Naquele momento, 30% consideravam que Elmano era o candidato de Lula e 11% indicavam Ciro Gomes como a candidatura apoiada por Bolsonaro.

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O levantamento ouviu 1.002 eleitores, com 16 anos ou mais, entre os dias 24 e 28 de julho em todo o território cearense. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número CE- 09277/2026 e foi contratada pela Genial Investimentos.

A metodologia é quantitativa, com entrevistas presenciais e domiciliares aplicadas a uma amostra representativa da população com 16 anos ou mais residente no Ceará. Como ocorre em levantamentos desse tipo, os resultados representam um retrato do momento e podem sofrer alterações até o dia da votação. 

Candidato de Lula no Ceará

  • Elmano de Freitas (PT): 51%
  • Ciro Gomes (PSDB): 2%
  • Nenhum: 0%
  • Outros: 0%
  • Não sabe/Não responderam: 47%

Candidato de Bolsonaro no Ceará

  • Ciro Gomes (PSDB): 20%
  • Eduardo Girão (Novo): 3%
  • Elmano de Freitas (PT): 1%
  • Jarir Pereira (Psol): 0%
  • Outros: 1%
  • Nenhum: 2%
  • Não sabe/Não responderam: 73%

Pesquisa Quaest mostrou como qual candidatura ao Governo do Ceará os eleitores acrediram ser apoiada pelo presidente Lula (PT) e pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
Legenda: Pesquisa Quaest mostrou como qual candidatura ao Governo do Ceará os eleitores acrediram ser apoiada pelo presidente Lula (PT) e pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
Foto: Pesquisa Quaest.

O levantamento ouviu 1.002 eleitores, com 16 anos ou mais, entre os dias 24 e 28 de julho em todo o território cearense. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. 

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número CE- 09277/2026 e foi contratada pela Genial Investimentos. 

Elmano lidera como 'candidato de Lula' no Ceará

Na primeira rodada da Quaest, a maioria dos eleitores cearenses não sabia ou não respondeu quem era o candidato do Lula no Ceará, com 58% dos eleitores. Agora, esse percentual é de 47%. 

Com isso, o governador Elmano de Freitas agora lidera como candidatura apoiada por Lula pela maioria dos eleitores, somando 51%. Na rodada anterior, 30% dos cearenses respondeu que Elmano era o candidato de Lula. 

Ciro Gomes é apontado por 2% dos eleitores cearenses como candidato do Lula, enquanto os demais candidatos ao Governo do Ceará não pontuam com a pergunta. Na anterior, 1% dos eleitores afirmou que Ciro Gomes era o candidato apoiado por Lula. 

Agora, os eleitores não responderam que Lula não apoiará nenhuma candidatura no Ceará. Na Quaest anterior, 11% responderam que Lula não apoiaria candidatos no estado.

Maioria de eleitores não sabe ou não responderam sobre apoio de Bolsonaro

Apesar de Ciro Gomes ser o candidato ao Governo do Ceará mais associado ao ex-presidente Bolsonaro, 72% dos eleitores não sabem ou não responderam quem é a candidatura apoiada pelo ex-presidente no Ceará. 

Na rodada anterior, 82% dos eleitores tinha respondido que não sabiam ou preferiram não responder a pergunta sobre quem seria o candidato de Bolsonaro no Ceará. 

Ciro Gomes é agora identificado como candidato de Bolsonaro por 20% dos eleitores, enquanto, na rodada anterior, 11% achavam que o tucano seria apoiado pelo ex-presidente. 

Em abril, 6% dos eleitores achava que Bolsonaro não iria apoiar nenhuma candidatura; o percentual agora é de 5%.

Já 5% dos eleitores acreditam que Bolsonaro irá apoiar um dos demais candidatos a governador; em abril, esse percentual era de 6%.

Do total, 3% dos eleitores citaram que Eduardo Girão (Novo) era o candidato de Bolsonaro. Também foram citados Giovanni Sampaio (PRD) e Jarir Pereira (Psol), mas eles não chegaram a pontuar.

Elmano de Freitas se manteve, nas duas rodadas, como o candidato de Bolsonaro para 1% dos eleitores cearenses.

De quem o próximo governador deve ser aliado?

Os eleitores também responderam de quem eles gostariam que o próximo governador fosse aliado. Para 45% dos cearenses, o próximo governador deveria ser aliado do presidente Lula. 

Outros 34% gostariam que o governador eleito seja independente, enquanto 16% preferem que ele seja aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro. 

Não sabem ou não responderam correspondem a 5% dos eleitores. 

Os números representam pouca variação em relação à 1ª rodada da Pesquisa Quaest, divulgada em abril. 

Nela, 43% gostaria que o próximo governador fosse aliado de Lula, enquanto 34% preferia que ele fosse independente e 18% optou que ele fosse aliado de Bolsonaro. Já 5% não soube ou não respondeu.

Aliança por posicionamento político

A Pesquisa Quaest mostrou de quem os eleitores de cada posicionamento político (Lulista; Esquerda não Lulista; Independente; Direita não Bolsonaro; e Bolsonarista) preferem que o próximo governador do Ceará seja aliado — e também como isso variou em relação a pesquisa anterior. 

Lulista

30/07

  • Aliado de Lula: 88%
  • Independente: 9%
  • Aliado de Bolsonaro: 0%
  • Não sabe/Não responderam: 3%

30/04

  • Aliado de Lula: 90%
  • Independente: 9%
  • Aliado de Bolsonaro: 0%
  • Não sabe/Não responderam: 1%

Entre os eleitores que se dizem lulistas, houve uma pequena variação sobre a preferência. Agora, 88% prefere que o próximo gestor seja aliado de Lula; na pesquisa anterior, esse percentual era de 90%.

Em ambas as rodadas da Quaest, 9% disse que gostaria que o governador fosse independente. Agora, 3% disseram que não sabem ou não responderam. 

A preferência por um gestor aliado de Bolsonaro não pontuou. 

Esquerda não lulista

30/07

  • Aliado de Lula: 61%
  • Independente: 36%
  • Aliado de Bolsonaro: 1%
  • Não sabe/Não responderam: 2%

30/04

  • Aliado de Lula: 58%
  • Independente: 38%
  • Aliado de Bolsonaro: 1%
  • Não sabe/Não responderam: 3%

Entre aqueles que se posicionam como esquerda, mas não como lulista, também há uma predominância pela preferência que o próximo governador seja aliado de Lula, com 61%. Na rodada anterior, 58% desejavam essa aliança. 

Por outro lado, 36% gostariam que fosse independente; em abril, o percentual era de 38%. 

Não souberam ou não responderam, são 3%; antes eram 2%. Aqueles que preferem que o governador seja aliado de Bolsonaro se manteve em 1% nas duas rodadas. 

Independente

30/07

  • Independente: 58%
  • Aliado de Lula: 30%
  • Aliado de Bolsonaro: 7%
  • Não sabe/Não responderam: 5%

30/04

  • Independente: 63%
  • Aliado de Lula: 22% 
  • Aliado de Bolsonaro: 8%
  • Não sabe/Não responderam: 7%

Entre os eleitores que se declaram independentes, 58% gostariam que essa fosse a postura do próximo governador. Na rodada anterior, esse percentual era de 63%.

Agora, 30% desejam que o próximo gestor estadual seja aliado de Lula; na rodada anterior, eram 22% com esse desejo. Por outro lado, 7% querem que ele seja aliado de Bolsonaro; antes, eram 8%. 

Não sabem ou não responderam, são 5% na 2ª rodada da pesquisa. Esse percentual era de 7% em abril. 

Direita não bolsonarista

30/07

  • Independente: 48%
  • Aliado de Bolsonaro: 46%
  • Aliado de Lula: 5%
  • Não sabe/Não responderam: 1%

30/04

  • Independente: 39%
  • Aliado de Bolsonaro: 54%
  • Aliado de Lula: 5%
  • Não sabe/Não responderam: 2%

Entre os eleitores que se declaram de direita, mas não bolsonaristas, a maioria deseja que o próximo governador seja independente, somando 48%. Na rodada anterior, o percentual era de 39%.

Aqueles que preferem que o eleito seja aliado de Bolsonaro caiu de 54%, na rodada anterior, para 46% agora. 

Os que preferem que ele seja aliado de Lula se manteve em 5% em ambas as rodadas. Não sabem ou não responderam são 1% dos eleitores; antes, eram 2%. 

Bolsonarista

30/07

  • Aliado de Bolsonaro: 72%
  • Independente: 23%
  • Aliado de Lula: 2%
  • Não sabe/Não responderam: 3%

30/04

  • Aliado de Bolsonaro: 85%
  • Independente: 12%
  • Aliado de Lula: 2%
  • Não sabe/Não responderam: 1%

Entre os eleitores bolsonaristas, houve uma queda entre os que acreditam que o próximo governador deve ser aliado de Bolsonaro: 72% demonstram essa preferência agora, enquanto 85% tinha essa opinião em abril. 

Por outro lado, cresceu o percentual daqueles que desejam que o próximo gestor seja independente. Nesta rodada da pesquisa, 23% tem essa posição; enquanto antes, eram 12%.

Aqueles que acreditam que o gestor eleito deve ser aliado de Lula se manteve em 2% nas duas rodadas da pesquisa. Não sabem ou não responderam são 3%; em abril, eram 1%.

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