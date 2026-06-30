Luizianne comunica à federação Psol-Rede que aceita ser candidata ao Senado, anuncia Alexandre Uchoa

A deputada federal Luizianne Lins (Rede) comunicou, nesta terça-feira (30), à federação Psol-Rede no Ceará que aceita ser candidata ao Senado. A informação foi confirmada à coluna pelo presidente da federação, Alexandre Uchoa.

"Desde que a gente começou esse movimento, Luizianne era uma opção e até então ela não tinha confirmado. A melhor notícia que poderíamos ter hoje é a Luizianne ter colocado o nome à disposição para o debate do Senado", disse o dirigente.

A ex-prefeita, inclusive, participou de reunião, na tarde desta terça, com Paulo Lamac, presidente nacional da Rede, e Wesley Diógenes, presidente estadual da Rede e dirigente nacional da Rede, para discutir os encaminhamentos da campanha.

A intenção é que a deputada integre a chapa do governador Elmano de Freitas. Luizianne, porém, topa ser candidata inclusive com chapa avulsa.

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Palanque do Lula

O dirigente diz que "uma candidatura avulsa pode limitar as chances que nossa companheira tem de vitória, vamos lutar para que a Luizianne esteja no palanque do Lula".

O Psol, que tem maioria na federação, porém, quer sensibilizar o governador da importância de ter Luizianne na chapa. O partido está disposto a rever pré-candidaturas já lançadas para emplacar a deputada na chapa do governo.

"A pré-candidatura do Jarir (ao Governo) é importante, mas a Luizianne também pode cumprir essa tarefa, e para viabilizar a Luizianne precisamos de uma frente ampla. Vamos precisar ampliar para viabilizar a campanha da Luizianne", admite Alexandre Uchoa.