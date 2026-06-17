Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Luizianne Lins comenta encontro com Camilo Santana: 'Demonstrei que estava aberta ao diálogo'

Deputada federal participou de almoço com aliados nesta quarta-feira (17), em Fortaleza.

Escrito por
Bruno Leite bruno.leite@svm.com.br
(Atualizado às 16:59)
PontoPoder
Foto de Luizianne Lins, deputada federal, em entrevista à Live PontoPoder.
Legenda: Luizianne é pré-candidata ao Senado Federal e pode compor chapa governista nas eleições deste ano.
Foto: Kid Jr.

A deputada federal e pré-candidata ao Senado Luizianne Lins (Rede) falou nesta quarta-feira (17) sobre a possível retomada de diálogo com o senador Camilo Santana (PT) e articulações para integrar a chapa governista na disputa de 2026. Ela participou de um almoço, em Fortaleza, com lideranças políticas de partidos como Psol, PSB e PT, em apoio à pré-candidatura da ex-prefeita.

Em abril, Luizianne anunciou desfiliação do PT após 38 anos na legenda, apontando divergências internas. Um dos conflitos recentes se devia ao pleito de disputar o Senado e à falta de acordos com lideranças como Camilo e o governador Elmano de Freitas (PT). Nos últimos dias, o governador sinalizou reaproximação de Luizianne a partir de diálogo com Camilo Santana.

Em entrevista exclusiva ao PontoPoder, Luizianne contou de que forma tem se dado a reaproximação. Ela afirmou que houve uma troca breve com o líder petista, durante um evento em que ambos participavam, e, na ocasião, ela demonstrou seu interesse em estabelecer tratativas.

"Estava numa palestra e, depois da palestra, eu o cumprimentei e disse que nós precisaríamos conversar sobre a conjuntura. Ele sinalizou que sim, vamos conversar", frisou a política.

"O que eu quis foi demonstrar que estava aberta [ao diálogo] e queria conversar com eles, que estão articulando as chapas, essa coisa toda. Mas a conversa ainda não aconteceu. O que aconteceu foi isso, foi um cumprimento e, ao mesmo tempo, uma ideia de que nós conversaríamos, digamos assim", completou. 

Indagada sobre uma previsão para uma provável reunião entre os dois, Luizianne disse que "ainda não tem data da conversa". "Estou aguardando que isso aconteça. Enquanto estou aguardando, está acontecendo esse tipo de manifestação popular e isso para mim tem sido muito gratificante", frisou, referindo-se ao evento desta quarta-feira.

Na segunda-feira (15), durante coletiva de imprensa no Seminário de Gestores Públicos, em Fortaleza, o governador também falou sobre a abertura do diálogo. Questionado se tem atuado nas tratativas, ele afirmou que a iniciativa foi da ex-prefeita. "Foi na iniciativa da própria Luizianne, que o procurou (Camilo) e vamos conversar. Eu fico muito feliz que possamos ter cada vez mais diálogo", disse.

Conversas com Cid Gomes

Segundo ela, o líder governista com quem tem conversado com frequência é o também senador Cid Gomes (PSB). "A gente sempre troca ideias, porque, quando fui prefeita [de Fortaleza] e o Cid foi governador, durante muito tempo a gente praticamente falava todo o dia", afirmou, destacando que eles têm uma relação de amizade.

"A gente tem conversado sobre a eleição de uma forma geral, inclusive sobre o Senado. Porque, assim, vendo o cenário que está colocado, a gente troca essas ideias, essas informações, porque também tem um cenário que todo dia tem uma novidade, um cenário que está mudando, de fato", adicionou. 

Foto de Luizianne Lins junto com Cid Gomes.
Legenda: Luizianne disse que conversas com Cid Gomes são frequentes.
Foto: Reprodução/Instagram.

Proximidade do prazo de decisões

Ainda na esteira de definições, a parlamentar pontuou a proximidade dos prazos em que serão tomadas as decisões. "Estamos nos aproximando das datas em que vai ser definida a chapa majoritária, então essas negociações certamente estão acontecendo. Eu estou aguardando que na hora certa me chamem para conversar", concluiu.

A política celebrou manifestos de grupos de mulheres e de parlamentares em favor de sua pré-candidatura, e também manifestações como a desta quarta-feira, em um restaurante no bairro da Aldeota, na capital cearense. 

A partir desta quinta-feira (18) até o dia 30 de junho, disse Luizianne, a Rede Sustentabilidade, legenda que integra, irá debater o contexto de candidaturas em todo o país.

Em relação a efetivar a candidatura ao Senado, ela pontuou a complexidade das tratativas. "Essa decisão não foi tomada porque envolve muitas questões. Não é simples. Tem uma composição que não é só para o Senado, tem a eleição de disputa de governador. Tem uma série de coisas que a gente precisa levar em conta para tomar essa decisão", argumentou.

Desejo em compor chapa do governo

À live do PontoPoder, em maio, Luizianne já havia revelado seu desejo em apoiar o governador Elmano de Freitas (PT) à reeleição e integrar a chapa governista.

"Espero poder colaborar com esse momento político. E não será um momento fácil. Se a gente parar para pensar, hoje, a disputa não é só racional. Nesse mundo polarizado, a disputa é quase como se virasse uma partida de futebol, o que é muito grave para o Brasil", frisou. 

E continuou: "Eu gostaria muito se fosse a candidata da chapa do governo". Ela também ponderou que o lançamento de uma candidatura avulsa ao Senado Federal estava colocada como possibilidade naquele momento. "Enquanto federação, (a Rede) pode viabilizar uma candidatura. Apoiaríamos, sem uma aliança formal, existe essa possibilidade, e a candidatura se estabeleceria", mencionou.

Almoço serviu para reforçar discussão

O encontro desta quarta-feira foi promovido pelas vereadoras da Câmara de Fortaleza, Adriana Almeida (PT) e Mari Lacerda (PT), aliadas de Luizianne Lins. 

Para Adriana, o evento não se tratou de um lançamento oficial de pré-candidatura, mas um momento para compartilhar com aliados como "estão acontecendo as coisas".

"Acredito que, a partir daqui, a gente vá avançar nas experiências, nas ações", pontuou.

Mari, por sua vez, disse que a reunião é um encontro de figuras da política "que querem que Luizianne seja candidata ao Senado", preferencialmente na chapa do governo. "Queremos poder conversar com quem está organizando a chapa majoritária, mas para nós Luizianne é a candidata ao Senado", continuou.

"O objetivo dessa reunião é para a gente combinar a apresentação formal desta candidatura por todos esses que estão aqui", arrematou.

Encontro contou com nomes de variados partidos

Além das anfitriãs, estiveram no almoço políticos de ao menos nove siglas. Entre eles figuraram nomes como: o deputado federal Idilvan Alencar (PSB), os deputados estaduais Tony Brito (PSD) e Renato Roseno (Psol), a deputada estadual Larissa Gaspar (PT), a vereadora Adriana Gerônimo (Psol), o vereador Gabriel Aguiar (Psol), o presidente do PC do B, Luís Carlos Paes; e a porta-voz da Rede, Mitchelle Meira.

 
 
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Foto de Luizianne Lins, deputada federal, em entrevista à Live PontoPoder.
PontoPoder

Luizianne Lins comenta encontro com Camilo Santana: 'Demonstrei que estava aberta ao diálogo'

Deputada federal participou de almoço com aliados nesta quarta-feira (17), em Fortaleza.

Bruno Leite
Há 1 hora
Montagem com duas fotografias lado a lado de pessoas discursando ao microfone. À esquerda, uma mulher de cabelos longos cacheados com mechas claras veste blazer vermelho sobre blusa branca e fala em um púlpito, em ambiente interno iluminado. À direita, um homem de terno escuro, camisa branca e gravata clara faz pronunciamento em um microfone, em um plenário, com fundo desfocado. Ambos aparecem em primeiro plano durante eventos políticos ou institucionais.
PontoPoder

Justiça concede liminar à vereadora do PT e mantém postagem com críticas a André Fernandes

A publicação da vereadora Adriana Almeira apresentava dados sobre presenças, ausências e dias sem atividade legislativa do deputado.

Ingrid Campos
Há 2 horas
Homem branco de cabelos longos pretos, barba e bigode pretos, usando terno cinza e discursando em tribuna.
PontoPoder

Polly Correia assume como vereador na Câmara Municipal de Fortaleza após licença de Michel Lins

O parlamentar é filho do ex-vereador Willame Correia e tomou posse nesta terça-feira (16).

Milenna Murta*
Há 2 horas
André e Alcides Fernandes com Flávio Bolsonaro
Inácio Aguiar

Aliados de Ciro tratam Alcides como 'resolvido' e minimizam influência de Michelle

Deputados estaduais de oposição dão como certa a aliança entre PSDB e PL para a eleição estadual

Inácio Aguiar
17 de Junho de 2026
Fila de carros parados em engarramento de uma avenida.
PontoPoder

O que pode mudar no Código de Trânsito Brasileiro em proposta discutida na Câmara dos Deputados

Parecer que será votado nesta quarta-feira (17) reúne 270 propostas e prevê mudanças como CNH aos 16 anos.

Beatriz Matos, de Brasília
17 de Junho de 2026
Plenário da Câmara, com mesa redonda de madeira e diversas pessoas à frente.
PontoPoder

Vereadores de Fortaleza aprovam projeto de lei de combate ao assédio contra mulheres em academias

O texto segue para redação final e, depois, para sanção do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT).

Milenna Murta*
17 de Junho de 2026
Painel sobre saúde mental durante o Seminário de Gestores Públicos reúne especialistas em um palco diante de uma plateia.
PontoPoder

Seminário de Gestores Públicos: cuidado com a saúde mental pode reduzir gastos das prefeituras

O assunto foi tema do painel "Capital Humano na Gestão Municipal".

Luana Barros e Ingrid Campos
16 de Junho de 2026
Foto de Eduardo Bolsonaro.
PontoPoder

Eduardo Bolsonaro é condenado pelo STF a quatro anos e dois meses de prisão

O colegiado aplicou a pena de quatro anos e dois meses de prisão, em regime inicial semiaberto.

Redação
16 de Junho de 2026
Imagem do ministro Alexandre de Moraes para uma matéria sobre Moraes dá 24 horas para Bolsonaro explicar arma apreendida em blitz.
PontoPoder

Moraes pede esclarecimentos sobre arma de fogo de Bolsonaro apreendida no DF

Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) deu 24 horas para defesase pronunciar sobre o caso.

Redação e Agência Brasil
16 de Junho de 2026
Domingos Neto em mesa da Câmara dos Deputados. Ele fala ao microfone.
PontoPoder

Deputado Domingos Neto é eleito presidente da Comissão Mista de Orçamento

O parlamentar cearense foi indicado pelo líder do PSD na Câmara, Antônio Brito (BA)

Redação
16 de Junho de 2026
Mesa redonda de um Plenário, com diversas cadeiras vagas e alguns poucos parlamentares sentados.
PontoPoder

Câmara de Fortaleza aprova prorrogação do Plano Municipal de Educação até 2027

A proposta considera a necessidade de assegurar a continuidade das políticas públicas educacionais até a adequação da legislação municipal ao Plano Nacional de Educação, sancionado neste ano.

Milenna Murta* e Bruno Leite
16 de Junho de 2026
Homem de terno escuro e camisa branca faz uma apresentação em um palco, segurando um microfone em uma das mãos e um controle remoto na outra. Ao fundo, há uma tela azul com um logotipo circular desfocado relacionado a um seminário do setor. O palestrante aparece em destaque, gesticulando durante sua fala.
PontoPoder

Seminário de Gestores: diretor da Quaest aponta tendências e desafio de driblar 'crise de confiança'

Segundo o especialista, a ideologia política determina em quais fontes de informação o cidadão confia.

Ingrid Campos
16 de Junho de 2026
Foto de painel mediado por Soraia Victor no Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos 2026.
PontoPoder

Seminário de Gestores Públicos: especialistas debatem Nova Lei de Licitações e o papel dos prefeitos

A conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE) Soraia Victor foi a moderadora do painel realizado nesta terça-feira (16).

Bruno Leite
16 de Junho de 2026
Foto de estação do Metrofor em Fortaleza.
PontoPoder

Alece aprova criação de 51 cargos no Metrofor para nova convocação de concursados

Medida foi aprovada em regime de urgência após oposição voltar atrás de pedido de vistas.

Marcos Moreira
16 de Junho de 2026
Ciro Gomes ouvindo pergunta de repórter durante entrevista. Ele é filmado por um celular.
PontoPoder

TRE-CE revoga liminar e libera volta de propaganda do PSDB com Ciro Gomes no rádio e na TV

Os desembargadores não entraram no mérito da ação. Eles acolheram preliminares processuais apresentadas pela defesa do tucano.

Igor Cavalcante
16 de Junho de 2026
Imagem mostra ônibus da cor azul sendo rebocado após acidente que matou jovens atletas de basquete.
PontoPoder

Alece e CMFor prestam minuto de silêncio em homenagem a atletas de time de basquete

Os vereadores de Fortaleza também homenagearam a jovem Maria Eduarda, que morreu após ser lançada de uma ponte sem equipamento de segurança.

Milenna Murta*
16 de Junho de 2026
Giordanna Mano concede entrevista ao PontoPoder.
PontoPoder

Giordanna Mano reafirma pré-candidatura de Junior Mano ao Senado e descarta vetos

A ex-prefeita de Nova Russas participou da XIV edição do Seminário de Gestores Públicos – Prefeitos 2026 e apresentou as iniciativas municipais para inclusão e acolhimento de crianças autistas.

Igor Cavalcante
15 de Junho de 2026
Homem de cabelos grisalhos curtos e barba aparada fala ao microfone em uma tribuna de madeira, durante uma sessão em ambiente institucional. Ele veste terno escuro, camisa preta e gravata cinza clara, apoiando as duas mãos sobre o púlpito, onde há folhas de papel e um celular. Ao fundo, há uma parede com revestimento amadeirado claro e, à esquerda da imagem, uma bandeira com detalhes em vermelho, amarelo, branco, verde e azul.
PontoPoder

Com chapa única e votos da oposição, Chico Joia Jr. é reeleito presidente da Câmara de Sobral

A posse da nova Mesa Diretora será em janeiro de 2027.

Ingrid Campos
15 de Junho de 2026
Rholden Queiroz, presidente do TCE, discursa em microfone.
PontoPoder

Presidente do TCE-CE defende IA na gestão pública: ‘Não dá para falar de gestão sem tecnologia’

Rholden Queiroz destacou que ferramentas já auxiliam o TCE-CE na análise de licitações e devem ser ampliadas para aproximar cidadãos.

Igor Cavalcante
15 de Junho de 2026
Governador Elmano de Freitas durante entrevista coletiva no XIV Seminário de Gestores Públicos – Prefeitos 2026.
PontoPoder

Elmano cita ‘grandeza’ de Roberto Pessoa em receber Ciro: 'Sabe diferenciar o que é disputa política'

Encontro entre o prefeito e o ex-ministro aconteceu durante o São João de Maracanaú.

Marcos Moreira
15 de Junho de 2026