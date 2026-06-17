Luizianne Lins comenta encontro com Camilo Santana: 'Demonstrei que estava aberta ao diálogo'

A deputada federal e pré-candidata ao Senado Luizianne Lins (Rede) falou nesta quarta-feira (17) sobre a possível retomada de diálogo com o senador Camilo Santana (PT) e articulações para integrar a chapa governista na disputa de 2026. Ela participou de um almoço, em Fortaleza, com lideranças políticas de partidos como Psol, PSB e PT, em apoio à pré-candidatura da ex-prefeita.

Em abril, Luizianne anunciou desfiliação do PT após 38 anos na legenda, apontando divergências internas. Um dos conflitos recentes se devia ao pleito de disputar o Senado e à falta de acordos com lideranças como Camilo e o governador Elmano de Freitas (PT). Nos últimos dias, o governador sinalizou reaproximação de Luizianne a partir de diálogo com Camilo Santana.

Em entrevista exclusiva ao PontoPoder, Luizianne contou de que forma tem se dado a reaproximação. Ela afirmou que houve uma troca breve com o líder petista, durante um evento em que ambos participavam, e, na ocasião, ela demonstrou seu interesse em estabelecer tratativas.

"Estava numa palestra e, depois da palestra, eu o cumprimentei e disse que nós precisaríamos conversar sobre a conjuntura. Ele sinalizou que sim, vamos conversar", frisou a política.

"O que eu quis foi demonstrar que estava aberta [ao diálogo] e queria conversar com eles, que estão articulando as chapas, essa coisa toda. Mas a conversa ainda não aconteceu. O que aconteceu foi isso, foi um cumprimento e, ao mesmo tempo, uma ideia de que nós conversaríamos, digamos assim", completou.

Indagada sobre uma previsão para uma provável reunião entre os dois, Luizianne disse que "ainda não tem data da conversa". "Estou aguardando que isso aconteça. Enquanto estou aguardando, está acontecendo esse tipo de manifestação popular e isso para mim tem sido muito gratificante", frisou, referindo-se ao evento desta quarta-feira.

Na segunda-feira (15), durante coletiva de imprensa no Seminário de Gestores Públicos, em Fortaleza, o governador também falou sobre a abertura do diálogo. Questionado se tem atuado nas tratativas, ele afirmou que a iniciativa foi da ex-prefeita. "Foi na iniciativa da própria Luizianne, que o procurou (Camilo) e vamos conversar. Eu fico muito feliz que possamos ter cada vez mais diálogo", disse.

Conversas com Cid Gomes

Segundo ela, o líder governista com quem tem conversado com frequência é o também senador Cid Gomes (PSB). "A gente sempre troca ideias, porque, quando fui prefeita [de Fortaleza] e o Cid foi governador, durante muito tempo a gente praticamente falava todo o dia", afirmou, destacando que eles têm uma relação de amizade.

"A gente tem conversado sobre a eleição de uma forma geral, inclusive sobre o Senado. Porque, assim, vendo o cenário que está colocado, a gente troca essas ideias, essas informações, porque também tem um cenário que todo dia tem uma novidade, um cenário que está mudando, de fato", adicionou.

Legenda: Luizianne disse que conversas com Cid Gomes são frequentes. Foto: Reprodução/Instagram.

Proximidade do prazo de decisões

Ainda na esteira de definições, a parlamentar pontuou a proximidade dos prazos em que serão tomadas as decisões. "Estamos nos aproximando das datas em que vai ser definida a chapa majoritária, então essas negociações certamente estão acontecendo. Eu estou aguardando que na hora certa me chamem para conversar", concluiu.

A política celebrou manifestos de grupos de mulheres e de parlamentares em favor de sua pré-candidatura, e também manifestações como a desta quarta-feira, em um restaurante no bairro da Aldeota, na capital cearense.

A partir desta quinta-feira (18) até o dia 30 de junho, disse Luizianne, a Rede Sustentabilidade, legenda que integra, irá debater o contexto de candidaturas em todo o país.

Em relação a efetivar a candidatura ao Senado, ela pontuou a complexidade das tratativas. "Essa decisão não foi tomada porque envolve muitas questões. Não é simples. Tem uma composição que não é só para o Senado, tem a eleição de disputa de governador. Tem uma série de coisas que a gente precisa levar em conta para tomar essa decisão", argumentou.

Desejo em compor chapa do governo

À live do PontoPoder, em maio, Luizianne já havia revelado seu desejo em apoiar o governador Elmano de Freitas (PT) à reeleição e integrar a chapa governista.

"Espero poder colaborar com esse momento político. E não será um momento fácil. Se a gente parar para pensar, hoje, a disputa não é só racional. Nesse mundo polarizado, a disputa é quase como se virasse uma partida de futebol, o que é muito grave para o Brasil", frisou.

E continuou: "Eu gostaria muito se fosse a candidata da chapa do governo". Ela também ponderou que o lançamento de uma candidatura avulsa ao Senado Federal estava colocada como possibilidade naquele momento. "Enquanto federação, (a Rede) pode viabilizar uma candidatura. Apoiaríamos, sem uma aliança formal, existe essa possibilidade, e a candidatura se estabeleceria", mencionou.

Almoço serviu para reforçar discussão

O encontro desta quarta-feira foi promovido pelas vereadoras da Câmara de Fortaleza, Adriana Almeida (PT) e Mari Lacerda (PT), aliadas de Luizianne Lins.

Para Adriana, o evento não se tratou de um lançamento oficial de pré-candidatura, mas um momento para compartilhar com aliados como "estão acontecendo as coisas".

"Acredito que, a partir daqui, a gente vá avançar nas experiências, nas ações", pontuou.

Mari, por sua vez, disse que a reunião é um encontro de figuras da política "que querem que Luizianne seja candidata ao Senado", preferencialmente na chapa do governo. "Queremos poder conversar com quem está organizando a chapa majoritária, mas para nós Luizianne é a candidata ao Senado", continuou.

"O objetivo dessa reunião é para a gente combinar a apresentação formal desta candidatura por todos esses que estão aqui", arrematou.

Encontro contou com nomes de variados partidos

Além das anfitriãs, estiveram no almoço políticos de ao menos nove siglas. Entre eles figuraram nomes como: o deputado federal Idilvan Alencar (PSB), os deputados estaduais Tony Brito (PSD) e Renato Roseno (Psol), a deputada estadual Larissa Gaspar (PT), a vereadora Adriana Gerônimo (Psol), o vereador Gabriel Aguiar (Psol), o presidente do PC do B, Luís Carlos Paes; e a porta-voz da Rede, Mitchelle Meira.