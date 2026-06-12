Por que Luizianne Lins entrou com força na disputa pelo Senado no Ceará

A pré-candidatura de Luizianne Lins (Rede) ao Senado deixou de ser apenas especulação e entrou no centro das discussões da base governista na reta final das articulações para a montagem da chapa.

Naturalmente, não é por acaso. Há, ao menos, cinco razões que explicam por que seu nome ganhou força.

O flanco da Capital

O peso da direita sinaliza que a oposição chega forte à disputa pelo Senado, com prognóstico real de eleger ao menos um dos dois senadores cearenses.

A dobradinha com Cid

É a tese que mais anima os aliados. Cid Gomes (PSB) e Luizianne na mesma chapa representam um peso avaliado, no centro-esquerda, como decisivo: o senador com forte influência no interior, a ex-prefeita com desenvoltura na Capital.

A aposta é que essa combinação daria ao governismo chance real de eleger os dois senadores. Os dois, aliás, vêm conversando sobre o assunto.

Luizianne já esteve, ao menos rapidament, com Camilo Santana, e marcaram de retomar a conversa nos próximos dias.

A recomposição com Elmano

A ex-prefeita é aliada histórica de Elmano de Freitas (PT), mas está afastada do governador desde que ele assumiu o cargo. O distanciamento é alimentado pelas divergências, em diversos momentos públicas, com o ex-ministro Camilo Santana, aliado de Elmano e responsável por sua chegada ao poder.

Contemplar a aliada afastada seria, para o governador, um gesto eleitoral com a chance de recompor a relação que o próprio projeto desgastou.

Representação feminina As tratativas do governo avançaram em quase tudo, menos na representação feminina. Entre as quatro vagas em disputa, governo, vice e dois senadores, nenhuma contempla, até agora, uma mulher.

O grupo governista discute há semanas o objetivo de ter ao menos um nome feminino na composição. Luizianne resolve a equação sozinha.

Os empecilhos Entretanto, há obstáculos. O primeiro é a aritmética da aliança. Elmano precisa contemplar aliados que já são muitos, entre eles o MDB de Eunício Oliveira e o PSD de Domingos Filho, ambos cotados para as vagas em jogo.

O segundo vem de dentro de casa. A federação Rede-PSOL, à qual Luizianne se filiou, quer a deputada na disputa pela Câmara Federal, onde fortaleceria a chapa proporcional.