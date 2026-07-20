Convenções começam hoje a definir arranjos eleitorais em novo momento político do CE

Começa nesta segunda-feira (20) o prazo para a realização das convenções partidárias em todo o País. No Ceará, o período, que se estende até 5 de agosto, vai consolidar os arranjos de um novo momento político: o primeiro ciclo eleitoral estadual disputado após o desfecho da ruptura no grupo que, até 2022, foi liderado em conjunto pelos irmãos Cid e Ciro Gomes.

A divisão redesenhou o tabuleiro no Estado. Ciro arrastou seus aliados para a oposição e se aproximou de partidos de centro e de direita, como o PL do deputado federal André Fernandes e do ex-presidente Jair Bolsonaro. Cid, por outro lado, permaneceu na base governista, hoje comandada pelo PT do governador Elmano de Freitas.

Ensaio em 2024

A aliança entre os aliados de Ciro e a direita teve um ensaio nas urnas no segundo turno de 2024, em Fortaleza. Após a derrota de José Sarto (então no PDT, hoje no PSDB) ainda no primeiro turno, parte do grupo, sob o comando do ex-prefeito Roberto Cláudio, declarou apoio a André Fernandes (PL). Ele, entretanto, foi derrotado, na oportunidade, por Evandro Leitão (PT), atual prefeito da Capital.

A crise no PL

Girão, aliás, foi um dos pivôs da crise interna que colocou em lados opostos a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o pré-candidato a presidente Flávio Bolsonaro. No Ceará, Flávio ficou ao lado de André Fernandes e do deputado Alcides Fernandes, que deve ocupar a vaga de senador na chapa de Ciro. Michelle defendia o nome de Priscila Costa e queria o PL ao lado de Girão, o que não se confirmou.

Em entrevista recente, o senador não deu o embate por encerrado: "o tempo é o senhor da razão e dará razão a Michelle", disse, em referência à disputa interna com Flávio sobre o apoio a Ciro no Ceará.

Calendário definido

A convenção que lançará a candidatura de Elmano de Freitas à reeleição está marcada para o dia 1º de agosto, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. A base reúne a federação PT-PCdoB-PV, além de PSB, PSD, Republicanos e MDB.

Do outro lado, o ato que confirmará Ciro Gomes como candidato ao Governo pelo PSDB também está marcado para o dia 1º. Detalhe: a convenção formal da federação PSDB-Cidadania ocorre já nesta segunda-feira (20), apenas para confirmar as candidaturas. O evento do dia 1º terá caráter de lançamento político.

Girão, por sua vez, marcou a convenção do Novo para 2 de agosto. Entre os três principais candidatos, apenas a candidatura de Ciro esboçou a composição final. Ciro será o candidato ao governo em composição com Roberto Cláudio na vice e Alcides Fernandes e Capitão Wagner candidatos ao Senado. Ainda há pendências na chapa de Elmano e de Girão.