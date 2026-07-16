Como está a formação da chapa de Ciro Gomes às vésperas das convenções

A chapa majoritária da oposição no Ceará está desenhada: Ciro Gomes (PSDB) ao Governo do Estado, em composição que envolve ainda o PL e o União Brasil, partidos de centro e de direita. A formação deve ter ainda Roberto Cláudio como candidato a vice, e as duas vagas do senado com Alcides Fernandes e Capitão Wagner.

Essa costura foi anunciada por Ciro ainda no lançamento de sua pré-candidatura. Agora, fontes desta coluna que acompanham as tratativas de perto dizem não considerar que possa haver mudanças às vésperas das convenções.

Companheiro de chapa

O nome apontado pelos aliados para a vaga de vice é o do ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (União Brasil). Nesta terça-feira (14), ao participar do Café da Oposição, na Assembleia Legislativa, o ex-gestor da Capital reiterou publicamente que quer ocupar o posto na chapa, mas condicionou a definição ao rito das convenções.

Senado encaminhado

Para a primeira vaga ao Senado, o desenho aponta o deputado estadual Alcides Fernandes (PL). A indicação encerra uma disputa interna que extrapolou o Estado e ganhou contornos nacionais: o embate em torno da vaga cearense gerou atrito entre a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à Presidência da República.

A segunda vaga deverá ficar com outro quadro do União Brasil: o ex-deputado federal Capitão Wagner, presidente estadual da federação União Progressista.

Federação vive dicotomia

A federação estará na chapa de oposição, mas os dois partidos que formam a União Progressista são comandados, no Ceará, por aliados do governador Elmano de Freitas (PT), candidato da base à reeleição. O União Brasil é presidido pelo deputado federal Moses Rodrigues, e o PP está sob o comando do também deputado AJ Albuquerque.

O presidente estadual da federação estará em um palanque; os presidentes dos dois partidos que a compõem, no palanque adversário.

Definições próximas