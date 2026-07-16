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Como está a formação da chapa de Ciro Gomes às vésperas das convenções

Conforme anunciado anteriormente, o tucano terá companheiros de chapa do União Brasil e PL

Escrito por
Inácio Aguiar inacio.aguiar@svm.com.br
Inácio Aguiar
Legenda: A formação indicada no lançamento da pré-candidatura de Ciro está praticamente confirmada
Foto: Montagem

A chapa majoritária da oposição no Ceará está desenhada: Ciro Gomes (PSDB) ao Governo do Estado, em composição que envolve ainda o PL e o União Brasil, partidos de centro e de direita. A formação deve ter ainda Roberto Cláudio como candidato a vice, e as duas vagas do senado com Alcides Fernandes e Capitão Wagner.  

Essa costura foi anunciada por Ciro ainda no lançamento de sua pré-candidatura. Agora, fontes desta coluna que acompanham as tratativas de perto dizem não considerar que possa haver mudanças às vésperas das convenções. 

Companheiro de chapa 

O nome apontado pelos aliados para a vaga de vice é o do ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (União Brasil). Nesta terça-feira (14), ao participar do Café da Oposição, na Assembleia Legislativa, o ex-gestor da Capital reiterou publicamente que quer ocupar o posto na chapa, mas condicionou a definição ao rito das convenções. 

A cautela se justifica no fato de que em uma costura que envolve três partidos e duas vagas ao Senado, qualquer atropelo de etapa pode gerar ruídos.

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Senado encaminhado 

Para a primeira vaga ao Senado, o desenho aponta o deputado estadual Alcides Fernandes (PL). A indicação encerra uma disputa interna que extrapolou o Estado e ganhou contornos nacionais: o embate em torno da vaga cearense gerou atrito entre a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à Presidência da República. 

A segunda vaga deverá ficar com outro quadro do União Brasil: o ex-deputado federal Capitão Wagner, presidente estadual da federação União Progressista. 

Federação vive dicotomia

A federação estará na chapa de oposição, mas os dois partidos que formam a União Progressista são comandados, no Ceará, por aliados do governador Elmano de Freitas (PT), candidato da base à reeleição. O União Brasil é presidido pelo deputado federal Moses Rodrigues, e o PP está sob o comando do também deputado AJ Albuquerque. 

O presidente estadual da federação estará em um palanque; os presidentes dos dois partidos que a compõem, no palanque adversário. 

Definições próximas 

Nos bastidores, a avaliação é de que o quebra-cabeça está montado. Até o início de agosto, as convenções devem apenas formalizar o desenho. 

Ciro Gomes, Roberto Cláudio, Alcides Fernandes e Capitão Wagner

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