Lula critica Ciro, inclui Cid na aliança governista, mas evita falar de definições no Ceará

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em entrevista ao Diário do Nordeste, associou o ex-aliado e pré-candidato ao governo do Estado Ciro Gomes (PSDB) ao bolsonarismo, elencou Cid Gomes como membro do projeto político que governa o Ceará, mas evitou comentar as definições da chapa majoritária governista que ainda não foi fechada no Ceará.

O petista está no Ceará nesta quinta-feira (2) para cumprir agendas de governo em Juazeiro do Norte e Quixeramobim.

Na entrevista exclusiva, respondida por e-mail a esta Coluna, ele defendeu políticas públicas tocadas pelo governo federal, destacou o papel nacional de cearenses como Camilo Santana e José Guimarães, mas disse que caberá ao governador Elmano, até agosto, resolver as questões que envolvem a chapa majoritária no Ceará, evitando entrar no jogo de disputa entre aliados.

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Recado nomeado a Ciro

Questionado sobre o avanço de Ciro Gomes (PSDB) à frente de uma aliança com partidos de centro e de direita no Ceará, Lula diz que Ciro "resolveu se aliar ao bolsonarismo e a pessoas que já fizeram muito mal ao Ceará".

Ao mesmo tempo em que critica Ciro duramente, Lula trata o irmão do ex-governador, o senador Cid Gomes (PSB), como parte da mesma aliança que ajudou a construir o que classificou como “sucesso da educação cearense”.

Cid aparece citado duas vezes, sempre para se referir à continuidade do projeto político atualmente tocado por Elmano de Freitas.

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Elmano que resolva

Perguntado diretamente se pretende intervir de novo para destravar a chapa majoritária, como fez em abril, ao levar José Guimarães (PT) para o Ministério e abrir espaço na disputa eleitoral, Lula preferiu devolver a responsabilidade ao governador.

“As chapas têm até o mês de agosto para serem formadas", diz ele, ao prosseguir: "Elmano tem todas as condições para dialogar com as forças políticas cearenses durante esse período".

Disputa entre aliados

Lula vem ao Ceará em meio a um impasse político sobre a composição da chapa governista que deverá ter Elmano de Freitas como candidato ao governo do Estado. O principal impasse é o papel que caberá ao PSB de Cid Gomes na aliança.

O comando quer Cid candidato ao Senado, mas ele tem o compromisso já assumido com Júnior Mano. Cid estar na chapa seria uma forma de neutralizar o irmão, principal nome da oposição no Estado atualmente.

Ao citar os irmãos em campos políticos opostos na entrevista, Lula mostra que acompanha os bastidores da política cearense e lança estratégia discursiva de usar a rusga familiar como argumento político.