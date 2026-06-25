O que a troca de afagos entre Elmano e Júnior Mano diz sobre a corrida ao Senado

Não foi por acaso que o governador Elmano de Freitas (PT) escolheu Nova Russas, berço político de Júnior Mano (PSB), na última terça-feira (23), para dizer em público que confia no deputado "para o que ele topar". A declaração sinaliza valorização, um gesto que mira o desfecho desejado pelo comando governista: Cid Gomes candidato ao Senado.

Cid tem compromisso público de apoio a Mano. Para a costura, é preciso que o deputado saia de cena sem parecer empurrado. Mano precisa da narrativa de que escolheu deixar a corrida ao Senado, não de que foi vetado. E é isso que o afago de Elmano em Nova Russas começou a construir.

Agenda administrativa com contexto político

O afago ocorreu na assinatura da ordem de serviço para um santuário de Nossa Senhora das Graças, padroeira do município, convênio entre o Estado e a prefeitura. Embora fosse agenda administrativa, o principal fato foi político. Diante da plateia, Elmano falou de aliança.

"Estou aqui, meu amigo, para dizer que há confiança para o que você topar. Nós contamos com você no Ceará inteiro", disse Elmano.

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A resposta do deputado

Mano retribuiu na mesma moeda. Declarou-se "desprendido de vaidade", reafirmou o compromisso com Cid e descartou divisão no PSB. Disse que Ferreira Gomes é "um nome de peso" e que fará militância em todo o Ceará por Cid e por aquilo "que for melhor para apoiar a reeleição" de Elmano.

O que a cena revela

Conforme vem mostrando esta Coluna, a negociação é menos sobre a vaga de senador e mais sobre a saída construída para Mano. Politicamente forte no Interior, com 35 prefeitos e dois partidos no raio de ação, o deputado é ativo para a aliança, mas representa um passivo na majoritária. Réu no STF, ele pode significar um peso na disputa ao Senado.

A troca de afagos em Nova Russas parece encerrar a fase de recados indiretos. Entretanto, gesto não é assinatura. Falta saber ainda qual será o papel dele no contexto.