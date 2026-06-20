Cenário eleitoral no Brasil e no Ceará está restrito a dois nomes, mas há diferenças

Já entramos na segunda metade do mês de junho, portanto, já próximo da fase decisiva da campanha eleitoral de 2026, e o quadro de sucessão nacional segue inalterado. Apenas dois nomes mostram viabilidade eleitoral nacional: Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). Um cenário de polarização que se repete no Ceará, porém com nuances.

Os números da última pesquisa Genial/Quaest confirmam a manutenção da polarização entre os dois grupos nacionais. No último levantamento, na sondagem de primeiro turno, Lula aparece com 39% e Flávio, com 29%.

Indicativos relevantes

O instituto sugere que, de sete pré-candidatos, cinco nomes não passam dos 3%, um pouco mais do que a margem de erro da pesquisa. Como retrato do momento, a pesquisa não é uma sentença de que tudo está resolvido na eleição. Mas há sinais importantes a demonstrar que, muito provavelmente, Lula e Flávio, confirmados candidatos, farão a disputa real no embate.

Uma das respostas aos questionamentos da pesquisa atesta como é cada vez mais estreito o caminho para um terceiro nome. Dos eleitores que dizem votar em Lula, 71% afirmam que o voto é definitivo. Já no contingente de Flávio, 70% confirmam que não mudam mais de voto. É a cristalização do cenário polarizado que, para mudar, demanda fatos novos e muito relevantes do ponto de vista eleitoral.

Por que isso interessa ao Ceará

No Ceará, a eleição se desenha com contornos de duelo entre dois nomes: Elmano de Freitas (PT) e Ciro Gomes (PSDB), uma espécie de espelho da disputa nacional. A dicotomia, porém, terá nuances próprias.

O petista aposta fortemente na influência de Lula e já deu sinais de que vai tentar colar no adversário o rótulo de bolsonarista. O tucano, por sua vez, estimula a máxima antipetista, que conversa com o cenário nacional, mas tentará se afastar ao máximo da rotulação, apresentando-se como “independente”.