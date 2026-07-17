Marcadas para 1º de agosto, convenções de Ciro e Elmano serão primeiro teste de força da campanha

Ciro Gomes (PSDB) e Elmano de Freitas (PT) escolheram a mesma data para os atos simbólicos de suas convenções partidárias: 1º de agosto. A coincidência de calendário antecipa o tom da disputa pelo Governo do Estado, que se desenha como uma das mais acirradas das últimas décadas. Com eventos no mesmo dia, as duas campanhas vão disputar a narrativa de quem faz o maior ato logo no ponto de partida.

Convenções costumam ser uma formalidade cartorial para registrar as chapas e cumprir o rito eleitoral, mas não deixam de dar o tom da disputa que virá pela frente. Neste ano, entretanto, os dois atos assumem outra função: serão a primeira medição pública de forças entre os blocos — quem reúne mais público, mais prefeitos e mais lideranças no palco.

Os dois blocos

O governador chega ao dia 1º com aliança formada por partidos como PT, PSB, PSD, Republicanos e MDB. Nesta semana, deu o passo mais importante da costura até aqui: anunciou, ao lado do presidente Lula, a candidatura de Cid Gomes (PSB) ao Senado.

Do outro lado, Ciro Gomes lidera bloco composto pelo PSDB, pelo PL e pela federação União Progressista, que reúne União Brasil e PP. Também nesta semana, aliados do ex-ministro passaram a tratar o desenho da chapa como encaminhado: Ciro ao governo, Roberto Cláudio (PSDB) na vice, Alcides Fernandes (PL) e Capitão Wagner (União Brasil) nas duas vagas ao Senado.

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Chapas em estágios distintos

Neste ano, haverá disputa por duas vagas ao Senado. A oposição já apresenta dois nomes postos. A base governista confirmou um — e ainda administra a definição do segundo, que completará o palanque de Elmano.

Os movimentos simultâneos desta semana indicam que os dois campos vão chegar ao dia 1º de agosto com o essencial resolvido. As convenções dirão qual dos dois blocos larga maior.