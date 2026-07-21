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PSD está em vantagem na articulação para compor chapa de Elmano; veja cenários

Aliados do governador dão como certa a vaga de vice-governador para o partido comandado por Domingos Filho

Escrito por
Inácio Aguiar inacio.aguiar@svm.com.br
(Atualizado às 09:14)
Inácio Aguiar
Legenda: Vice-governador no segundo mandato de Cid Gomes, entre 2011 e 2014, Domingos Filho pode voltar a disputar o cargo
Foto: Ânio Tales

A dez dias da convenção governista, marcada para 1º de agosto, o tabuleiro da chapa majoritária de Elmano de Freitas (PT) começa a ganhar contornos definitivos. As negociações se intensificaram nos últimos dias e, até esta terça-feira (21), o desenho mais provável reserva ao PSD a vaga de vice-governador, enquanto partidos e lideranças da base disputam a segunda vaga ao Senado. 

A primeira vaga à Câmara Alta está resolvida: Cid Gomes (PSB) buscará a reeleição, com o deputado federal Júnior Mano (PSB) na primeira suplência, arranjo que encerrou semanas de impasse dentro do grupo político. 

Quem fica com a segunda vaga? 

É na segunda cadeira ao Senado que se concentra, agora, a disputa. Na mesa estão os nomes do ex-presidente do Senado Eunício Oliveira (MDB) e da deputada federal Luizianne Lins (Rede). Correndo por fora, segundo ainda acreditam alguns governistas, aparece o deputado federal Moses Rodrigues (União). 

A hipótese Moses, entretanto, esbarra em um obstáculo de peso: a indicação dependeria de uma reviravolta no União Progressista, federação hoje posicionada na oposição e que tende a ocupar duas vagas na chapa majoritária de Ciro Gomes (PSDB).  

No Ceará, a federação vive dividida entre opositores e aliados do governador. 

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Se a ex-prefeita não for o nome ungido nas negociações e a vaga couber a um homem, o cálculo muda: o PSD tenderia a indicar uma mulher para compor a chapa com Elmano. Nesse cenário, o nome mais provável é o de Gabriella Aguiar, vice-prefeita de Fortaleza e filha de Domingos Filho.

O entendimento de nomes da cúpula governista é de que em qualquer das hipóteses, o PSD sai contemplado. Como contemplar os demais aliados é o 'x' da questão.

Até 1º de agosto, portanto, a equação a ser resolvida pelo Palácio da Abolição envolve os dois cargos restantes.

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