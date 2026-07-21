PSD está em vantagem na articulação para compor chapa de Elmano; veja cenários

A dez dias da convenção governista, marcada para 1º de agosto, o tabuleiro da chapa majoritária de Elmano de Freitas (PT) começa a ganhar contornos definitivos. As negociações se intensificaram nos últimos dias e, até esta terça-feira (21), o desenho mais provável reserva ao PSD a vaga de vice-governador, enquanto partidos e lideranças da base disputam a segunda vaga ao Senado.

A primeira vaga à Câmara Alta está resolvida: Cid Gomes (PSB) buscará a reeleição, com o deputado federal Júnior Mano (PSB) na primeira suplência, arranjo que encerrou semanas de impasse dentro do grupo político.

Quem fica com a segunda vaga?

É na segunda cadeira ao Senado que se concentra, agora, a disputa. Na mesa estão os nomes do ex-presidente do Senado Eunício Oliveira (MDB) e da deputada federal Luizianne Lins (Rede). Correndo por fora, segundo ainda acreditam alguns governistas, aparece o deputado federal Moses Rodrigues (União).

A hipótese Moses, entretanto, esbarra em um obstáculo de peso: a indicação dependeria de uma reviravolta no União Progressista, federação hoje posicionada na oposição e que tende a ocupar duas vagas na chapa majoritária de Ciro Gomes (PSDB).

O efeito dominó na vice

Conforme apurou esta Coluna, a definição da vaga de senador terá efeito direto sobre a escolha do vice. Se a vaga ficar mesmo com Luizianne Lins, o PSD indicaria Domingos Filho para a vice-governadoria, um retorno ao cargo que ele já ocupou no segundo governo de Cid Gomes. Se a ex-prefeita não for o nome ungido nas negociações e a vaga couber a um homem, o cálculo muda: o PSD tenderia a indicar uma mulher para compor a chapa com Elmano. Nesse cenário, o nome mais provável é o de Gabriella Aguiar, vice-prefeita de Fortaleza e filha de Domingos Filho.

O entendimento de nomes da cúpula governista é de que em qualquer das hipóteses, o PSD sai contemplado. Como contemplar os demais aliados é o 'x' da questão.