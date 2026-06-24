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Governo confirma maioria na Câmara e desenha o mapa de apoios na Capital

Elmano de Freitas recebeu, no Palácio da Abolição, 35 dos 46 vereadores de Fortaleza

Escrito por
Inácio Aguiar inacio.aguiar@svm.com.br
Inácio Aguiar
Legenda: A vereadora Ana Aracapé foi uma das parlamentares a se reunir com Elmano ao lado do presidente da Câmara e do prefeito de Fortaleza
Foto: Reprodução/Redes sociais

O governador Elmano de Freitas (PT) concluiu, recentemente, a primeira parte de sua articulação na Capital de olho na eleição de outubro. Após tratativas do prefeito Evandro Leitão (PT) e do presidente da Câmara Municipal, Leo Couto (PSB), o chefe do Executivo recebeu, no Palácio da Abolição, 34 vereadores de Fortaleza, o que dá à base governista ampla vantagem no Legislativo da Capital, que tem 46 cadeiras.

Oficialmente, o objetivo dos encontros é aproximar aliados, ouvir demandas e reforçar a parceria do governo com a Capital. A preocupação governista tem justificativa clara: Fortaleza é o campo eleitoral mais complexo do território cearense. Ter vantagem pode significar o êxito ou o fracasso de um projeto político.

Somados ao próprio Leo Couto, são 35 vereadores que, pelas contas dele e de Evandro, estão alinhados com o projeto político de Elmano.

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De olho em 2024

A aproximação responde a uma justificativa que está fresca na memória. Em 2024, Evandro Leitão venceu o segundo turno contra André Fernandes (PL) por uma diferença mínima de votos, no desfecho de uma das disputas mais acirradas da história recente de Fortaleza. O placar apertado mostrou que, na Capital, eleição não se ganha com sobra.

Em uma cidade onde os votos se decidem no limite, a atuação dos vereadores junto às comunidades e a segmentos da sociedade pode ser o que separa a vitória da derrota. O governo aposta que cada parlamentar é uma rede de capilaridade e, portanto, um ativo eleitoral.

O tabuleiro de 2026

A disputa que se desenha repete o enfrentamento de dois anos atrás. De um lado, a aliança liderada pelo PT, com o PSB e demais partidos da base governista. Do outro, o PL bolsonarista, somado a aliados de Ciro Gomes.

Diante desse cenário, a articulação política busca algo além da governabilidade que é manter a parceria de pé para quando a campanha chegar.

Lista dos vereadores

  1. Leo Couto (PSB)
  2. Luciano Girão (PDT)
  3. Bruno Mesquita (PSD)
  4. Prof. Enilson (Cidadania)
  5. Estrela Barros (PSD) — suplente
  6. Eudes Bringel (PSD)
  7. Benigno Júnior (Rep)
  8. Emanuel Acrizio (SD)
  9. Ana Aracapé (Avante)
  10. Marcos Paulo (PP)
  11. Profa. Adriana Almeida (PT)
  12. Bá (PSB)
  13. Marcel Colares (PDT)
  14. Irmão Leo (PP)
  15. Márcio Martins (Rep)
  16. Aglaylson (PT)
  17. Germano He-Man (Mobiliza)
  18. Wellington Saboia (Podemos)
  19. Mari Lacerda (PT)
  20. Marcelo Tchela (Avante)
  21. Prof. Aguiar Toba (PRD)
  22. Carla Ibiapina (PRD)
  23. Chiquinho dos Carneiros (PRD)
  24. Ronaldo Martins (Rep)
  25. Gardel Rolim (Rep)
  26. Kátia Rodrigues (PDT)
  27. Erich Douglas (PSD)
  28. Júlio Brizzi (PT)
  29. Apolo Vicz (PSD)
  30. Paulo Martins (PDT)
  31. Adail Júnior (PDT)
  32. Michel Lins (Rep)
  33. John Monteiro (PSB) — suplente
  34. Lucas Cordeiro (Podemos)
  35. Nilo Dantas (PRD)
Governador Elmano de Freitas recebe Léo Couto, Evandro Leitão e a vereadora Ana Aracapé no Palácio da Abolição

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