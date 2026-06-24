Governo confirma maioria na Câmara e desenha o mapa de apoios na Capital

O governador Elmano de Freitas (PT) concluiu, recentemente, a primeira parte de sua articulação na Capital de olho na eleição de outubro. Após tratativas do prefeito Evandro Leitão (PT) e do presidente da Câmara Municipal, Leo Couto (PSB), o chefe do Executivo recebeu, no Palácio da Abolição, 34 vereadores de Fortaleza, o que dá à base governista ampla vantagem no Legislativo da Capital, que tem 46 cadeiras.

Oficialmente, o objetivo dos encontros é aproximar aliados, ouvir demandas e reforçar a parceria do governo com a Capital. A preocupação governista tem justificativa clara: Fortaleza é o campo eleitoral mais complexo do território cearense. Ter vantagem pode significar o êxito ou o fracasso de um projeto político.

Somados ao próprio Leo Couto, são 35 vereadores que, pelas contas dele e de Evandro, estão alinhados com o projeto político de Elmano.

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De olho em 2024

A aproximação responde a uma justificativa que está fresca na memória. Em 2024, Evandro Leitão venceu o segundo turno contra André Fernandes (PL) por uma diferença mínima de votos, no desfecho de uma das disputas mais acirradas da história recente de Fortaleza. O placar apertado mostrou que, na Capital, eleição não se ganha com sobra.

Em uma cidade onde os votos se decidem no limite, a atuação dos vereadores junto às comunidades e a segmentos da sociedade pode ser o que separa a vitória da derrota. O governo aposta que cada parlamentar é uma rede de capilaridade e, portanto, um ativo eleitoral.

O tabuleiro de 2026

A disputa que se desenha repete o enfrentamento de dois anos atrás. De um lado, a aliança liderada pelo PT, com o PSB e demais partidos da base governista. Do outro, o PL bolsonarista, somado a aliados de Ciro Gomes.

Diante desse cenário, a articulação política busca algo além da governabilidade que é manter a parceria de pé para quando a campanha chegar.

Lista dos vereadores