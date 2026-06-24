Governo confirma maioria na Câmara e desenha o mapa de apoios na Capital
Elmano de Freitas recebeu, no Palácio da Abolição, 35 dos 46 vereadores de Fortaleza
O governador Elmano de Freitas (PT) concluiu, recentemente, a primeira parte de sua articulação na Capital de olho na eleição de outubro. Após tratativas do prefeito Evandro Leitão (PT) e do presidente da Câmara Municipal, Leo Couto (PSB), o chefe do Executivo recebeu, no Palácio da Abolição, 34 vereadores de Fortaleza, o que dá à base governista ampla vantagem no Legislativo da Capital, que tem 46 cadeiras.
Oficialmente, o objetivo dos encontros é aproximar aliados, ouvir demandas e reforçar a parceria do governo com a Capital. A preocupação governista tem justificativa clara: Fortaleza é o campo eleitoral mais complexo do território cearense. Ter vantagem pode significar o êxito ou o fracasso de um projeto político.
Somados ao próprio Leo Couto, são 35 vereadores que, pelas contas dele e de Evandro, estão alinhados com o projeto político de Elmano.
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De olho em 2024
A aproximação responde a uma justificativa que está fresca na memória. Em 2024, Evandro Leitão venceu o segundo turno contra André Fernandes (PL) por uma diferença mínima de votos, no desfecho de uma das disputas mais acirradas da história recente de Fortaleza. O placar apertado mostrou que, na Capital, eleição não se ganha com sobra.
Em uma cidade onde os votos se decidem no limite, a atuação dos vereadores junto às comunidades e a segmentos da sociedade pode ser o que separa a vitória da derrota. O governo aposta que cada parlamentar é uma rede de capilaridade e, portanto, um ativo eleitoral.
O tabuleiro de 2026
A disputa que se desenha repete o enfrentamento de dois anos atrás. De um lado, a aliança liderada pelo PT, com o PSB e demais partidos da base governista. Do outro, o PL bolsonarista, somado a aliados de Ciro Gomes.
Diante desse cenário, a articulação política busca algo além da governabilidade que é manter a parceria de pé para quando a campanha chegar.
Lista dos vereadores
- Leo Couto (PSB)
- Luciano Girão (PDT)
- Bruno Mesquita (PSD)
- Prof. Enilson (Cidadania)
- Estrela Barros (PSD) — suplente
- Eudes Bringel (PSD)
- Benigno Júnior (Rep)
- Emanuel Acrizio (SD)
- Ana Aracapé (Avante)
- Marcos Paulo (PP)
- Profa. Adriana Almeida (PT)
- Bá (PSB)
- Marcel Colares (PDT)
- Irmão Leo (PP)
- Márcio Martins (Rep)
- Aglaylson (PT)
- Germano He-Man (Mobiliza)
- Wellington Saboia (Podemos)
- Mari Lacerda (PT)
- Marcelo Tchela (Avante)
- Prof. Aguiar Toba (PRD)
- Carla Ibiapina (PRD)
- Chiquinho dos Carneiros (PRD)
- Ronaldo Martins (Rep)
- Gardel Rolim (Rep)
- Kátia Rodrigues (PDT)
- Erich Douglas (PSD)
- Júlio Brizzi (PT)
- Apolo Vicz (PSD)
- Paulo Martins (PDT)
- Adail Júnior (PDT)
- Michel Lins (Rep)
- John Monteiro (PSB) — suplente
- Lucas Cordeiro (Podemos)
- Nilo Dantas (PRD)