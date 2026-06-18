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Ciro lança construção do programa de governo tendo a segurança como vitrine

Pré-candidato do PSDB fará sete encontros no Interior até as convenções partidárias

Escrito por
Inácio Aguiar inacio.aguiar@svm.com.br
Inácio Aguiar
Legenda: Mauro Filho (União) será o coordenador do programa de governo de Ciro Gomes
Foto: Fabiane de Paula

Pré-candidato do PSDB ao governo do Estado, Ciro Gomes dá o start, nesta quinta-feira (18), na construção do seu programa de governo, ainda durante a pré-campanha. O plano será dividido em três eixos e terá como destaque as propostas para área da segurança pública. O lançamento acontece às 17h30, no Hotel Afago, na orla da Capital.  

Segundo apurou esta Coluna, o ato desta semana é o primeiro de sete encontros regionais em que o tucano pretende ouvir propostas da população e de lideranças na Capital e no Interior.  

O documento, cuja execução será coordenada pelo deputado federal Mauro Filho (União), deverá estar com suas bases encaminhadas até o prazo das convenções, portanto, em cerca de 45 dias.

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A vitrine

O programa será estruturado em três eixos: econômico, social e gestão. A temática que deve concentrar os holofotes é a segurança pública. Não por acaso.

Trata-se justamente do flanco que Ciro tem explorado com mais insistência contra o governo Elmano de Freitas (PT) ao longo desta pré-campanha.  

Sete novas paradas no Interior

Com a rodada de eventos no Interior, o pré-candidato da oposição renova as visitas às diversas regiões do Estado, após uma ronda inicial de lançamentos da pré-campanha.

O Interior é o território mais complexo para qualquer candidato de oposição em um estado com a dinâmica do Ceará, ainda mais contra o governador que concorre à reeleição. 