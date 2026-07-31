Em ato de Elmano, Camilo ressalta presença de Cid Gomes e diz que adversários são 'time do ódio'

O senador Camilo Santana (PT) ressaltou a presença do senador Cid Gomes (PSB) na convenção que oficializa a candidatura do governador Elmano de Freitas (PT) à reeleição, nesta sexta-feira (31), no Centro de Eventos do Ceará. O político também enfatizou críticas contra a aliança da oposição liderada por Ciro Gomes (PSDB), a quem chamou de “time do ódio”.

Durante discurso no evento, Camilo fez questão de enfatizar a importância de Cid dentro do projeto da base governista. “Quem iniciou esse projeto? Venha cá, governador Cid Gomes. Ele iniciou, eu dei continuidade, a Izolda deu continuidade. E o Cid será o primeiro senador reeleito”, pontuou.

O senador petista também endereçou críticas à aliança de Ciro, que busca vencer Elmano na corrida pelo Palácio da Abolição, a quem chamou de “turma do Bolsonaro”. O evento conta com a participação do presidente Lula (PT).

“O Elmano é o Lula, e o Lula é o Elmano no Ceará. Esse é o projeto que precisa continuar. Repito: a turma de lá é a turma do ódio, da fake news. Aqui é a turma da entrega, das pessoas, que cuida das pessoas, na educação e na saúde” Camilo Santana Senador do PT

Evandro cita disputa de 2024

No evento, o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), também fez críticas ao grupo de Ciro, ao relembrar a disputa pela Prefeitura de Fortaleza contra André Fernandes (PL).

“Adversários bolsonaristas quiseram vencer a gente há dois anos e não conseguiram, porque esse projeto é consolidado e está se consolidando, graças à parceria, a quem eu quero agradecer pelos avanços que tivemos. Essa militância que os deixa loucos, que vai para a rua, que vai reconhecer o que fizeram pelo Ceará”, evidenciou Evandro Leitão.

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CONVENÇÃO DO PT

O evento oficializa a chapa do governador Elmano de Freitas (PT) na busca pela reeleição, com Gabriella Aguiar (PSD) como candidata a vice-governadora. O senador Cid Gomes (PSB) também tentará mais um mandato pela composição, tendo o deputado federal Júnior Mano (PSB) como 1º suplente.

Ainda há um espaço em negociação: a segunda vaga ao Senado, com sua respectiva suplência. A definição do nome deve ocorrer até 5 de agosto, prazo final para a escolha de candidatos.