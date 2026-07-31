PontoPoder
Legislativo Judiciário Executivo

Em ato de Elmano, Camilo ressalta presença de Cid Gomes e diz que adversários são 'time do ódio'

Senador endereçou críticas ao grupo da oposição liderado por Ciro Gomes (PSDB).

Escrito por Marcos Moreira , Ingrid Campos e Bruno Leite
31 de Julho de 2026 - 20:57
capa da noticia
Legenda: Cid Gomes e Camilo Santana durante a convenção de Elmano de Freitas no Centro de Eventos do Ceará.
Foto: Thiago Gadelha/SVM.

O senador Camilo Santana (PT) ressaltou a presença do senador Cid Gomes (PSB) na convenção que oficializa a candidatura do governador Elmano de Freitas (PT) à reeleição, nesta sexta-feira (31), no Centro de Eventos do Ceará. O político também enfatizou críticas contra a aliança da oposição liderada por Ciro Gomes (PSDB), a quem chamou de “time do ódio”. 

Durante discurso no evento, Camilo fez questão de enfatizar a importância de Cid dentro do projeto da base governista. “Quem iniciou esse projeto? Venha cá, governador Cid Gomes. Ele iniciou, eu dei continuidade, a Izolda deu continuidade. E o Cid será o primeiro senador reeleito”, pontuou. 

O senador petista também endereçou críticas à aliança de Ciro, que busca vencer Elmano na corrida pelo Palácio da Abolição, a quem chamou de “turma do Bolsonaro”. O evento conta com a participação do presidente Lula (PT).

“O Elmano é o Lula, e o Lula é o Elmano no Ceará. Esse é o projeto que precisa continuar. Repito: a turma de lá é a turma do ódio, da fake news. Aqui é a turma da entrega, das pessoas, que cuida das pessoas, na educação e na saúde”
Camilo Santana
Senador do PT

Evandro cita disputa de 2024

No evento, o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), também fez críticas ao grupo de Ciro, ao relembrar a disputa pela Prefeitura de Fortaleza contra André Fernandes (PL).

“Adversários bolsonaristas quiseram vencer a gente há dois anos e não conseguiram, porque esse projeto é consolidado e está se consolidando, graças à parceria, a quem eu quero agradecer pelos avanços que tivemos. Essa militância que os deixa loucos, que vai para a rua, que vai reconhecer o que fizeram pelo Ceará”, evidenciou Evandro Leitão. 

Veja também

Imagem da notícia: Quem é Gabriella Aguiar, candidata à vice-governadora do Ceará em 2026 pelo PSD

Quem é Gabriella Aguiar, candidata à vice-governadora do Ceará em 2026 pelo PSD
Imagem da notícia: Pesquisa Quaest CE para o Governo: qual o desempenho de Elmano de Freitas na disputa

Pesquisa Quaest CE para o Governo: qual o desempenho de Elmano de Freitas na disputa

CONVENÇÃO DO PT

O evento oficializa a chapa do governador Elmano de Freitas (PT) na busca pela reeleição, com Gabriella Aguiar (PSD) como candidata a vice-governadora. O senador Cid Gomes (PSB) também tentará mais um mandato pela composição, tendo o deputado federal Júnior Mano (PSB) como 1º suplente. 

Ainda há um espaço em negociação: a segunda vaga ao Senado, com sua respectiva suplência. A definição do nome deve ocorrer até 5 de agosto, prazo final para a escolha de candidatos. 

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Instituicões e Partidos/Partidos Políticos Instituicões e Partidos Pessoas/elmano de freitas Pessoas/cid gomes Pessoas/camilo santana

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado

VC Repórter

Colunistas

Edição do Dia

Imagem da Edição do dia Assinar
Imagem da notícia Ao lado de Lula, Camilo e Elmano, Cid diz que 'time' não tem 'vaidade pessoal e projeto individual'
PontoPoder

Ao lado de Lula, Camilo e Elmano, Cid diz que 'time' não tem 'vaidade pessoal e projeto individual'

A convenção oficializou a candidatura do governador Elmano de Freitas (PT) à reeleição ocorreu na noite desta sexta-feira (31), no Centro de Eventos do Ceará.

Igor Cavalcante

Ingrid Campos

 e 

Bruno Leite

Há 7 minutos

Imagem da notícia Em ato de Elmano, Camilo ressalta presença de Cid Gomes e diz que adversários são 'time do ódio'
PontoPoder

Em ato de Elmano, Camilo ressalta presença de Cid Gomes e diz que adversários são 'time do ódio'

Senador endereçou críticas ao grupo da oposição liderado por Ciro Gomes (PSDB).

Marcos Moreira

Ingrid Campos

 e 

Bruno Leite

Há 24 minutos

Imagem da notícia Justiça condena Nikolas Ferreira a indenizar PT por danos morais
PontoPoder

Justiça condena Nikolas Ferreira a indenizar PT por danos morais

O magistrado rejeitou os argumentos da defesa de que o deputado estaria protegido pela imunidade parlamentar.

Redação

Há 2 horas

Imagem da notícia Quem é Gabriella Aguiar, candidata à vice-governadora do Ceará em 2026 pelo PSD
PontoPoder

Quem é Gabriella Aguiar, candidata à vice-governadora do Ceará em 2026 pelo PSD

Vice-prefeita de Fortaleza, Gabriella também exerceu mandato de deputada estadual.

Redação

31 de Julho de 2026

Imagem da notícia Gabriella Aguiar é confirmada como candidata a vice-governadora na chapa de Elmano
PontoPoder

Gabriella Aguiar é confirmada como candidata a vice-governadora na chapa de Elmano

Gabriella é atual vice-prefeita de Fortaleza e foi eleita em 2022 para o cargo de deputada estadual

Italo Cosme

31 de Julho de 2026

Imagem da notícia Gabriella Aguiar será indicada candidata a vice na chapa de Elmano
Opinião

Gabriella Aguiar será indicada candidata a vice na chapa de Elmano

Filiada ao PSD, ela é vice-prefeita de Fortaleza e filha do ex-vice-governador Domingos Filho
Foto de Inácio Aguiar

Inácio Aguiar

31 de Julho de 2026

Imagem da notícia Lula vem a Fortaleza para oficializar candidatura de Elmano à reeleição
PontoPoder

Lula vem a Fortaleza para oficializar candidatura de Elmano à reeleição

O evento será realizado no Centro de Eventos do Ceará no fim da tarde desta sexta-feira (31).

Igor Cavalcante

31 de Julho de 2026

Imagem da notícia Pesquisa Quaest CE para o Governo: qual o desempenho de Elmano de Freitas na disputa
PontoPoder

Pesquisa Quaest CE para o Governo: qual o desempenho de Elmano de Freitas na disputa

O levantamento ouviu 1.002 eleitores, com 16 anos ou mais, entre os dias 24 e 28 de julho em todo o território cearense.

Luana Barros

31 de Julho de 2026

Imagem da notícia Pesquisa Quaest CE para o Governo: qual o desempenho de Ciro Gomes na disputa
PontoPoder

Pesquisa Quaest CE para o Governo: qual o desempenho de Ciro Gomes na disputa

O levantamento ouviu 1.002 eleitores entre os dias 24 e 28 de julho em todo o território cearense. A margem de erro nos dados estratificados varia.

Marcos Moreira

31 de Julho de 2026

Imagem da notícia Lulinha será investigado pela PF por suposto tráfico de influência no Ministério da Saúde
PontoPoder

Lulinha será investigado pela PF por suposto tráfico de influência no Ministério da Saúde

André Mendonça foi sorteado para relatoria da investigação no STF.

Redação

30 de Julho de 2026