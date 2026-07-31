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Pesquisa Quaest CE para o Governo: qual o desempenho de Elmano de Freitas na disputa

O levantamento ouviu 1.002 eleitores, com 16 anos ou mais, entre os dias 24 e 28 de julho em todo o território cearense.

Escrito por Luana Barros luana.barros@svm.com.br
31 de Julho de 2026 - 06:00
capa da noticia
Legenda: Pesquisa Quaest mostra o desempenho de Elmano de Freitas entre os eleitores do Ceará.
Foto: Ismael Soares.

A segunda rodada da pesquisa Quaest, divulgada nessa quinta-feira (30), para a disputa pelo Governo do Ceará mostra o desempenho do pré-candidato Elmano de Freitas (PT) em diferentes segmentações do eleitorado cearense para os dois turnos da eleição deste ano.

O levantamento ouviu 1.002 eleitores, com 16 anos ou mais, entre os dias 24 e 28 de julho em todo o território cearense. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Nas estratificações, a margem de erro varia.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número CE- 09277/2026 e foi contratada pela Genial Investimentos.

A metodologia é quantitativa, com entrevistas presenciais e domiciliares aplicadas a uma amostra representativa da população com 16 anos ou mais residente no Ceará. Como ocorre em levantamentos desse tipo, os resultados representam um retrato do momento e podem sofrer alterações até o dia da votação. 

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Confira os dados de Elmano de Freitas na segunda rodada da pesquisa Quaest para o 1º turno (estimulada):

Sexo

  • Feminino: 33% (Margem de erro de 4 pp)
  • Masculino: 33% (Margem de erro de 5 pp)

Faixa etária

  • 16 a 34 anos: 24% (Margem de erro de 5 pp)
  • 35 a 59 anos: 37% (Margem de erro de 5 pp)
  • 60 anos ou mais: 37% (Margem de erro de 7 pp)

Escolaridade

  • Ensino Fundamental: 36% (Margem de erro de 4 pp)
  • Ensino Médio: 28% (Margem de erro de 4 pp)
  • Ensino Superior: 36% (Margem de erro de 9 pp)

Renda domiciliar

  • Até 2 Salários Mínimos: 34% (Margem de erro de 4 pp)
  • Mais de 2 SM a 5 SM: 30% (Margem de erro de 5 pp)
  • Mais de 5 SM: 35% (Margem de erro de 9 pp)

Religião

  • Católica: 35% (Margem de erro de 4 pp)
  • Evangélica: 27% (Margem de erro de 7 pp)

Posicionamento político

  • Lulista: 58% (Margem de erro de 6 pp)
  • Esquerda não Lulista: 53% (Margem de erro de 8 pp)
  • Independente: 24% (Margem de erro de 6 pp)
  • Direita não Bolsonarista: 4% (Margem de erro de 9 pp)
  • Bolsonarista: 4% (Margem de erro de 10 pp)

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Confira os dados de Elmano de Freitas na segunda rodada da pesquisa Quaest para o 2º turno (estimulada):

Sexo

  • Feminino: 36% (Margem de erro de 4 pp)
  • Masculino: 34% (Margem de erro de 5 pp)

Faixa etária

  • 16 a 34 anos: 27% (Margem de erro de 5 pp)
  • 35 a 59 anos: 38% (Margem de erro de 5 pp)
  • 60 anos ou mais: 42% (Margem de erro de 7 pp)

Escolaridade

  • Ensino Fundamental: 38% (Margem de erro de 4 pp)
  • Ensino Médio: 31% (Margem de erro de 4 pp)
  • Ensino Superior: 38% (Margem de erro de 9 pp)

Renda domiciliar

  • Até 2 Salários Mínimos: 36% (Margem de erro de 4 pp)
  • Mais de 2 SM a 5 SM: 32% (Margem de erro de 5 pp)
  • Mais de 5 SM: 40% (Margem de erro de 9 pp)

Religião

  • Católica: 39% (Margem de erro de 4 pp)
  • Evangélica: 24% (Margem de erro de 7 pp)

Posicionamento político

  • Lulista: 61% (Margem de erro de 6 pp)
  • Esquerda não Lulista: 60% (Margem de erro de 8 pp)
  • Independente: 25% (Margem de erro de 6 pp)
  • Direita não Bolsonarista: 4% (Margem de erro de 9 pp)
  • Bolsonarista: 4% (Margem de erro de 10 pp)
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