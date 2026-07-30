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Quaest para o Senado CE: Pré-candidatos avaliam desempenho na pesquisa

Pesquisa ouviu 1.002 eleitores cearenses entre os dias 24 e 28 de julho.

Escrito por Marcos Moreira marcos.moreira@svm.com.br
30 de Julho de 2026 - 19:00
capa da noticia
Legenda: Cada estado irá eleger dois candidatos ao Senado Federal em 2026.
Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado.

A segunda rodada da Pesquisa Quaest de 2026 no Ceará, divulgada nesta quinta-feira (30), mostra a disputa pelas duas vagas do Estado no Senado. O PontoPoder buscou a avaliação dos cinco pré-candidatos mais bem posicionados nos três cenários do levantamento sobre o próprio desempenho. 

Na pesquisa, o senador Cid Gomes (PSB) e Capitão Wagner (União) lideram em todos os cenários. A deputada federal Luizianne Lins (Rede), o deputado federal Eunício Oliveira (MDB) e o deputado estadual Alcides Fernandes (PL) aparecem em seguida. 

Em 2026, cada estado irá eleger dois senadores. Para a pesquisa, a Quaest levou em conta os votos totais de cada pré-candidato, considerando as duas intenções de voto. 

A pesquisa ouviu 1.002 eleitores, com 16 anos ou mais, entre os dias 24 e 28 de julho em todo o território cearense. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. 

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O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número CE- 09277/2026 e foi contratado pelo Banco Genial Investimentos.

Alcides Fernandes, Capitão Wagner, Cid Gomes, Eunício Oliveira e Luizianne Lins são os cinco pré-candidatos mais bem posicionados na pesquisa.
Legenda: Alcides Fernandes, Capitão Wagner, Cid Gomes, Eunício Oliveira e Luizianne Lins são os cinco pré-candidatos mais bem posicionados na pesquisa.
Foto: Kid Jr./SVM (1) | Whyn Castro/Divulgação (2) | Luana Barros/SVM (3) | Bruno Spada/Câmara dos Deputados (4) | Divulgação/PT (5).

Avaliação dos pré-candidatos ao Senado da Pesquisa Quaest

Alcides Fernandes (PL)

Recebemos o resultado da pesquisa com entusiasmo. O dado que mais nos anima é que, apesar de estarmos no início da caminhada, temos uma rejeição baixa, o que demonstra uma boa receptividade da população ao nosso nome. É importante lembrar que a disputa pelo Senado ainda está começando e que muitos eleitores ainda estão conhecendo os candidatos. Isso significa que existe um grande espaço para crescimento, especialmente à medida que a campanha avança e as nossas propostas chegam a mais cearenses. Nossa expectativa é seguir ampliando esse diálogo com a população, apresentando nosso trabalho, nossas ideias e aquilo que defendemos para o Ceará e para o Brasil. Estamos confiantes de que, com muito trabalho e presença nas ruas, vamos crescer de forma consistente nos próximos meses.
Alcides Fernandes (PL)
Candidato ao Senado

Capitão Wagner (União)

“Na pesquisa do Senado, a gente não viu muita diferença em relação às anteriores. Continuamos aí eu e o Cid liderando, houve uma pequena diferença na margem de erro, mas a gente continua liderando. Então, continuar o trabalho, saber que não tem eleição ganha, faltam 68 dias para a eleição, então muito trabalho até lá, muita dedicação e certeza que a gente tá no páreo e com grande chance de vitória”
Capitão Wagner
Pré-candidato ao Senado pelo União

Cid Gomes (PSB)

Não houve retorno da assessoria de Cid Gomes até o fechamento da matéria. O espaço segue aberto para manifestação. 

Eunício Oliveira (MDB)

“A pesquisa reflete a percepção da população sobre quem tem cumprido seu papel e contribuído para que o Ceará continue avançando com responsabilidade e desenvolvimento. Agradeço a cada cearense pela confiança em nosso trabalho, feito com seriedade e verdade. Muito obrigado!”
Eunício Oliveira
Pré-candidato ao Senado pelo MDB

Luizianne Lins (Rede)

Não houve retorno da assessoria de Luizianne Lins até o fechamento da matéria. O espaço segue aberto para manifestação. 

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