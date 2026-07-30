Lulinha será investigado pela PF por suposto tráfico de influência no Ministério da Saúde

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta quinta-feira (30) a abertura de inquérito para investigar Fábio Luís Lula da Silva, o filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, conhecido como “Lulinha”, por suposto tráfico de influência no Ministério da Saúde, segundo o g1.

O pedido de investigação foi enviado pela Polícia Federal (PF) à Corte, na semana passada, para apurar se Lulinha teria praticado os crimes de tráfico de influência e corrupção ao atuar em favorecimento do lobista Antônio Carlos Camilo Antunes.

André Mendonça foi sorteado para relatoria da investigação no STF. Ainda de acordo com o portal, Antônio Carlos, conhecido como Careca do INSS, seria um dos principais responsáveis por desviar aposentadorias e pensões.

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CPMI do INSS

O relator da Comissão parlamentar de inquérito (CPMI) do INSS, Alfredo Gaspar (União Brasil), propôs no dia 27 de março que Lulinha fosse preso preventivamente.

Segundo o relator, havia supostos “indícios concretos” de possibilidade de fuga de Lulinha para se desvencilhar de possíveis punições. Além dele, o relator pediu o indiciamento de 216 pessoas.

"As investigações revelaram um esquema profissionalizado dividido em núcleos técnicos, administrativo, financeiro, empresarial e político, que atuava de forma coordenada para subtrair bilhões de reais do sistema previdenciário através de acordos de cooperação, técnicos eivados de irregularidades”, disse o relator antes da leitura do texto.