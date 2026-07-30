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Legislativo Judiciário Executivo

Lulinha será investigado pela PF por suposto tráfico de influência no Ministério da Saúde

André Mendonça foi sorteado para relatoria da investigação no STF.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
30 de Julho de 2026 - 19:12 (Atualizado às 19:12)
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Legenda: O relator da CPMI do INSS propôs no dia 27 de março que Lulinha fosse preso preventivamente.
Foto: NELSON ALMEIDA / AFP.

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta quinta-feira (30) a abertura de inquérito para investigar Fábio Luís Lula da Silva, o filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, conhecido como “Lulinha”, por suposto tráfico de influência no Ministério da Saúde, segundo o g1.

O pedido de investigação foi enviado pela Polícia Federal (PF) à Corte, na semana passada, para apurar se Lulinha teria praticado os crimes de tráfico de influência e corrupção ao atuar em favorecimento do lobista Antônio Carlos Camilo Antunes.

André Mendonça foi sorteado para relatoria da investigação no STF. Ainda de acordo com o portal, Antônio Carlos, conhecido como Careca do INSS, seria um dos principais responsáveis por desviar aposentadorias e pensões.

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CPMI do INSS

O relator da Comissão parlamentar de inquérito (CPMI) do INSS, Alfredo Gaspar (União Brasil), propôs no dia 27 de março que Lulinha fosse preso preventivamente.

Segundo o relator, havia supostos “indícios concretos” de possibilidade de fuga de Lulinha para se desvencilhar de possíveis punições. Além dele, o relator pediu o indiciamento de 216 pessoas.

"As investigações revelaram um esquema profissionalizado dividido em núcleos técnicos, administrativo, financeiro, empresarial e político, que atuava de forma coordenada para subtrair bilhões de reais do sistema previdenciário através de acordos de cooperação, técnicos eivados de irregularidades”, disse o relator antes da leitura do texto.

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