Pesquisa Quaest CE para o Governo: qual o desempenho de Ciro Gomes na disputa

A segunda rodada da pesquisa Quaest, divulgada nessa quinta-feira (30), para a disputa pelo Governo do Ceará mostra o desempenho do candidato Ciro Gomes (PSDB) em diferentes segmentações do eleitorado cearense para os dois turnos da eleição deste ano.

O levantamento ouviu 1.002 eleitores, com 16 anos ou mais, entre os dias 24 e 28 de julho em todo o território cearense. A margem de erro geral é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Nas estratificações, a margem de erro varia.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número CE- 09277/2026 e foi contratada pela Genial Investimentos.

A metodologia é quantitativa, com entrevistas presenciais e domiciliares aplicadas a uma amostra representativa da população com 16 anos ou mais residente no Ceará. Como ocorre em levantamentos desse tipo, os resultados representam um retrato do momento e podem sofrer alterações até o dia da votação.

Veja também Pesquisa Quaest para o Senado CE: Cid Gomes e Capitão Wagner lideram Pesquisa Quaest CE simula 2º turno: Ciro Gomes tem 48% e Elmano de Freitas, 35%

Confira os dados de Ciro Gomes no 1º turno (estimulada):

Sexo

Feminino: 36% (Margem de erro de 4 pp)

Masculino: 51% (Margem de erro de 5 pp)

Faixa etária

16 a 34 anos: 47% (Margem de erro de 5 pp)

35 a 59 anos: 40% (Margem de erro de 5 pp)

60 anos ou mais: 42% (Margem de erro de 7 pp)

Escolaridade

Ensino Fundamental: 40% (Margem de erro de 4 pp)

Ensino Médio: 45% (Margem de erro de 4 pp)

Ensino Superior: 45% (Margem de erro de 9 pp)

Renda domiciliar

Até 2 Salários Mínimos: 40% (Margem de erro de 4 pp)

Mais de 2 SM a 5 SM: 43% (Margem de erro de 5 pp)

Mais de 5 SM: 47% (Margem de erro de 9 pp)

Religião

Católica: 41% (Margem de erro de 4 pp)

Evangélica: 45% (Margem de erro de 7 pp)

Posicionamento político

Lulista: 31% (Margem de erro de 6 pp)

Esquerda não Lulista: 22% (Margem de erro de 8 pp)

Independente: 44% (Margem de erro de 6 pp)

Direita não Bolsonarista: 62% (Margem de erro de 9 pp)

Bolsonarista: 72% (Margem de erro de 10 pp)

Confira os dados de Ciro Gomes no 2º turno (estimulada):

Sexo

Feminino: 43% (Margem de erro de 4 pp)

Masculino: 55% (Margem de erro de 5 pp)

Faixa etária

16 a 34 anos: 54% (Margem de erro de 5 pp)

35 a 59 anos: 45% (Margem de erro de 5 pp)

60 anos ou mais: 45% (Margem de erro de 7 pp)

Escolaridade

Ensino Fundamental: 44% (Margem de erro de 4 pp)

Ensino Médio: 53% (Margem de erro de 4 pp)

Ensino Superior: 51% (Margem de erro de 9 pp)

Renda domiciliar

Até 2 Salários Mínimos: 46% (Margem de erro de 4 pp)

Mais de 2 SM a 5 SM: 51% (Margem de erro de 5 pp)

Mais de 5 SM: 49% (Margem de erro de 9 pp)

Religião

Católica: 46% (Margem de erro de 4 pp)

Evangélica: 59% (Margem de erro de 7 pp)

Posicionamento político