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Quem é Gabriella Aguiar, candidata à vice-governadora do Ceará em 2026 pelo PSD

Vice-prefeita de Fortaleza, Gabriella também exerceu mandato de deputada estadual.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
31 de Julho de 2026 - 15:30
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Legenda: Gabriella Aguiar será a candidata a vice-governadora na chapa de Elmano de Freitas.
Foto: Reprodução/Instagram Gabriella Aguiar.

A vice-prefeita de Fortaleza, Gabriella Aguiar (PSD), foi confirmada como candidata à vice-governadora na chapa do governador Elmano de Freitas (PT) nas eleições de 2026 no Ceará. Ela foi oficializada em convenção do PSD Ceará na manhã desta sexta-feira (31) e anunciada pelo próprio governador pelo Instagram.

Com uma curta carreira em cargos públicos, essa será a terceira vez, em quatro anos, que Gabriella Aguiar concorre a um mandato eletivo. Ela foi eleita pela primeira em 2022 para a Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Em 2024, renunciou ao cargo para assumir como vice-prefeita de Fortaleza, ao lado de Evandro Leitão (PT). 

Gabriella Aguiar vinha sendo cotada como uma das possibilidades para a candidatura a vice no PSD, junto com o pai e presidente do partido no Ceará, Domingos Filho (PSD), e a deputada federal Fernanda Pessoa (PSD). 

Natural de Fortaleza, Gabriella Aguiar é de uma tradicional família política com origem na região dos Inhamus. Ela é filha ex-vice-governador do Ceará, Domingos Filho, e da prefeita de Tauá, Patrícia Aguiar (PSD). Além disso, é irmã do deputado federal Domingos Neto e neta do ex-prefeito de Tauá, Domingos Aguiar.

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Partido político

Gabriella Aguiar tem 36 anos e é filiada ao Partido Social Democrático.

Carreira pública

Médica geriatra, Gabriella Aguiar soma experiências de residência em clínica médica no Hospital Geral de Fortaleza e em geriatria no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (USP).

Ela também é mestre em Ciências Médico-Cirúrgicas pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Está licenciada do cargo de professora de Geriatria na Unichristus e também do corpo clínico dos hospitais Waldemar de Alcântara e HGF.

Essa será a terceira vez que concorre a uma eleição. Foi eleita deputada estadual em 2022, com 83.128 votos. Durante o mandato, presidiu a Escola Superior do Parlamento Cearense, a Unipace. 

Ao lado de Evandro Leitão, foi eleita vice-prefeita de Fortaleza em 2024. Na Prefeitura, também foi nomeada como titular da Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social de Fortaleza. 

Ela se desincompatibilizou do cargo em abril para estar apta a concorrer nas eleições de outubro. Desde o início do ano, estava entre os nomes cotados para concorrer na chapa de Elmano.

"É com muita alegria que compartilho com vocês a confirmação da querida Gabriella Aguiar como candidata a vice-governadora em nossa chapa para o Governo do Ceará. (...) Tenho certeza de que, com união e muito trabalho, seguiremos fazendo o Ceará cada vez mais forte e com oportunidades pra todos", anunciou o governador nas redes sociais.

Chapa majoritária

Gabriella Aguiar é candidata a vice-governadora na chapa encabeçada por Elmano de Freitas. O petista deve ter o nome confirmado como candidato à reeleição em convenção partidária nesta sexta-feira (31).

O plano de governo compartilhado entre Elmano e Gabriella deve ser divulgado oficialmente a partir do dia 16 de agosto, período em que se inicia a campanha eleitoral. O PontoPoder atualizará este material quando as propostas forem oficializadas.

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