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Ao lado de Lula, Camilo e Elmano, Cid diz que 'time' não tem 'vaidade pessoal e projeto individual'

A convenção oficializou a candidatura do governador Elmano de Freitas (PT) à reeleição ocorreu na noite desta sexta-feira (31), no Centro de Eventos do Ceará.

Escrito por Igor Cavalcante , Ingrid Campos e Bruno Leite
31 de Julho de 2026 - 21:14 (Atualizado às 21:21)
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Legenda: Cid Gomes é candidato à reeleição na chapa governista.
Foto: Thiago Gadelha.

O senador e candidato à reeleição, Cid Gomes (PSB), exaltou o "time" governista durante a convenção que oficializou a candidatura do governador Elmano de Freitas (PT) à reeleição, nesta sexta-feira (31), no Centro de Eventos do Ceará. O parlamentar afirmou que o grupo atua sem “vaidade pessoal”.

Ao citar a composição da chapa, o senador fez referência à indefinição sobre a segunda vaga ao Senado, que ainda não foi anunciada.

“É uma honra estar ao lado do presidente Lula, do governador Elmano, da Gabriella (Aguiar) e, daqui a pouco, junto com mais um candidato ou uma candidata ao Senado, que ninguém sabe ainda”, afirmou. Esse trecho do discurso de Cid foi acompanhado de gritos de alguns apoiadores da deputada federal e candidata ao Senado, Luizianne Lins (Rede).

“Estamos juntos, como um time, representando união, trabalho e bem-querença. Aqui não tem vaidade pessoal, não tem projeto individual. O objetivo é fazer do Ceará um Estado que orgulhe cada um de nós”, completou.

O senador também reforçou que o grupo não pode se acomodar com os resultados das gestões anteriores e defendeu a continuidade dos investimentos. 

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“Não estamos aqui para sentar em cima do que já foi feito. O que de bom foi feito é a nossa obrigação. É obrigação do Elmano, do Camilo e minha, e tivemos muita ajuda, especialmente do presidente Lula, que sempre teve a sensibilidade de olhar para as regiões mais pobres do Ceará”, destacou.

Ao encerrar a fala, Cid defendeu que a campanha seja marcada pela união. “Aqui é força, energia e disposição para trabalhar por um Ceará melhor. Juntos, sem violência e com paz”, concluiu.

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