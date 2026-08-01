PontoPoder
Legislativo Judiciário Executivo

Cid Gomes passa mal em lançamento da candidatura ao Senado: 'Ô bicho ruim o cabra ficar velho'

O senador foi anunciado como o candidato da chapa governista.

Escrito por Luana Severo e Bruno Leite
01 de Agosto de 2026 - 12:11 (Atualizado às 12:28)
capa da noticia
Legenda: Cid Gomes passou mal em convenção partidária do PSB.
Foto: Kid Jr.

O senador Cid Gomes (PSB), oficialmente candidato à reeleição, passou mal neste sábado (1º), durante o discurso de lançamento de sua candidatura, e pediu para se sentar. Apesar do susto, provocado pela síndrome vasovagal, ele brincou com os colegas de legenda e pediu para que os mais novos aproveitassem a juventude.

"Ô bicho ruim, o 'cabra' ficar velho. Desfrutem da juventude", riu o senador, que passou a conduzir o evento sentado, ao lado dos aliados.

Eu tenho um negócio que se chama síncope vasovagal. No calor, a pressão sobe, aí tem um nervo que se chama vago, ele manda um comando para o coração diminuir a batida, para baixar a pressão. O meu é meio descompensado, quer mandar no nervo e fica querendo desmaiar", explicou o político, pouco antes de pedir licença aos presentes para se sentar no chão.
Cid Gomes (PSB)
Senador e candidato à reeleição

Um ventilador foi colocado próximo ao senador para ajudá-lo a se recuperar.
Legenda: Um ventilador foi colocado próximo ao senador para ajudá-lo a se recuperar.
Foto: Kid Jr.

Essa não foi a primeira vez que Cid Gomes sofreu um mal-estar em evento público. Em 2014, o político desmaiou durante a convenção do PDT, seu antigo partido, e foi amparado para o Hospital Geral de Fortaleza (HGF).

Naquele mesmo ano, o então governador cearense passou mal outras vezes, tendo precisado, em uma das ocorrências, ser levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o hospital, após se ajoelhar e não conseguir levantar durante a inauguração de uma policlínica em Limoeiro do Norte, no interior do Estado.

Veja também

Imagem da notícia: Ao lado de Lula, Camilo e Elmano, Cid diz que 'time' não tem 'vaidade pessoal e projeto individual'

Ao lado de Lula, Camilo e Elmano, Cid diz que 'time' não tem 'vaidade pessoal e projeto individual'
Imagem da notícia: Em ato do PT, Lula cobra apoio à disputa pelo Senado e diz que 'nenhum fascista mete a mão' no Ceará

Em ato do PT, Lula cobra apoio à disputa pelo Senado e diz que 'nenhum fascista mete a mão' no Ceará

Candidatura ao Senado

O nome do senador Cid Gomes foi oficializado neste sábado, em convenção partidária do PSB. O evento contou com a presença de filiados e candidatos à Câmara Federal e à Assembleia Legislativa do Estado (Alece).

Antes de passar mal, o ex-governador citou o atual mandatário do Executivo estadual, Elmano de Freitas (PT), e destacou qualidades do petista. Além disso, defendeu o nome da deputada federal Luizianne Lins (Rede) como uma "boa" escolha para a segunda indicação da chapa governista ao Senado.

Assuntos Relacionados
Pessoas/cid gomes Sociedade e Saúde

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado

VC Repórter

Colunistas

Edição do Dia

Imagem da Edição do dia Assinar
Imagem da notícia Federação Psol-Rede confirma candidatura de Luizianne ao Senado e apoio a Elmano
PontoPoder

Federação Psol-Rede confirma candidatura de Luizianne ao Senado e apoio a Elmano

Grupo ainda tenta emplacar o nome da ex-prefeita na chapa do governador.

Wagner Mendes

 e 

Bruno Leite

Há 1 hora

Imagem da notícia Cid Gomes passa mal em lançamento da candidatura ao Senado: 'Ô bicho ruim o cabra ficar velho'
PontoPoder

Cid Gomes passa mal em lançamento da candidatura ao Senado: 'Ô bicho ruim o cabra ficar velho'

O senador foi anunciado como o candidato da chapa governista.

Luana Severo

 e 

Bruno Leite

Há 2 horas

Imagem da notícia PSB oficializa Cid Gomes como candidato à reeleição ao Senado na chapa de Elmano
PontoPoder

PSB oficializa Cid Gomes como candidato à reeleição ao Senado na chapa de Elmano

Cid foi governador do Ceará por dois mandatos.

Luana Severo

 e 

Bruno Leite

Há 2 horas

Imagem da notícia Ciro Gomes faz lançamento oficial da candidatura ao Governo do Ceará neste sábado (1°)
PontoPoder

Ciro Gomes faz lançamento oficial da candidatura ao Governo do Ceará neste sábado (1°)

O evento será realizado no Marina Park Hotel, em Fortaleza, e deve reunir aliados do PL e União Brasil.

Igor Cavalcante

01 de Agosto de 2026

Imagem da notícia Quem é Elmano de Freitas, candidato à reeleição ao Governo do Ceará em 2026
PontoPoder

Quem é Elmano de Freitas, candidato à reeleição ao Governo do Ceará em 2026

Eleito em 2022, o candidato do PT disputa novo pleito para permanecer por mais um mandato à frente do Governo.

Milenna Murta*

31 de Julho de 2026

Imagem da notícia Em ato do PT, Lula cobra apoio à disputa pelo Senado e diz que 'nenhum fascista mete a mão' no Ceará
PontoPoder

Em ato do PT, Lula cobra apoio à disputa pelo Senado e diz que 'nenhum fascista mete a mão' no Ceará

Presidente da República participou da convenção do governador Elmano de Freitas (PT) em Fortaleza.

Marcos Moreira

Ingrid Campos

 e 

Bruno Leite

31 de Julho de 2026

Imagem da notícia 'Aqui é o time da entrega, lá é o time da intriga', diz Elmano, em ato do PT, ao lado de Lula
PontoPoder

'Aqui é o time da entrega, lá é o time da intriga', diz Elmano, em ato do PT, ao lado de Lula

Candidatura à reeleição do governador é oficializada em convenção partidária na noite desta sexta (31).

Luana Barros

Ingrid Campos

 e 

Bruno Leite

31 de Julho de 2026

Imagem da notícia Candidata a vice, Gabriella Aguiar enaltece confiança dos aliados: 'Escolhi estar do lado certo'
PontoPoder

Candidata a vice, Gabriella Aguiar enaltece confiança dos aliados: 'Escolhi estar do lado certo'

Vice-prefeita de Fortaleza foi anunciada como segundo nome na chapa governista nesta sexta-feira (31).

Ingrid Campos

Bruno Leite

 e 

Igor Cavalcante

31 de Julho de 2026

Imagem da notícia Ao lado de Lula, Camilo e Elmano, Cid diz que 'time' não tem 'vaidade pessoal e projeto individual'
PontoPoder

Ao lado de Lula, Camilo e Elmano, Cid diz que 'time' não tem 'vaidade pessoal e projeto individual'

A convenção oficializou a candidatura do governador Elmano de Freitas (PT) à reeleição ocorreu na noite desta sexta-feira (31), no Centro de Eventos do Ceará.

Igor Cavalcante

Ingrid Campos

 e 

Bruno Leite

31 de Julho de 2026

Imagem da notícia Em ato de Elmano, Camilo ressalta presença de Cid Gomes e diz que adversários são 'time do ódio'
PontoPoder

Em ato de Elmano, Camilo ressalta presença de Cid Gomes e diz que adversários são 'time do ódio'

Senador endereçou críticas ao grupo da oposição liderado por Ciro Gomes (PSDB).

Marcos Moreira

Ingrid Campos

 e 

Bruno Leite

31 de Julho de 2026