Cid Gomes passa mal em lançamento da candidatura ao Senado: 'Ô bicho ruim o cabra ficar velho'

O senador Cid Gomes (PSB), oficialmente candidato à reeleição, passou mal neste sábado (1º), durante o discurso de lançamento de sua candidatura, e pediu para se sentar. Apesar do susto, provocado pela síndrome vasovagal, ele brincou com os colegas de legenda e pediu para que os mais novos aproveitassem a juventude.

"Ô bicho ruim, o 'cabra' ficar velho. Desfrutem da juventude", riu o senador, que passou a conduzir o evento sentado, ao lado dos aliados.

Eu tenho um negócio que se chama síncope vasovagal. No calor, a pressão sobe, aí tem um nervo que se chama vago, ele manda um comando para o coração diminuir a batida, para baixar a pressão. O meu é meio descompensado, quer mandar no nervo e fica querendo desmaiar", explicou o político, pouco antes de pedir licença aos presentes para se sentar no chão. Cid Gomes (PSB) Senador e candidato à reeleição

Legenda: Um ventilador foi colocado próximo ao senador para ajudá-lo a se recuperar. Foto: Kid Jr.

Essa não foi a primeira vez que Cid Gomes sofreu um mal-estar em evento público. Em 2014, o político desmaiou durante a convenção do PDT, seu antigo partido, e foi amparado para o Hospital Geral de Fortaleza (HGF).

Naquele mesmo ano, o então governador cearense passou mal outras vezes, tendo precisado, em uma das ocorrências, ser levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o hospital, após se ajoelhar e não conseguir levantar durante a inauguração de uma policlínica em Limoeiro do Norte, no interior do Estado.

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Candidatura ao Senado

O nome do senador Cid Gomes foi oficializado neste sábado, em convenção partidária do PSB. O evento contou com a presença de filiados e candidatos à Câmara Federal e à Assembleia Legislativa do Estado (Alece).

Antes de passar mal, o ex-governador citou o atual mandatário do Executivo estadual, Elmano de Freitas (PT), e destacou qualidades do petista. Além disso, defendeu o nome da deputada federal Luizianne Lins (Rede) como uma "boa" escolha para a segunda indicação da chapa governista ao Senado.