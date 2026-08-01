PSB oficializa Cid Gomes como candidato à reeleição ao senado na chapa de Elmano

O senador Cid Gomes (PSB) é oficialmente candidato à reeleição. O nome do político foi anunciado na manhã deste sábado (1º), em convenção partidária que contou com a presença de filiados e candidatos ao Legislativo.

No discurso, Cid citou a convenção do PT, que ocorreu na noite dessa sexta-feira (31), com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e destacou qualidades do governador.

"Elmano é uma pessoa que tem qualidades fundamentais na política: a primeira delas é humildade. Quem é arrogante, prepotente, quem acha que é dono da verdade, não deve ter tarefas tão importantes quanto a de governar um Estado. [...] Uma outra grande característica, cada vez mais em falta na política, é ter palavra", destacou o senador.

Ele afirmou ainda que, todos os deputados federais da sigla "têm compromisso verdadeiro com o governador [Elmano]" e com a sua candidatura à reeleição.

Além disso, ressaltou que o deputado federal Júnior Mano (PSB), recentemente filiado à legenda, será seu primeiro suplente. "Meu companheiro de chapa. Faremos juntos esse mandato, se Deus quiser e o povo permitir, ajudar", disse.

Cid lidera pesquisas para o Senado

Conforme a segunda rodada da pesquisa Quaest divulgada pelo Diário do Nordeste na quinta-feira (30), Cid lidera a corrida para o Senado com 23% da intenção de votos dos eleitores, ao lado do opositor Capitão Wagner (União), que aparece nos resultados com 16%.

Depois deles, estão os deputados federais Luizianne Lins (Rede), com 9%, e Eunício Oliveira (MDB), com 8%.

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Lula pede apoio à candidatura para o Senado

Na sexta-feira, no lançamento da candidatura de Elmano à reeleição, o presidente Lula fez um apelo aos candidatos do grupo governista na disputa pelo Senado.

Ele também "brincou" com a indefinição sobre o segundo nome indicado pela chapa para a Casa Legislativa.

"O que eu puder fazer para eleger esse companheiro [Elmano], eu vou fazer. O que eu puder fazer para eleger esse companheiro [Cid] e outro senador que ainda não tá, que eu não sei quem é, tem um senador que está invisível, mas vai aparecer. [...] Nós precisamos de senador. O Cid e o Camilo sabem que o Senado tem metade apodrecida e nós temos que fazer o Senado fazer as coisas corretas", discursou o presidente.

'Acho que Luizianne daria um bom nome' para segunda vaga, diz Cid

Questionado sobre o motivo para a indefinição sobre o segundo nome indicado pela chapa governista ao Senado, Cid afirmou que a escolha depende de formalização partidária, mas defendeu o nome da deputada Luizianne Lins.

"Quando tem mais de um querendo, a gente tem que falar com cuidado. Nós dependemos, claramente, de formalização partidária. A decisão não é de escolher um nome, a decisão é de escolher partidos e os partidos é que escolhem nomes. Eu, pessoalmente, acho que Luizianne daria um bom nome na chapa", afirmou o senador.