Quem é Elmano de Freitas, candidato à reeleição ao Governo do Ceará em 2026

O Partido dos Trabalhadores (PT) no Ceará terá como candidato ao Governo do Estado o atual governador Elmano de Freitas. A candidatura à reeleição foi confirmada nesta sexta-feira (31), em convenção partidária que contou com a presença do presidente Lula (PT).

Elmano já atuou na Rede Nacional de Advogados Populares (Renap) e na defesa jurídica do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). O petista já foi deputado estadual, líder da bancada do PT na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) e secretário de Educação em Fortaleza.

O candidato nasceu no município de Baturité, e é filho do agricultor Francisco Feitosa da Costa, conhecido como “seu Odilon”, e da professora Elma de Freitas da Costa. O pai de Elmano faleceu em julho de 2022, no mesmo dia em que o PT oficializou a candidatura do deputado ao Governo do Ceará.

Partido político e número

Elmano tem 56 anos e, desde 1989, é filiado ao PT. O número de Elmano na urna é 13. Esta é a 7ª eleição que disputa.

Cargos Públicos

Na Prefeitura de Fortaleza, Elmano foi secretário de Educação entre 2011 e 2012, e coordenador do Orçamento Participativo na gestão da ex-prefeita Luizianne Lins (PT). Em 2012, ele foi candidato à prefeitura de Fortaleza, chegou ao segundo turno, mas não foi eleito. A eleição, à época, foi vencida por Roberto Cláudio (PSDB).

Em 2014, Elmano foi eleito deputado estadual com mais de 44 mil votos. Em 2016 concorreu novamente à prefeitura de Fortaleza, como vice na chapa encabeçada por Luizianne Lins (PT). Eles não foram eleitos.

Já em 2018, Elmano se reelegeu deputado estadual com mais de 68 mil votos. Em 2020, concorreu à prefeitura de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), mas não foi eleito.

Em 2022, Elmano foi escolhido pelo PT após o rompimento da aliança de 16 anos do partido com o PDT no Estado.

Naquela disputa, ele venceu no primeiro turno, somando 2.808.300 votos, o equivalente a 54,02%. Em segundo lugar, ficou Capitão Wagner (União), com 31,72%; em terceiro, Roberto Cláudio (à época, no PDT).

Vice

A candidata a vice-governadora na chapa de Elmano é a atual vice-prefeita de Fortaleza, Gabriella Aguiar, do PSD.

No primeiro mandato, a vice-governadora foi Jade Romero (PT), que agora disputa uma vaga de deputada estadual.

Propostas e plano de governo

O plano de governo de Elmano de Freitas deve ser divulgado até o dia 16 de agosto, período em que se inicia a campanha eleitoral. O PontoPoder atualizará este material quando a propostas forem oficializadas.

*Estagiária sob supervisão de Jéssica Welma.