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Jade Romero fala sobre desistência de reeleição como vice-governadora: 'Sou de grupo'

Ela evitou "embaraço" no Governo e abriu espaço para PSD, Republicanos, MDB e PSB terem espaço na chapa majoritária, disse.

Escrito por Ingrid Campos ingrid.campos@svm.com.br
30 de Junho de 2026 - 19:31

Pré-candidata a deputada estadual, a vice-governadora Jade Romero (PT) desistiu da reeleição ao Poder Executivo para que “outros partidos da base permaneçam apoiando Elmano” em 2026. Em entrevista à live PontoPoder nesta terça-feira (30), ela ressaltou que a sua estratégia foca na viabilidade do grupo político e que isso não significa que o seu direito de concorrer novamente na chapa majoritária foi tolhido.

Em maio, cerca de um mês após trocar o MDB pelo PT, Jade anunciou a sua pré-candidatura à Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), ao lado do governador Elmano de Freitas (PT), do senador Camilo Santana (PT) e do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT).

Eu sou de grupo. Com muita humildade e tranquilidade, conversei com Camilo, Elmano e Evandro e disse: 'Estou à disposição'. Disse que acreditava que, nesse momento, para mim, era melhor ser candidata a deputada estadual [...] com toda a tranquilidade do meu coração, para que outros partidos da base possam permanecer apoiando o Elmano, e é isso que está acontecendo.
Jade Romero (PT)
Vice-governadora do Ceará

A gestora citou PSD, Republicanos, MDB e PSB como partidos que orbitam a pré-candidatura do governador Elmano à reeleição. "Nada mais justo que eu possa permitir que esses partidos tenham também espaço de representatividade na chapa majoritária; não seria eu que criaria esse embaraço para o Governo", disse.

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Ela complementou que cogitou concorrer à Câmara dos Deputados, em vez da Alece, mas os encargos familiares dificultariam a rotina parlamentar. "O Marcelo (Paz, seu marido e executivo do Corinthians) morando em São Paulo e eu morando em Fortaleza, tendo que ir a Brasília... Eu tenho dois filhos pequenos – um de 4 anos e outra de 2 anos, além de um filho adulto –, então essa composição familiar seria muito difícil para mim", afirmou. 

Veja a entrevista com Jade Romero na íntegra:

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