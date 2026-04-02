Jade Romero deixa MDB e retorna ao PT após 13 anos

A vice-governadora Jade Romero protagonizou mais uma reviravolta neste período de janela partidária: ela deixou o MDB, onde estava desde 2012, e se filiou ao PT nesta quinta-feira (2). A política divulgou a decisão em postagem nas redes sociais, ao lado do governador Elmano de Freitas, do ex-ministro Camilo Santana e do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão – todos do PT.

A saída de Jade do MDB já era esperada, mas a gestora havia comunicado em diversas ocasiões que se filiaria a um partido da federação União Progressista (União/PP), numa estratégia de povoar a composição com nomes governistas. Os planos mudaram, e a vice-governadora anunciou o retorno ao PT, ao qual foi filiada entre 2002 e 2012.

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"Ninguém vai parar a luta de uma mulher! Informo com muita alegria, após treze anos, o meu retorno ao Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Acolhi o convite dos nossos líderes Lula, Elmano, Camilo e Evandro para fortalecermos a luta pelo que sonhamos: a construção de uma sociedade mais justa. Retorno com o mesmo sentimento de quando me filiei pela primeira vez, aos 15 anos, nos anos 2000, a um Partido com história de luta, que a política é meio de transformação de vidas", disse, na publicação.

Ainda não há clareza sobre qual deve ser o papel de Jade Romero nas eleições deste ano. Além da Vice-Governadoria, ela é cotada para a disputa proporcional ao Legislativo. Para garantir sua presença na nominata da legenda, ela se desincompatibilizou da função de secretária da Proteção Social nesta semana.