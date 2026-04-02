Evandro Leitão exonera vice-prefeita, vereadores e outros dois secretários

O prefeito Evandro Leitão (PT) promoveu novas mudanças no secretariado da Prefeitura de Fortaleza, com a saída de seis nomes do 1º escalão do Executivo municipal.

As exonerações estão no Diário Oficial desta quarta-feira (1º), publicado nesta quinta (2), e ocorrem faltando apenas dois dias para o fim do prazo de desincompatibilização para quem irá ser candidato nas eleições de 2026.

A vice-prefeita Gabriella Aguiar é uma das secretárias exoneradas. Ela deixa o comando da Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS) e será substituída por Anísia Aguiar.

Três vereadores também deixaram o comando de secretarias: Kátia Rodrigues (PDT), que estava na Regional 7; Márcio Martins (Republicanos), da Regional 2; e Wellington Sabóia, que era o titular do Procon Fortaleza.

No mesmo documento, foram indicados os substitutos. Mércia Albuquerque fica à frente da Secretaria Regional 2, Aderson José de Lima Neto fica no comando da Secretaria Regional 7 e Eneylândia Rabelo Lemos assume o Procon.

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Também foram exonerados George Lima, da Citinova, e Vanessa Lima, da Secretaria Regional 9. Eles serão substituídos por João Osmar Santos Paiva e Lucas de Lima Carvalho, respectivamente.

Exonerações anteriores

Esses não são os primeiros nomes a deixarem o 1º escalão da Prefeitura de Fortaleza por conta dos prazos eleitorais. O deputado federal Idilvan Alencar (PSB) foi o primeiro. Ele deixou o comando da Secretaria Municipal de Educação no dia 24 de março.

O deputado estadual Osmar Baquit (PSB) se desincompatibilizou nesta segunda (30), ao deixar a chefia da Coordenadoria Especial de Apoio à Governança das Regionais (Cegor). Tanto Idilvan como Baquit devem tentar a reeleição.

Já o vereador Apollo Vicz (PSD) deixou a Secretaria Municipal de Proteção Animal (SMPA) para tentar uma vaga na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).