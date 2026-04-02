Luizianne deixa PT após 37 anos de militância; deputada se filia à Rede Sustentabilidade

A deputada federal Luizianne Lins entregou carta de desfiliação ao PT nesta quinta-feira (2). A parlamentar encerra uma militância de 37 anos na legenda rumo à Rede Sustentabilidade. A filiação ocorreu hoje em uma reunião fechada com membros da federação Psol/Rede.

Luizianne, que foi vereadora, deputada estadual, prefeita e deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores, vinha fazendo críticas à legenda nos últimos anos, principalmente quando foi vencida internamente na indicação para concorrer à Prefeitura de Fortaleza, em 2024.

Na avaliação da deputada, o partido foi perdendo a identidade com a chegada de novos filiados sem a identificação com as bandeiras do PT. O cenário gerou desgastes internos com o governador Elmano de Freitas (PT), antigo aliado da ex-prefeita.

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Luizianne candidata ao Senado?

O nome da deputada tem sido ventilado em pesquisas de opinião como eventual candidata ao Senado pela esquerda. Uma corrente do PT, chamada Campo de Esquerda, chegou a lançar o nome da parlamentar para o cargo no ano passado, embora a legenda não tenha abraçado a proposta.

A decisão de se filiar à Rede Sustentabilidade, no entanto, não tem objetivo inicial de ser candidata ao Senado. O assunto ainda será discutido internamente, inclusive no âmbito da federação com o Psol.

Histórico de militância

Luizianne se filiou ao PT em 1989, logo após a primeira campanha do presidente Lula (PT). Foi a primeira secretária estadual de Juventude do PT e a primeira secretária estadual de Mulheres do partido.

A deputada federal exerceu a presidência do PT de Fortaleza e do PT do Ceará, além de ser membro do Diretório Nacional do PT, por 30 anos, e da Executiva Nacional.

Foi eleita como vereadora em 1996, além de ser deputada estadual. Prefeita eleita e reeleita no primeiro turno — única vez na história de Fortaleza, além de ser eleita três vezes como deputada federal pelo PT.